За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Предлагаю вспомнить, как все начиналось в январе 2021 года. Начну с прощальной новости того времени. 31 декабря 2020 года компания Adobe официально прекратила поддержку Flash Player.

реклама

Думаю, все помнят Flash, он был долго с нами, мы смотрели на нем анимационные ролики типа «Масяни» или «Happy Tree Friends», в различных статьях и обзорах его использовали для отображения графиков и диаграмм. Microsoft не осталась в стороне от этого события и подготовила специальный патч для Windows 10 под названием «Обновление для удаления Adobe Flash Player».

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

После установки этого патча Flash навсегда будет полностью убран из ОС. Кто хочет сейчас насладиться «небезопасным» Flash контентом на страницах веб ресурсов, посоветую плагин для браузеров – Ruffle, с ним можно поностальгировать над любимым контентом.

реклама

В первых числах января майнеры не спали, ведь Биткоин подорожал до $31 000! А где он сейчас? - спросите вы. Прибавил 20 тысяч долларов сверху. За декабрь 2020 года стоимость криптовалюты выросла на 50%, при этом в марте 2020-го биткоин стоил $5-7 тысяч, смешные цифры на сегодняшний день, но такова была реальность.

Парой часов ранее СМИ писали о преодолении отметки в $30 тысяч. Что будет в первых числах нового 2022 года, скоро узнаем, а пока держим руку на пульсе.

От криптовалюты переходим к играм. Сейчас наблюдается застой в игростроительной индустрии. ААА проекты выходят редко, да и не всегда ожидания соответствуют реальности. Вот какие игры ждали геймеры год назад и на данный момент дождались:

реклама

Самые ожидаемые игры 2021 года:

The Artful Escape

CrossfireX

Far Cry 6

Ghostwire: Tokyo

Gotham Knights

Senua’s Saga: Hellblade II

Hitman III

Hogwarts Legacy

Humankind

King’s Bounty II

Little Nightmares II

The Lord of the Rings: Gollum

Ratchet & Clank: Rift Apart

Shadow Warrior 3

Warhammer 40,000: Darktide

Ну как, впечатляет? Меня лично – нет. Из всего списка я могу выделить только Far Cry 6, хотя на вкус и цвет у всех фломастеры разные.

На этом фоне все продолжают перемывать косточки польской студии CD Projekt RED и ее игре Cyberpunk 2077, неприятности с премьерой ролевого боевика у которой не прекращаются. Часть пользователей сочла игру абсолютно неиграбельной из-за проблем с производительностью и кучей багов.

реклама

Поэтому многие игроки запросили возврат средств, а компания Sony даже решила временно снять игру с продажи в PlayStation Store. Из-за этих проблем стоимость акций CD Projekt RED рухнула, что привело к коллективным искам инвесторов против компании. Но теперь, спустя год, у Cyberpunk 2077 вроде бы все хорошо. Идем дальше.

Не так много времени прошло с анонса компанией Nvidia её 30-й серии видеокарт GeForce RTX, как в последних числах января 2020 годя для всех геймеров пришел «The End». Видеокарты резко пропали из продажи. Кто не успел до 20-х чисел купить себе свежую видеокарту, по сей день вынуждены довольствоваться GeForce 1050 по завышенной в три раза стоимости.

Подсластить пилюлю тогда могла новость, что NVIDIA анонсировала ускорение GeForce RTX 30-й серии за счёт функции Resizable BAR. С помощью Resizable BAR можно обеспечить центральному процессору доступ ко всему массиву оперативной памяти видеокарты, тогда как ПК на Windows без данной функции способны обращаться только максимум к 256 Мбайт видеопамяти одновременно.

Это устраняет узкие места в каналах ввода/вывода и обеспечивает прирост производительности порядка 10–15 %. Ну и как вам живется сейчас с этой технологией по прошествии года? Напишите об этом в комментариях.

Эта новость сопровождалась «бумажным» анонсом видеокарты GeForce RTX 3060 с 12 Гбайт GDDR6 стоимостью $329. По словам NVIDIA, младшая из видеокарт на архитектуре Ampere обеспечивает производительность в операциях одинарной точности FP32 на уровне 13 Тфлопс, в приложениях по обработке трассировки лучей на уровне 25 Тфлопс и до 101 Тфлопс в операциях с использованием тензорных ядер в приложениях, связанных с ИИ-вычислениями.

У нас рекомендованная цена GeForce RTX 3060 установлена на уровне 31 800 рублей. Ха-ха, сначала попробуй её найти на полках магазинов в то время, был жесточайший дефицит. Сейчас дефицит прошел, но пойдите купите эту видеокарту по такой цене. Может кто-то видел ее в дикой природе?

В зеленом лагере видеокарт тоже не дремали в начале года. AMD уже разродилась видеокартами Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800, и в перспективе также выпустит младшие модели на базе графической архитектуры RDNA 2.

Так и случилось, и в феврале появились первые изображения Radeon RX 6700 XT, а затем видеокарта попала на полки не магазинов, а майнерских сборок. Radeon RX 6700 XT получила графический процессор с 2560 потоковыми процессорами и имеет 12 Гбайт видеопамяти GDDR6 со 192-битным интерфейсом. Radeon RX 6700 XT стала прямым конкурентом GeForce RTX 3060 Ti, при условии, что вам удастся ее купить. Есть среди читателей обладатели данной видеокарты?

