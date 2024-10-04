Команда Azure Ray успешно стартовала на PGL Wallachia 2024 Season 2, одержав первую победу в турнире над Infinity Esports со счётом 2:1.

В дебютном матче групповой стадии PGL Wallachia 2024 Season 2 по Dota 2 команда Azure Ray одержала важную победу над Infinity Esports со счётом 2:1. Этот матч стал значимым для Azure Ray, так как для них это была первая победа на турнире.

Первая карта началась в напряжённой борьбе, и Azure Ray проявила отличную стратегическую подготовку. Они смогли быстро взять инициативу в свои руки и завершили карту со счётом 23:13 в свою пользу. Команда продемонстрировала слаженную командную работу и хорошо реализовала свои пики, что позволило им одержать уверенную победу.

На второй карте Infinity Esports продемонстрировала свою силу и адаптировалась к стилю игры Azure Ray. Сильная игра со стороны Infinity позволила им взять верх в этом раунде, и они завершили карту со счётом 27:16, сравняв счёт в матче.

Решающая третья карта стала настоящим испытанием для обеих команд. Azure Ray вернулась к своему доминирующему стилю игры и, показав невероятную командную координацию, одержала победу со счётом 44:13.

PGL Wallachia 2024 Season 2 проходит с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния, и уже обещает множество захватывающих матчей, в которых участвуют сильнейшие команды мира.