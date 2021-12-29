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Ожидания от 2022 года можно разделить на общие и частные. Многие аналитики уже расписали общие тенденции на весь 2022 и даже спрогнозировали следующий 2023 год. Но для понимания картины я предлагаю вам сначала прочитать о знаковых событиях уходящего 2021 года, что бы лучше понять, что нас всех ждет в 2022. Если говорить в общих чертах, то коренных отличий от нынешнего года ждать не приходится.

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Дженсен Хуанг высказал предположение, что дефицит видеокарт сохранится на протяжении всего 2022 года. Я думаю, ему можно верить, хотя это и неутешительно. Эксперты ожидают, что по итогам 2021 года рынок полупроводников вырастет на 17,3%. За 2020-й год эта цифра роста равнялась 10,8%. К середине 2022-го в полупроводниковой отрасли произойдет нормализация спроса и предложения, а в 2023-м прогнозируют возникновение переизбытка выпускаемой продукции.

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В 2022 году все виды кремниевой продукции, такие как процессоры, видеокарты, SSD и другие могут заметно подорожать. Причина проста - тайваньский производитель чипов (компания TSMC) хочет отменить в 2022 году все скидки для своих крупных клиентов, чтобы на вырученные средства в 2023 году запустить новые фабрики. Если на 2023-й год нам обещают прекращение всяческих полупроводниковых дефицитов, то будущий 2022-й год можно условно назвать годом «Терпения».

Какие отрасли IT индустрии будут заметно расти в будущем году? Вот что предрекают аналитики.

Развитие и рост продаж micro-LED и mini-LED дисплеев. Увеличение доли AMOLED дисплеев. Освоение норм 3 нм. Переход Samsung на транзисторы GAA, а TSMC продолжит использовать и развивать FinFET транзисторы с применением ультра-глубокого ультрафиолета. Массовое производство памяти DDR5. Компании производители DRAM: Samsung, SK Hynix и Micron начнут массово производить DDR5 следующего поколения и увеличат проникновение LPDDR5 в отрасль. При этом количество слоёв во флеш-памяти NAND превысит 200. Развитие сотовых сетей 5G. Мобильные операторы в будущем году запустят значительно больше тестовых проектов и базовых станций для автономных 5G-сетей и приложений с малой задержкой. Развитие виртуальная реальности. Интеграция дополнительных датчиков и алгоритмы ИИ позволят производителям AR и VR оборудования экспериментировать с полным погружением в виртуальную реальность. Задействование Искусственного интеллекта в ещё большем количестве сфер жизнидеятельности. По мнению Gartner в 2022 году прогнозируется разработка более эффективных инструментов в данной сфере. А уже к 2025 году 10% компаний, внедряющих передовые ИИ-решения, станут зарабатывать в этой сфере в 3 раза больше, чем те предприятия, которые останутся со старыми решениями.

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Это были общие тенденции и перспективы развития на 2022-й год. А теперь посмотрим на частные, ведь они куда более интересны и содержат куда больше конкретной информации.

1. Анонс видеокарт Nvidia GeForce RTX 40-й серии на GPU с кодовым именем «Ada Lovelace». По последним данным, флагманский графический процессор NVIDIA AD102 будет работать на частоте до 2,5 ГГц. Ему приписывают 18 432 ядра CUDA в составе 144 блоков SM. Это вдвое больше по сравнению с видеокартами нынешнего поколения.

Вычислительная мощность (FP32) ожидается на уровне 85–92 Тфлопс, что более чем в два раза выше, чем у актуального флагмана GeForce RTX 3090. Стандарт и объём видеопамяти останутся прежними - 24 Гбайт GDDR6X с разрядностью шины 384 бит. Главный вопрос будет заключаться в наличии самих карт на полках магазинов и их реальной стоимости.

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2. Ожидание нового флагмана текущей линейки Nvidia GeForce RTX 3090 Ti. Видеокарта должна получить 10 752 ядра CUDA и 24 ГБ памяти GDDR6X с частотой 21 ГГц. TDP новинки ожидается в районе 450 Ватт, что будет являться новым рекордом для энергопотребления десктопных видеокарт.

Но куда более интересен январский анонс более доступных новинок. 27 января в продажу должна поступить и GeForce RTX 3050, которую должны официально представить 4 января на CES 2022.

Ещё одна грядущая новинка января 2022 — RTX 3070 Ti, которая должна появиться в продаже 11 января.

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3. AMD планирует на CES 2022 представить новые процессоры Ryzen с 3D V-Cache и обновление среди линейки видеокарт Radeon. AMD подтвердила, что процессоры Ryzen на базе Zen 3 с 3D V-Cache поступят в производство в конце этого года, а это означает, что TSMC, скорее всего, уже их выпускает. В то время как текущие процессоры Ryzen 5000 имеют максимум 64 МБ кеш-памяти третьего уровня, 3D V-Cache обеспечивает дополнительные 64 МБ 7-нм кеш-памяти SRAM поверх основного сложного кристалла (CCD).

