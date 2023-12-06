Развитие танкостроения в Швеции было уникальным. С одной стороны, шведские военные осознавали преимущества национального производства танков, поскольку они могли разрабатывать их с учетом своих потребностей. С другой стороны, при необходимости, они могли закупать танки за границей, особенно после завершения Второй мировой войны, когда появился широкий выбор. К концу 1960-х годов у шведских военных имелись как свои, так и зарубежные танки.

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В Техническом центре Парка "Патриот" преобладают послевоенные образцы бронетанковой техники из зарубежных стран. Большинство из них являются трофеями различных локальных конфликтов, некоторые были привезены для проведения испытаний. Также среди экспонатов есть машины, которые были получены в результате обмена, а некоторые были подарены. Одним из таких подарков является шведский танк Strv 103. Эта машина не только сама по себе интересна, но также представляет собой один из первых танков нулевой серии, который был переделан несколько раз. В октябре исполнилось 60 лет с момента поставки первого танка нулевой серии, что делает этот экземпляр еще более ценным.

История танка Strv 103, который также известен как Strv S, началась в 1956 году. Хотя происхождение этого танка может быть отдельной темой, важно отметить, что шведы не были единственными, кто рассматривал танк без башни как стандарт. Даже в США было разработано множество проектов танков без башен, их появление относится к началу 1950-х годов. Ни один из этих проектов не был реализован, в основном из-за консервативного подхода американской армии. Например, вместо замены M103 из различных проектов, в конечном итоге был выбран M103A2. Однако даже в таких случаях отсутствие башни не помешало им называть боевую машину танком.

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У шведов были смелые концепции, но встречались проблемы. Идея создания Strv S возникла в связи с трудностями, которые возникли с танком Krv. При рассмотрении Krv становится понятно, почему появление у шведских военных боевой машины без башни не вызывало особого удивления. Хотя шасси для Krv было изготовлено, подрядчик Bofors столкнулся с трудностями в производстве башни и вооружения. Более того, масса в 50 тонн показалась слишком большой. Для сложного шведского транспортно-боевого машины требовалась более легкая опция, желательно с боевой массой около 30 тонн.

Концепция танка весом около 30 тонн с адекватной броневой защитой, магазинным механизмом заряжания и вооружением уровня Krv легла в основу создания Strv S. Эту концепцию разрабатывал Свен Берге, работавший в компании KATF. Впервые он продемонстрировал свою идею безбашенного танка в октябре 1956 года. Его непосредственный руководитель Эрик Гиллнер включил тему безбашенного танка в программу опытных разработок. Берге до этого уже участвовал в разработке танка Strv 74, поэтому у Гиллнера были основания принять этот необычный проект. Он стал третьим направлением работ: первым был танк Strv T весом около 30 тонн, а вторым - танк Strv A весом 42,5 тонны, оба в стандартной компоновке.

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В мае 1958 года шведская армия утвердила выбор в пользу проекта Strv S из трех имевшихся. Несмотря на внесенные предложения по проекту Strv A, который существовал в течение некоторого времени, он не продвинулся дальше этапа эскизов. Согласно планам, Strv S должен был стать ключевым компонентом программы модернизации шведской армии в период с 1965 по 1975 год. Несмотря на различия между планами и их реализацией, компания Bofors, ответственная за этот проект, в целом смогла уложиться в график работ. В процессе проектирования произошли изменения в нескольких компонентах танка, но, в отличие от Krv, эти изменения были внесены без каких-либо замечаний или возражений.

Этот инновационный танк был введен в эксплуатацию последовательно, начав с постройки экспериментальных моделей Strv S1 и Strv S2 во второй половине 1961 года. Изначально первый танк предполагалось использовать для испытаний вооружения, а второй - для проверки ходовых характеристик, но на практике оба прототипа стали полноценными боевыми машинами. На основе результатов испытаний первых двух моделей было построено еще 10 танков Strv S нулевой серии, включая те, которые были предназначены для войсковых испытаний. Каждый из этих танков, позже переименованных в Strv 103 нулевой серии, был завершен в разное время - первый 1 октября 1963 года, а последний - в начале 1964 года.

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Как и у своих предшественников, процесс развития танка Strv 103 начался задолго до его производства и продолжился после него. Интересно, что четыре из сохранившихся танков этой серии имеют некоторые различия между собой. Два из них, включая один, хранящийся в резерве танкового музея Arsenalen, не доступны для обычных посетителей. Самым полным и автентичным из них считается танк с номером 020, который выставлен в танковом музее в Сомюре (Франция). Тогда как танк с номером 012 был отправлен в Кубинку и имеет значительные отличия от первоначального вида Strv 103 нулевой серии.

Отсутствие некоторых внешних деталей, таких как фары и их ограждения, делает экспонат танка в музее неполным из-за процесса испытаний. Однако этот экземпляр имеет большую историческую ценность и считается ценным подарком. В большинстве музеев мира представлены улучшенные модели Strv 103C, эволюция Strv 103B, в то время как в данном музее представлен танк, который является уникальным из-за своей ценной истории в развитии конструкции. Подобный экземпляр танка можно также увидеть в резервных фондах музея Arsenalen, однако в этом случае отсутствует люк для механика-водителя.

Из-за революционной природы танка, было принято решение о поэтапном запуске его серийного производства. Первые образцы, Strv S1 и Strv S2, были построены во второй половине 1961 года. Изначально планировалось использовать первый танк для тестирования вооружения, а второй - для ходовых испытаний. Однако оба прототипа в итоге превратились в полноценные боевые машины. На основе результатов испытаний обоих образцов было построено 10 танков Strv S нулевой серии, которые использовались для войсковых испытаний. Первый танк Strv S нулевой серии был передан 1 октября 1963 года, а последний - в начале 1964 года.