Весна принесла всем любителям процессорных апгрейдов новые процессоры Intel Core 11-го поколения с кодовым названием Rocket Lake-S. Когда вы читаете эти сроки, вовсю бушует уже 12-е поколение Alder Lake. В рамках новой 11-й серии производитель выпустит 19 новых моделей Core i9, i7 и i5. Рекомендованная стоимость флагманского 8-ядерного чипа Core i9-11900K составляла тогда $539.

Новый процессор мог автоматически разгоняться до 5,3 ГГц по одному ядру благодаря технологии Thermal Velocity Boost. Вариант чипа без интегрированной графики или KF-версия получила рекомендованную цену в $513, а модели Core i9-11900 и 11900F без возможности разгона оценивались в $439 и $422.

Все процессоры Rocket Lake-S поддерживают технологию Hyper-Threading, оперативную память DDR4 и предлагают до 44 линий PCI-e. Новая серия процессоров основана на 14-нм архитектуре Cypress Cove, которая предлагает поддержку шины PCI Express 4.0. Нам же эти процессоры запомнились как настоящие печки, греются они намного сильнее, чем их последователи 12-го поколения. Я бы назвал 11-е поколение неким криком помощи в соревновательной борьбе c AMD, выжимали из этих процессоров тогда все и даже больше, поэтому на их разгоне можно тогда было поставить крест.

Дефицит видеокарт не был одинок, рынок DRAM также трясло, и модули оперативной памяти начали расти в цене. Эксперты тогда проанализировали, как изменялась стоимость 10 наиболее популярных модулей памяти, продающихся на платформе Amazon. И оказалось, что цена каждого из них имеет тенденцию к росту. Тот же комплект из двух 8-Гбайт модулей Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 у нас по данным «Яндекс.Маркета» последние полгода лишь прибавлял в цене и набрал почти 50 % к своей стоимости.

Но сейчас ситуация нормализовалась, хоть что-то хорошее, можно выдыхать. Но что сейчас творится на рынке с DDR5 памятью, думаю, объяснять не нужно, цены там имеют накрутку в 250-300 процентов.

Дефицит также ударил по сектору жестких дисков и емких SSD накопителей. Виновник – криптовалюта Chia, которой предрекали небывалый рост. Цены на HDD выросли в 3 раза, SSD от 1 Тб аналогичным образом подорожали.

Начался Chia-бум! Но сейчас это уже в прошлом, ситуация, можно сказать, нормализовалась, и этот период уже пройденный этап криптолихорадки.

Любителям «яблочной» продукции был преподнесён очередной сюрприз или очередной iPhone за номером XIII. 13-я версия телефона работает под управлением iOS 15-й. Ценовой диапазон представленных моделей находится в диапазоне от $829 до $1399. Флагманом стала модель iPhone 13 Pro Max. В качестве процессора выступает A15 Bionic. Разрешение дисплея доходит до 2340 × 1080 пикселей, размер накопителяувеличился до 1 Тб в максимальной комплектации по сравнению с 12-й серий.

Многие сомневались, выпустит ли компания с Купертино умную звонилку с «чертовым» числом, но видимо люди там работают не суеверные, и 13-я модель вышла. Ажиотажа не наблюдалось, очередей не было, как и каких-либо коренных отличий от предыдущей серии. Фанаты Apple с трудом могли понять, что же изменилось, кроме вида бока камер на задней крыше телефона. Впрочем, к такому порядку дел уже все привыкли.

Одним из главных событий уходящего года можно назвать реабилитацию Intel, которая из компании «зла» превратилась в компанию «добра». А все благодаря снижению цен и анонса новой платформы на чипсете Z690 в исполнении сокета LGA1700. Intel было чего предложить пользователям.

1. Новый стандарт оперативной памяти – DDR5. Высокая частота работы оперативной памяти, вплоть до 6 ГГц и выше. Ниже стандартное напряжение, меньше нагрев. Возможность появления более емких модулей, от 64Гб и выше.

2. Применение новой DMI шины 4.0 x8, которая обеспечивает связь между процессором и системной логикой. Прибавка составит двукратное увеличение пропускной способности этого интерфейса по отношению к предыдущему поколению.

3. Увеличенное количество процессорных ядер, по отношению к предыдущему поколению процессоров.

4. Рост IPS – количества операций за 1 такт. Intel заявляет о повышении IPC на 19% по сравнению с процессорами, принадлежащими к предыдущему поколению процессоров Rocketlake.

5. Гарантированная совместимость с Windows 11 и как следствие - более долгий период использования этой новой операционной системы. Расширенная поддержка со стороны производителей устройств и получение новых драйверов.

6. Поддержка беспроводных адаптеров Wi-Fi 6E/7 из коробки.

7. Наличие линий PCI-e 5 и 4-го поколений.

Платформа стартовала хорошо, прирост производительности наконец-то вывел ее в лидеры и, если бы не дефицит DDR5, все бы было отлично, но будем надеяться, он исчезнет следующем году.

Событием года в софтварном мире стал анонс новой операционной системы компании Microsoft – Windows 11. 11-е «окна» были разработаны как раз для процессоров 12-го поколения Intel Alder Lake, поэтому эта ОС сразу нашла своих владельцев.

А вот с Windows 7 пора уже прощаться, жалко, это была очень удачная операционная система, прямо как легендарная Windows XP.

Были, конечно, и другие события, всего не упомянешь, можете написать в комментариях, чем лично вам запомнился уходящий 2021 год.