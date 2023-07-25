Возможно, именно в этом населенном пункте находится второй лагерь ЧВК.

За ЧВК "Вагнер" продолжают следить все, кому не лень и в сети появилась информация, что крупная колонна с 80 единицами техники, включая строительную и инженерную технику вчера направлялась в Верейцы возле Осиповичей.

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Вчера вечером с трассы М5 на Верейцы свернула колонна ЧВК "Вагнер", где есть легковые автомобили, тентованные ЗИЛы, автобусы, "буханки" и самое интересное, это строительная техника. Обычно колонны ехали в село Цель, что несколько дальше цели этой колонны. Возможно в Верейцах находится второй лагерь ЧВК, ибо объяснить переброску строительной техники в этот район иначе, трудно.

Вчера также заметили 10-ю колонну ЧВК "Вагнер", которая поехала по нестандартному маршруту в неизвестном направлении. Это указывает на то, что в селе Цель закончились места и бойцы едут в новый лагерь, коих может быть несколько. Это была маленькая колонна без строительной техники.

Военная техника все еще не была замечена. Сегодня никого не заметили. В общем и целом в Беларусь приехало более 700 машин и 4000 тысяч человек.