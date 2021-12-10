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Загадки истории: Первыми Америку открыли викинги, а не Колумб

Все еще со школьных лет знают, что Америку отрыл испанский мореплаватель Христофор Колумб, но на самом деле все было не так. Воинственные скандинавы или викинги еще в 1000 году ступили на американские земли.
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История таит в себе много загадок и после таинственных Египетских Пирамид, которые по одной из версий появились благодаря внеземным технологиям. Я недавно заинтересовался темой викингов и их путешествиями. И по одной из версий именно викинги первыми вступили на американские земли. Но для начала немного строк официальной истории про открытие Америки. Христофор Колумб родился в Испании, он очень любил море и путешествия,  поэтмоу всю свою жизнь связал с мореплаванием. 3 августа 1492 года три испанских судна — «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья» отправились в далёкую экспедицию в поисках золота, пряностей, красивых девушек и приключений. 

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Покинув порт португальского городка Палос-де-ла-Фронтера, они направились в открытое море в сторону современной Гренландии. Пусть был нелегким, но количество запасенного рома в трюмах решало проблемы монотонности досуга. Моряк без рома - вовсе не моряк, так гласила тогдашняя мудрость.  

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Спустя два месяца, в середине октября, Христофор Колумб впервые из европейцев ступил на неизведанные заокеанские земли. Хотя это был не континент, а всего лишь небольшой остров - Сан-Сальвадор. Но подробных карт и спутниковой навигации в 15 веке еще не было. По пути своего плавания Колумб открыл также острова Куба и Гаити.

Колумб не единожды совершал морские походы к американским землям, но лишь к четвертой экспедиции Колумб высадился на сам коренной американский материк. Но Америка называется Америкой в честь совсем другого мореплавателя - Америго Веспуччи, который после Колумба изучал и исследовал американский континент и и знатно его «пиарил» по приезде домой.  

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Его рассказы были столь популярными, что все то и дело говорили: Америго, Америго … Собственно его имя и закрепило название этого континента. На современный лад можно сказать, что он провел грамотную Pr-компанию. Но эти европейские господа были далеко не первыми, чьи стопы в мокасинах и кожаных красных сапожках успели ступить на американский берег. Еще в 9 веке могучие отпечатки ног скандинавских искателей приключений и разбойников оставили свои кровавые следы на американском континенте.

Викинги — это раннесредневековые скандинавские мореходы-завоеватели, которые совершали морские походы от Винланда до Биармии и Северной Африки в VIII—XI веках. В основной своей массе это были племена, населявшие территории современной Швеции, Дании и Норвегии. В русских летописях викингов называли варягами, а в ряде европейских стран – норманнами. Викинги были язычниками, поэтому разговор с иноверцами был короткий.

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Основной источник информации о путешествиях викингов к берегам Северной Америки содержится в двух исландских сагах: «Саге об Эрике Рыжем» и «Саге о гренландцах». Викинги любили сказки и предания, но письменность у них была не развита, некогда им было ею заниматься, так как основное время отдавалось войнам, грабежам и походам. Но эти саги были написаны через 250 лет после колонизации Гренландии, поэтому содержащаяся в них информация может восприниматься с оговорками.

Исландские саги рассказывают о появлении легендарного викинга - Эрикссона на берегу американского континента около 1000 года нашей эры. О причинах, почему легковесные ладьи воинов устремились в неизведанность, в сагах умалчивается. «Сага об Эрике Рыжем» гласит, что Эрикссон пересек Атлантику по воле богов: корабль сошел с курса, когда он возвращался из Норвегии, а «Сага о гренландцах» гласит, что путешествие в Северную Америку было задумано специально, как съемки Ван Дамма в фильме «В поисках приключений».

После пересечения Атлантики викинги сошли на каменистую землю современной Канады. Земли получили название Хеллуланд, что переводится с норвежского как «Каменная плита». Затем они отправилась в богатые древесиной земли, которые они окрестили Марклэнд. А когда похолодало, они двинулись на юг и остановились на островах Ньюфаундленд.

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После суровых, в погодном плане, нравов их родины, мягкая зимняя американская погода позволила им досканально исследовать окружающие земли. Викинги были удивлены изобилию зеленых лугов, пресноводных рек с ценными породами рыб, и массы дикого винограда, который идеально подходит для приготовления скандинавского вина.  Эрикссон назвал этот регион Винланд (Wineland).  

Кроме Эрикссона другие викинги продолжали плавать в Винланд, но они окончательно там не обустроились, из-за ожесточенных столкновений с местным коренным населением Северной Америки - индейцами. Викинги против индейцев, таким названием можно было назвать следующий файтинг с возрастным ограничением «R» от Midway. 

Стратегия набегов викингов совершались по принципу «бей и беги». Они без предупреждения появлялись с моря на своих легких, быстроходных и маневренных судах и наносили удары по слабоохраняемым объектам. Викинги рубили индейцев мечами, также использовали против них копья и конечно же знаменитые скандинавские топоры различных форм и размеров. Сам Бог Тор благословлял их на битву, подымая ввысь свой боевой молот. 

Для защиты скандинавские бравые парни с белокурыми волосами и бледными лицами использовали щиты овальной формы. Щиты обычно делали из легковесной древесины - липы, оббивая края и поперечник щита железными полосами. В центре щита располагалась остроконечная бляха. На голову викинги одевали металлические или кожаные шлемы с рогами для устрашения, а воины из знати часто одевали еще и кольчуги. У индейцев были набедренные повязки, кожаные штаны и жилетки, одним словом, никакой защиты груди, головы и ног. 

Но индейцы резво обращались с духовым оружием и умело использовали лук и стрелы. Пока викинги шли в наступление, индейские стрелы вонзались в деревянные щиты норманнов. Один викинг мог с легкостью вступить в бой с 4-5 индейцами и выходил из него победителем. По плетёной рукоятке топора струилась красная индейская кровь, поэтому индейцы бились до последнего, в бой вступали даже женщины и дети, зная, что раненых в плен викинги брать не будут.

Оставшихся в живых мирных жителей викинги обращали в рабство, захватывали ценности, все  остальное они сжигали до тла. Тактика выжженной земли приносила свои плоды, но племена индейцев объединялись, и они уже брали инициативу в свои руки количеством воинов. 

Из-за языковых барьеров и непонимания друг друга, различий в цвете глаз, коже и религиозных традициях, эти две общности ожесточенно истребляли друг друга. В результате такого ожесточённого противостояния, побыв несколько десятилетий на американском континенте и напившись вдоволь вина, викинги покинули Америку, увезя с собою индейских женщин. Благодаря чему сейчас у скандинавских народов можно найти индейские черты лица. 


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