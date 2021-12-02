О проблемах современных компьютерных корпусов
После очень актуальной темы о многочиповых процессорах будущего Intel Sapphire Rapids стоит обсудить еще одну глобальную проблему: проблему эволюции компьютерных корпусов. Есть на местном форуме такая тема «Фотографии системных блоков», где пользователи делятся своими художественными и творческими сборками, но иногда, как и в Блогах, случаются перепалки из-за разности мнений.
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Вот один из таких классических клинических примеров. Спор: что важнее - компактность или, наоборот, брутальность размеров? В споре приняли участие товарищи: boeng и ultrafx. Boeng - сторонник брутальных размров и величественных форм, чтобы по одному внешнему виду ПК было видно, кто в доме хозяин.
А ultrafx, наоборот, минималист и исповедует корпуса формата micro, nano, tfx и так далее. Начитавшись таких бесед, я решил, что им надо помочь разобраться в этом вопросе, а заодно выделить плюсы и минусы каждой из таких сборок.
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Но перед тем, как вы напишете в комментах, кто прав, а кто виноват, я обращу ваш взор на проблему или точнее тенденцию в современном корпусостроении.
Нет, RGB я даже трогать не буду, и так все ясно, но вот передняя панель корпуса незаметно от всех лишилась 5-ти дюймовых отсеков. Часто вместо нее можно видеть дешёвый перфорированный пластик, либо каленое стекло. Кто-то заявит, что эпоха DVD-приводов прошла, но он только отчасти будет прав, я, например, вынужден использовать BD-RW привод для каждонедельных бэкапов, это требование моего руководства, так что как минимум один 5,25” отсек мне необходим.
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Но есть надобность и во втором, куда вставляется внешняя панель от моей звуковой карты – Creative. А еще я люблю пользоваться аналоговой регулировкой вентиляторов в своем системном блоке, для достижения лучшего уровня тишины и комфорта.
(куда её поставить, если спереди нет места ?)
У одного моего товарища вообще кастомная вода и панель управления ею занимает сразу два (!) пятидюймовых отсека. И вот как с этим быть, если тенденции моды таковы, что подавляющее бОльшинство корпусов лишены такой передней панели? Единственным оправданием таких решений может считаться место под 3-4 секционный радиатор СВО, располагающийся спереди корпуса, но тогда мы автоматом лишаемся корзин для HDD.
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Хотя опять-таки, в моем корпусе этот радиатор можно установить к верхней части корпуса, и выдувные вентиляторы будут выдувать весь нагретый воздух наружу, а не как в случае с передним расположением радиатора – вовнутрь корпуса. Получается, производители корпусов еще и косвенно лимитируют продажи DVD/BD-ROM накопителей и фан/реобасов - это первое. Второе - это они оставляют в лучшем случае пару отсеков, что для необыденных сборок недостаточно. Тут я еще раз подчеркну не для всеобщих масс, где звук встроенный, а из всех плат расширения имеется только видеокарта.
А теперь вернусь в начало статьи к мысли о размерах корпусов. Железо сейчас очень горячее, TDP процессоров и видеокарт давно перевалило за пару сотен ватт на устройство. Поэтому собрать что-то компактное - означает лишить себя радости мощной системы и при случае убить все внутренности тепловым ударом. Попробуйте, расположите вместе 11900К и RTX 3080.
Я очень хочу посмотреть на температуры в таком корпусе. Так что на современном этапе корпус должен выбираться в первую очередь и быть хорошо вентилируемым и с достаточным количеством 5-ти дюймовых отсеков.
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