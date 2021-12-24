Криптомайнинг в забавных картинках, приколах и стихах
Майнинг, криптовалюты, NFT токены и как следствие бедные геймеры. Что остается простому геймеру в этом непростом мире, где царят высокие цены и дефицит? Правильно - не поддаваться панике и относиться к проблеме с юмором.
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Перед новым годом, чтобы поднять всем настроение, я подобрал самые спешные эпизоды уходящего года в картинках по все той же злободневной теме. Итак, мой топ 100500 в уходящем 2021-м!
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И куда же без стихотворного Юмора =) Лучшие подборки стихов на данную тему!
Вова сделал чудо - асик
И поставил его в тазик
К пробкам в доме подключил
И на майн его включил.
Что за чудо - аппарат
Счетчик крутится назад,
И крипты чуток приток
Вова в майне знает толк.
Так наверно год прошел,
В минус счетчик уж пошел,
Есть и радостный момент
Не приходит счет за свет.
В ЖЭКе очень удивились
Ведь доходы сократились,
Вдруг начальник сообразит
Вове нанести визит.
Так однажды с утреца
Стук раздался в дверь с крыльца
Вова пулей подскочил,
Асик с пробок отключил.
Трюк успех не возымел
Диод реверса горел
И светился циферблат
Минус триста килоВатт.
Вобщем, Вове дали срок,
Но и асик он сберег,
Как откинется из зоны
Снова майнить есть резоны)
* * * * *
Маленький мальчик майнер нашел,
Вставил в розетку, и спать он пошел,
Посыпались искры, вспыхнула хата,
Проводка, видать там была слабовата.
* * * * *
Сидя у окошка
барышня рыдает
у мужа есть биткоин
а что купить, не знает...
* * * * *
Мой дядя самых честных правил…
Жену не слушал (мою тётю),
И на Ethereum - не ставил,
Теперь в полнейшем он пролёте!
* * * * *
Биток в Китае обижают,
Из Поднебесной гонят прочь,
На биржах двери закрывают.
Октябрь. Дожди. Декабрь, ночь...
* * * * *
Биткоинов сотню б в мой лист достижений,
Чтоб вызвать экстаз у счастливых мгновений,
Чтоб феи - в обьятьях, и в кейсах - банкноты,
И сейфов - немало, и жизнь, как охота,
Где я - зверобой, что не целясь пуляет
И надо же снова шутя попадает,
А то, что пока это явно не так
Неважно, пока пребываю в мечтах!
* * * * *
Неустанное в работе
Сердце бедное мое, -
В несмолкающей заботе
Ты житье куешь мое.
Воля к жизни, воля злая
Направляет пылкий ток
Майнишь ты, не уставая
то Bitcoin то Биток
* * * * *
Майнят пожарные,
Майнит полиция,
Майнят фотографы
В нашей столице,
Майнят Зеткеш и Монеро, Биткоин
Майнят Эфириум, Дэш и Лайткоин
Майнят в сарае, подсобке, подвале
На чердаке, на заводе, в пенале.
Майнят шахтёры, шумят вентиляторы,
От перегруза гудят трансформаторы,
Даже алкаш позабыв про пивасик,
Копит на самый дешёвенький ASIC.
Майнят студенты и доктора,
Майнит окрестная вся детвора
Майнят шофёры, начальство, врачи,
Майнят арабы и басмачи
Майнят смартфонами и криптофермами,
Чтоб получить свой подарочек первыми.
Видеокартой решают задачу,
На Асик майнерах — кто побогаче!
* * * * *
Если у Вас есть прикольные картинки, либо вы пишите стихи, поделитесь ими в комментариях. Вместе веселее ))
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