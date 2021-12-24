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Криптомайнинг в забавных картинках, приколах и стихах

Самые смешные приколы в картинках, а также стихи на тему майнинга и добычи криптовалюты. Приколы, демотиваторы и смешные истории.
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5
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
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Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
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Майнинг, криптовалюты, NFT токены и как следствие бедные геймеры. Что остается простому геймеру в этом непростом мире, где царят высокие цены и дефицит? Правильно - не поддаваться панике и относиться к проблеме с юмором.

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Перед новым годом, чтобы поднять всем настроение, я подобрал самые спешные эпизоды уходящего года в картинках по все той же злободневной теме. Итак, мой топ 100500 в уходящем 2021-м!

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-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
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И куда же без стихотворного Юмора =) Лучшие подборки стихов на данную тему!

Вова сделал чудо - асик

И поставил его в тазик

К пробкам в доме подключил

И на майн его включил.


Что за чудо - аппарат

Счетчик крутится назад,

И крипты чуток приток

Вова в майне знает толк.

 

Так наверно год прошел,

В минус счетчик уж пошел,

Есть и радостный момент

Не приходит счет за свет.

 

В ЖЭКе очень удивились

Ведь доходы сократились,

Вдруг начальник сообразит

Вове нанести визит.

 

Так однажды с утреца

Стук раздался в дверь с крыльца

Вова пулей подскочил,

Асик с пробок отключил.

 

Трюк успех не возымел

Диод реверса горел

И светился циферблат

Минус триста килоВатт.

 

Вобщем, Вове дали срок,

Но и асик он сберег,

Как откинется из зоны

Снова майнить есть резоны)

* * * * *

Маленький мальчик майнер нашел,
Вставил в розетку, и спать он пошел,
Посыпались искры, вспыхнула хата,
Проводка, видать там была слабовата.

* * * * *

Сидя у окошка
барышня рыдает
у мужа есть биткоин
а что купить, не знает...

* * * * *

Мой дядя самых честных правил…
Жену не слушал (мою тётю),
И на Ethereum - не ставил,
Теперь в полнейшем он пролёте!

* * * * *

Биток в Китае обижают,
Из Поднебесной гонят прочь,
На биржах двери закрывают.
Октябрь. Дожди. Декабрь, ночь...

* * * * *

Биткоинов сотню б в мой лист достижений,
Чтоб вызвать экстаз у счастливых мгновений,
Чтоб феи - в обьятьях, и в кейсах - банкноты,
И сейфов - немало, и жизнь, как охота,
Где я - зверобой, что не целясь пуляет
И надо же снова шутя попадает,
А то, что пока это явно не так
Неважно, пока пребываю в мечтах!

* * * * *

Неустанное в работе

Сердце бедное мое, -

В несмолкающей заботе

Ты житье куешь мое.

Воля к жизни, воля злая

Направляет пылкий ток

Майнишь ты, не уставая

то Bitcoin то Биток

* * * * *

Майнят пожарные,
Майнит полиция,
Майнят фотографы
В нашей столице,
Майнят Зеткеш и Монеро, Биткоин
Майнят Эфириум, Дэш и Лайткоин
Майнят в сарае, подсобке, подвале
На чердаке, на заводе, в пенале.
Майнят шахтёры, шумят вентиляторы,
От перегруза гудят трансформаторы,
Даже алкаш позабыв про пивасик,
Копит на самый дешёвенький ASIC.
Майнят студенты и доктора,
Майнит окрестная вся детвора
Майнят шофёры, начальство, врачи,
Майнят арабы и басмачи
Майнят смартфонами и криптофермами,
Чтоб получить свой подарочек первыми.
Видеокартой решают задачу,
На Асик майнерах — кто побогаче!

* * * * *

Если у Вас есть прикольные картинки, либо вы пишите стихи, поделитесь ими в комментариях. Вместе веселее ))

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видеокарты майнинг bitcoin ethereum rtx купить крипта приколы юмор демотиватор
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