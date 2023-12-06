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Американские разведывательные катера в Севастополе 2000 - что это было

В статье рассматривается вторжение американских военных катеров в Севастополь в сентябре 2000 года, которое было проведено с целью разведки российской базы ВМФ.
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В сентябре 2000 года в Севастопольской базе, где размещался Черноморский флот РФ, якобы причалили два американских разведывательных катера без опознавательных знаков. Это был третий вход кораблей НАТО в Севастополь, но не последний. Катера являлись первыми американскими судами, которым удалось проникнуть в хорошо защищенную гавань. Детали миссии и собранные данные разведчиками до сих пор неизвестны. Однако сегодня подобные визиты исключены по понятным причинам, и вопрос остается в том, насколько долго будут действовать эти причины.

Флаг и бортовой номер - документы корабля, без которых он либо "бомж", либо пират. На американских разведывательных катерах этого обнаружено не было

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Российской военно-морской базой в Севастополе американцы интересовались всегда, не только в период СССР или в настоящее время, когда отношения между Россией и НАТО напоминают состояние военного времени. В первое десятилетие независимости Украины в Севастополе, где помимо украинского флота базировался Черноморский флот России, на эту базу делали «визиты» различные военные корабли стран-членов НАТО.

Ну, в те времена, на самом деле, лично для меня и всех моих знакомых, даже тех, кто жил в Крыму, этот вопрос особого внимания не вызывал. Могу даже сказать, что все эти американские и другие корабли НАТО в Севастополе никого особо не беспокоили, за исключением, возможно, некоторых коммунистических активистов. Некоторые даже серьезно считали, что там в скором времени может появиться база НАТО, и связывали это с экономическим подъемом не только города, но и всего Крыма.

Тем не менее, как мы знаем, никакой базы НАТО так и не появилось, а развитие Севастополя и Крыма вызвали совершенно иные события, и НАТО оказалось не в приоритете. Вспоминать события того времени не только интересно, но и полезно. В связи с этим я нашел в своих архивах раритетную, фактически уникальную заметку из газеты "Комсомольская правда в Украине" за 2000 год, опубликованную 9 октября. В ней рассказывается о "визите" американского военно-морского флота, по сути – морского отряда ЦРУ, в виде двух катеров без опознавательных знаков. У меня есть информация, что на этих кораблях даже американского флага не было.

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Кроме того, у меня есть информация о том, что после этого в Севастополь заходили военные корабли НАТО еще несколько раз, почти каждый год, но в 2014 году все эти "визиты" вдруг прекратились. Таким образом, местные жители уже около 10 лет не видят иностранных военных кораблей в зоне не только прямой видимости, но и в стратегической перспективе. Появляются вопросы не только у иностранных граждан, но и у наших: сколько еще продлится отсутствие кораблей НАТО в Севастополе и на Крымском полуострове?

Ладно, не будем обращать внимания на недовольных и нерешительных. Лично я считаю, что теперь в Севастополе ни один военный корабль НАТО не пройдет, ни в ближайшем будущем, ни в глобальной перспективе. Было бы хорошо, если бы Черное море было очищено от этих кораблей навсегда, но это задача не для обычных граждан, а для специалистов – политиков и военных.

Давайте вместе прочитаем мой раритетный материал из "Комсомольской правды" 23 года назад и задумаемся: почему американцы так и не смогли захватить Крым, воспользовавшись такой удобной ситуацией, когда они могли это сделать довольно легко, пока боеспособность российского флота существовала практически только на бумаге?

"Визит" в Севастополь американского военного корабля-разведчика "Даллас" 1 сентября 2008 года

ЗАГАДОЧНЫЙ ВИЗИТ АМЕРИКАНЦЕВ

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Что потеряли разведывательные катера в Севастополе?

29 сентября два катера специального назначения ВМС США прибыли в Севастополь, и их появление было окутано секретностью. Местную территорию морского вокзала тут же закрыли для посещения, но жители всё равно устроили пикет в знак протеста. Гражданское население выразило свое недовольство присутствием американских служб, занимающихся проведением "специальных операций".

По мнению Лиры Клемина, капитана 1 ранга в отставке, заход американских катеров в Севастополь может быть связан с проведением разведывательных операций и рекогносцировкой на местности.

