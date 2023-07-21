А вот в сети информации о колоннах нет.

Пару дней назад в Беларусь заезжало по 3-4 колонны с сотнями машин ЧВК "Вагнер". Тысячи военнослужащих, строительная техника, топливо и многое другое занимало по 5 километров на трассе. Ехали они днём и ночью. Но, сейчас пару дней информация о передвижении колонн отсутствует. Можно предположить, что переброска сил приостановилась, но в Соединенных Штатах заявляют обратное.

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В Пентагоне видят, что бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают активно прибывать в лагерь в селе Цель в Беларуси. Войска продолжают двигаться в Беларусь. Сейчас они обустраиваются в лагере и тренируют белорусскую армию, о чем нам известно официально.

ЧВК "Вагнер" будет тренировать белорусскую армию неделю, а может даже больше. Пригожин на встрече с бойцами анонсировал "новую работу" и тренировку. В США думают, что это означает, что военнослужащие ЧВК снова будут работать в зоне СВО на линии боевого соприкосновения. Но, на данный момент это не более чем предположение.