Благодаря такому расположению AMD утроит максимальный объем кеш-памяти третьего уровня с 64 Мб до 192 Мб. Согласно внутренним расчетам AMD, Ryzen 9 5900X с 3D V-Cache может обеспечить повышение игровой производительности до 15% (в среднем) при разрешении 1080p.

Что касается видеокарт, AMD должна представить на CES видеокарты начального уровня Radeon RX 6400 и Radeon RX 6500 XT. Согласно недавней утечке из Евразийской экономической комиссии (ЕКК), обе видеокарты будут поставляться с 4 ГБ памяти GDDR6. Этого должно быть достаточно для игры в современные игры с разрешением 1080p. Эти карты, скорее всего, будут противостоять NVIDIA GeForce RTX 3050, которая, по слухам, также дебютирует на выставке CES 2022.

А ближе к середине года AMD представит видеокарты 7000-й серии на RDNA 3. Случиться это должно вместе с анонсом процессоров с микроархитектурой ZEN4. Производить кристаллы GPU и CPU будет TSMC, которая уже освоила 5 nm тех. процесс. Многие источники утверждают, что Navi 3 будет иметь чиплетный дизайн GPU. AMD заявляет, что ожидается 50% скачок производительности. Впрочем, столько же и обещает Nvidia в RTX 40-й серии.

4. В HEDT секторе наконец-то произойдут изменения. Скоро должен состояться анонс настольных HEDT-процессоров Ryzen Threadripper PRO 5000, которые предложат от 12 до 64 ядер с архитектурой Zen 3 с частотой до 4,55 ГГц.

Процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 серии будут основаны на ядрах «Chagall». Эти CPU предназначены для рабочих станций и рассчитаны на работу с процессорным разъёмом sWRX8. Минусом профессиональной серии Threadripper является то, что они не поддерживают разгон.

Флагманской моделью новой серии будет Ryzen Threadripper PRO 5995WX. Процессор оснащён 64 ядрами с поддержкой 128 потоков. Он поддерживает 8-канальный режим работы памяти DDR4-3200 и сможет предложить 128 линий PCIe 4.0. Остальные модели имеют меньшее количество ядер, но большую тактовую частоту.

В отношении обычных процессоров Ryzen Threadripper 5000-й серии никаких позитивных новостей пока нет, по одним слухам AMD и вовсе может отменить их производство. В продажу процессоры Ryzen Threadripper PRO 5000 должны поступить в марте 2022 года.

5. Пока AMD наращивает мышечную силу и по другим слухам готовит еще больший удар по HEDT сектору Intel, намереваясь представить двухсокетные конфигурации, Intel копит силы. Ответом должна стать новая HEDT платформа - Intel Sapphire Rapids.





Пока HEDT линейка Intel выглядит следующим образом, и она не обновлялась очень продолжительное время.

Процессоры AMD Threadripper на данный момент похоронили весь синий HEDT сегмент, так как у Intel нет чего-то больше, чем 18 ядер, а у AMD есть и 24, и 32 и даже 64 ядра у модели Threadripper 3990X.

Sapphire Rapids должны реабилитировать компанию Intel и отвоевать потерянные доли рынка. Процессоры Sapphire Rapids с архитектурой Golden Cove принесут до 56 очень быстрых ядер, поддержку восьмиканальной (по некоторым источникам шестиканальной) памяти DDR5 с частотой 4800 МГц (по некоторым источникам 6400 МГц) и до 80 линий (по некоторым источникам 112 линий) PCI Express 5.0, а также ряд других интересных технологий. Например, некоторым моделям серии приписывается оснащение памятью HBM2e объёмом до 64 Гбайт.

В Intel понимают, что ответ должен укачать противника и возможно они также прорабатывают двухсокетные конфигурации, тогда можно рассчитывать на возвращение времени, когда легендарной материнской плате EVGA Classified SR-2 не было равных.

6. В десктопном секторе Intel запуск AMD Ryzen с 3D V-Cache должен ответить отборными экземплярами Core i9-12900KS с частотой 5,2 ГГц по всем ярдам. Одиночное ядро, по неподтвержденным данным, будет работать на частоте до 5,6 ГГц. Анонс данной модели должен состояться уже очень скоро, поэтому скоро узнаем, что сильнее: тактовая частота или вместительный кэш.

Если вывести формулу 2022 года, то она будет иметь следующий вид: (RTX 3090Ti x (RTX 4000 – Radeon 7000 series) + AMD Ryzen с 3D V-Cache - Core i9-12900KS / (AMD Threadripper Pro 5000 series – Intel Sapphire Rapids)) х Запас терпения.