Лир Ефимович сообщает, что им удалось осмотреть американские катера, расположенные в непосредственной близости от российских боевых кораблей на Минной стенке в Севастополе. Эти катера лишены бортовых номеров и опознавательных знаков, имеют ограниченную автономность плавания и отсутствуют традиционные каюты и кубрики. Вместо этого они оборудованы рабочими местами с удобными сидячими "самолетными" креслами, при этом оборудование на этих рабочих местах является съемным.

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Из-за их небольших размеров, такие катера не могут совершать дальние морские плавания и, возможно, были доставлены в Севастополь с помощью больших кораблей или самолетов. По нашей информации, они были доставлены в Румынию военно-транспортным самолетом, а затем, предположительно, в результате сбора необходимых данных вдоль побережья, прибыли в Севастополь. Вероятно, их целью было разведывательное наблюдение, поскольку эти катера из-за своих малых размеров, незаметности и маневренности способны заходить в любые воды, включая самые узкие заливы и реки.

Заметно, что члены экипажей этих специальных катеров обладают высокой подготовкой не только физически, а также отличаются от молодых моряков, только начинающих свою морскую карьеру. Вызывает впечатление их послушность, что российские военные моряки приняли такое, потенциально опасное для них, соседство с ними. Однако теперь в Севастополе не в их ведомстве решать, кому и где стоять.

В течение нескольких дней никто не знает, чем занимались экипажи двух специальных катеров. 

Также стоит отметить еще один важный факт: визит американских военных катеров произошел без согласия Севастопольского городского совета народных депутатов - законодательного органа города.

По словам депутата Севастопольского горсовета, капитана 1-го ранга в отставке Марата Туткевича, это уже третий визит натовских кораблей за месяц в Севастополь. Он отметил, что сначала прибыл французский фрегат, затем английский десантный корабль, а теперь два американских катера специального назначения. Согласно его заявлению, вопрос о частых визитах кораблей НАТО в порт Севастополя будет вынесен на рассмотрение на сессию горсовета.

Кстати, командир похода капитан-лейтенант Кеннет М. Миллер не проводил официальных визитов и не посещал городскую администрацию. Его встреча состоялась только с начальником командного пункта ВМС Украины, капитаном 1 ранга Владимиром Лошаковым. Все эти «детали» вызывают не только различные слухи и спекуляции, но и серьезные размышления. 3 октября американские военные катера покинули Севастополь.

 - Они ушли раньше намеченного времени, на целый час - сообщил Лир Клемин. – Очень тихо, чтобы мало кто заметил. Обычно делают официальное провожание, с оркестром. Мы не знаем, куда направились катера и чем они будут заниматься в акватории Севастополя, возможно, даже на берегу Крыма. Но мы полагаем, что их визит в Севастополь был запланирован не просто так.

КОММЕНТАРИИ

В пресс-центре Черноморского флота России отказались комментировать прибытие двух катеров ВМС США в Севастополь. 

 - Это вопрос, который касается исключительно украинской стороны - по телефону заявил глава пресс-центра Андрей Крылов газете "Комсомольская правда". 

Он добавил: - Не было необходимых соглашений на уровне министерств иностранных дел, поэтому нам не сообщили о прибытии. Хотя в целом украинская сторона могла бы информировать нас о прибытии американских катеров, а не действовать односторонне. Но, возможно, это уже вопрос этики.

В пресс-центре ВМС Украины выразили удивление тем, что российская сторона не имела информации о прибытии американцев. 

 - Мы передали эту информацию Черноморскому флоту за три дня до прибытия американских судов, и их заявления, включая распространение через информационные агентства, нас сильно удивили - заявили в пресс-центре ВМС Украины. 

 - Что могло послужить причиной для таинственного присутствия американцев в Севастополе?

 - Это был неофициальный деловой визит. Раньше иностранные суда также заходили к нам, не объявляя об этом заранее. Как мне известно, такие визиты обычно связаны с возможностью для личного состава кораблей отдохнуть и привести в порядок свои суда. 

- Зачем был закрыт морской вокзал? 

- Когда в Севастополь прибывает любое военное иностранное судно, мы обычно закрываем часть вокзала. Почему? Я думаю, это понятно. 

 - По некоторым данным, на борту катеров находились люди, занимающиеся спецоперациями.

- Я не в курсе этой информации.

- А для меня лично это неизвестно. Что касается нахождения катеров ВМС США в Черном море, я не могу ничего сказать. Я могу только сообщить, что они вчера покинули территориальные воды Украины. - подвел итог нашему разговору один из офицеров пресс-центра. 

Газета "Комсомольская правда в Украине". 

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5 октября 2000 г.

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