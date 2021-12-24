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Майнинг, криптовалюты, NFT токены и как следствие бедные геймеры. Что остается простому геймеру в этом непростом мире, где царят высокие цены и дефицит? Правильно - не поддаваться панике и относиться к проблеме с юмором.

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Перед новым годом, чтобы поднять всем настроение, я подобрал самые спешные эпизоды уходящего года в картинках по все той же злободневной теме. Итак, мой топ 100500 в уходящем 2021-м!

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И куда же без стихотворного Юмора =) Лучшие подборки стихов на данную тему!

Вова сделал чудо - асик

И поставил его в тазик

К пробкам в доме подключил

И на майн его включил.





Что за чудо - аппарат

Счетчик крутится назад,

И крипты чуток приток

Вова в майне знает толк.

Так наверно год прошел,

В минус счетчик уж пошел,

Есть и радостный момент

Не приходит счет за свет.

В ЖЭКе очень удивились

Ведь доходы сократились,

Вдруг начальник сообразит

Вове нанести визит.

Так однажды с утреца

Стук раздался в дверь с крыльца

Вова пулей подскочил,

Асик с пробок отключил.

Трюк успех не возымел

Диод реверса горел

И светился циферблат

Минус триста килоВатт.

Вобщем, Вове дали срок,

Но и асик он сберег,

Как откинется из зоны

Снова майнить есть резоны)

* * * * *

Маленький мальчик майнер нашел,

Вставил в розетку, и спать он пошел,

Посыпались искры, вспыхнула хата,

Проводка, видать там была слабовата.

* * * * *

Сидя у окошка

барышня рыдает

у мужа есть биткоин

а что купить, не знает...

* * * * *

Мой дядя самых честных правил…

Жену не слушал (мою тётю),

И на Ethereum - не ставил,

Теперь в полнейшем он пролёте!

* * * * *

Биток в Китае обижают,

Из Поднебесной гонят прочь,

На биржах двери закрывают.

Октябрь. Дожди. Декабрь, ночь...

* * * * *

Биткоинов сотню б в мой лист достижений,

Чтоб вызвать экстаз у счастливых мгновений,

Чтоб феи - в обьятьях, и в кейсах - банкноты,

И сейфов - немало, и жизнь, как охота,

Где я - зверобой, что не целясь пуляет

И надо же снова шутя попадает,

А то, что пока это явно не так

Неважно, пока пребываю в мечтах!

* * * * *

Неустанное в работе

Сердце бедное мое, -

В несмолкающей заботе

Ты житье куешь мое.

Воля к жизни, воля злая

Направляет пылкий ток

Майнишь ты, не уставая

то Bitcoin то Биток

* * * * *

Майнят пожарные,

Майнит полиция,

Майнят фотографы

В нашей столице,

Майнят Зеткеш и Монеро, Биткоин

Майнят Эфириум, Дэш и Лайткоин

Майнят в сарае, подсобке, подвале

На чердаке, на заводе, в пенале.

Майнят шахтёры, шумят вентиляторы,

От перегруза гудят трансформаторы,

Даже алкаш позабыв про пивасик,

Копит на самый дешёвенький ASIC.

Майнят студенты и доктора,

Майнит окрестная вся детвора

Майнят шофёры, начальство, врачи,

Майнят арабы и басмачи

Майнят смартфонами и криптофермами,

Чтоб получить свой подарочек первыми.

Видеокартой решают задачу,

На Асик майнерах — кто побогаче!

* * * * *

Если у Вас есть прикольные картинки, либо вы пишите стихи, поделитесь ими в комментариях. Вместе веселее ))