А 9 колонн оказались действительно большими.

Новый спутниковый снимок лагеря ЧВК "Вагнер" под Осиповичами в Беларуси был опубликован сегодня изданием WP. На этом изображении прекрасно видно, что появилось много новой техники и оборудования в лагере, все это результат приехавших 9 колонн в лагерь. Сотни машин в таком случае не удивляют.

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По сравнению со снимками сделанными 16 июля, прекрасно видно, что количество техники значительно выросло. Директор компании Maxar отметил, что десятки, если не сотни, транспортных средств и оборудования недавно прибыли на отслеживаемый объект.

Правда временно колонны куда-то пропали. Уже несколько дней никто не приезжает на территорию Беларуси. Мониторинговые группы зафиксировали последнюю 9-ю колонну 19 июля, когда Пригожин прилетал в страну.

Украинская сторона оценивает количество военнослужащих "Вагнера" в пять тысяч человек. По подсчетам мониторинговых групп — это около четырех тысяч человек и более 800 машин.