Ходовая часть является одним из заметных отличий танка Strv 103. Изначально, Свен Берге использовал модифицированную ходовую часть танка Centurion, однако после принятия решения о производстве собственной конструкции, танк получил индивидуальную гидропневматическую подвеску. Это позволило реализовать систему без жесткого крепления орудия, которую обычно используют для наведения орудия по горизонтали и вертикали. Для вертикального наведения орудия корпус танка наклоняет вверх или вниз, при этом принимают участие подвеска первого и последнего опорных катков.

Шведский танк Strv 103 был хорошо приспособлен к использованию на шведской территории благодаря своим характеристикам и дизайну. Несмотря на сложности, с которыми столкнулись экипажи из-за инновационной гидропневматической подвески, это улучшение имело ряд преимуществ. Уникальный метод наведения позволил уменьшить общую высоту танка, что давало ему лучшую маскировку на поле боя. Кроме того, система обеспечила возможность наведения орудия как механику-водителю, так и наводчику/командиру, а также упростила процесс зарядки орудия. Это подтверждало эффективность Strv 103 в шведских военных условиях. В то же время, хотя танк не считался особенно низким, его высота крыши составляла 2140 мм, что, конечно, меньше, чем у Centurion, но в то же время одинаково сравнивалось с высотой Т-54 или Т-62.

В дополнение к 105-мм пушке с длиной ствола 62 калибра, которая была изготовлена по шведской модификации английской L7, танк Strv 103 также оснащался двумя курсовыми пулеметами 7,62 ksp 58 strv, которые были установлены в коробе слева в носовой части корпуса. Вооружение пулеметами вызвало длительные дискуссии: первоначально было решено установить четыре пулемета (по два в каждом коробе), затем на танках нулевой серии в правом коробе была установлена 20-мм автоматическая пушка. Однако в итоге решили отказаться от пулеметов в правом коробе, и его преобразовать в ящик для защиты от пожара.

Особое вооружение заметно изменило заднюю часть корпуса. Здесь есть большой люк с несколькими меньшими люками для зарядки трех магазинов механизма подачи боеприпасов (общий боезапас - 50 унитарных патронов). Орудие имеет скорострельность 20 выстрелов в минуту благодаря магазинному питанию. Когда открывается задняя часть, можно извлечь как орудие, так и систему подачи боеприпасов. Еще один люк сверху предназначен для выброса использованных гильз. В Кубинке на танке не хватает ящиков для запасных частей и принадлежностей, однако они сохранились только на одном танке Strv 103 нулевой серии - в Сомюре. Кроме того, изначально они вообще не устанавливались.

Сотрудничество между Швецией и Англией принесло значительные выгоды в плане силовой установки. Инженеры разработали комбинированный двигатель, объединяющий в себе английский дизельный двигатель Rolls-Royce K60, обычно устанавливаемый на боевых машинах семейства FV430 с мощностью 240 лошадиных сил, и шведский газотурбинный двигатель Boeing 502-10, адаптированный для танков и предназначенный для активации по мере необходимости. Газотурбинный двигатель был модифицированной версией двигателя вертолетов Boeing T50.

Strv 103 был одним из первых серийных танков, оснащенных газотурбинным двигателем, хотя это было связано с определенными особенностями. Фактически первым танком с газотурбинным двигателем в качестве основной силовой установки был Т-80, и у Strv 103 были свои особенности в использовании двигателей. Комбинированная установка Rolls-Royce K60+Boeing 502–10 была применена на танках нулевой серии и Strv 103A, но позднее стало ясно, что это решение не полностью соответствует требованиям. В основной серии танков, Strv 103B, был установлен более мощный газотурбинный двигатель Caterpillar 553. Несмотря на это, скорость осталась прежней - 50 км/ч. Тем не менее, танк оставался маневренным как впереди, так и назад, что было важным для его использования.

Оказывается, установка двигателей и трансмиссии также является выдающейся особенностью танка. Они размещены в передней части корпуса: газотурбинный двигатель слева, а дизельный - справа. Для доступа к двигателям имеются большие люки на верхней части лобовой брони, которые можно открыть с помощью специальной системы (на танке в Сомюре это наблюдается). Кажется странным, что люки находятся в самой уязвимой части танка. Тем не менее, учтя угол наклона верхней брони на 8 градусов от горизонтали, становится понятно, что это достаточно для защиты от бронебойных снарядов L7. На модификации Strv 103A верхняя часть брони защищена дополнительными приваренными металлическими пластинами, обеспечивающими дополнительную защиту. Что касается системы охлаждения, она была перемещена назад.

Особенностью танка также является его специфическое расположение боевого отсека, где находится командир, наводчик и трое механиков-водителей. Командир также может заниматься управлением и наведением, поэтому каждый механик-водитель имеет своего помощника. Кроме того, вводится понятие "помощника механика-водителя", который был нужен, чтобы обеспечить быстрое перемещение назад. Можно сказать, что шведы взяли на вооружение идею боевых машин с управлением с заднего поста. При начале производства танков нулевой серии были использованы два отдельных люка для механика-водителя и его помощника, но затем они были заменены одним крупным люком, который открывается специальной системой.

Захватывающие изменения также коснулись командирской башни. Изначально у танка Strv S планировалось установить версию башни, подобную Pbv 301, с 20-мм автоматической пушкой. Однако на стадии макета отказались от использования 20-мм орудия, но форма выступающей башни осталась прежней. Затем на танках нулевой серии к этой башне стали присоединять пулемет 7,62 ksp 58 strv, но это не оправдало себя. Поэтому была разработана новая башня с более удачной оптической системой и переработанной конструкцией, которая была установлена на танк в Кубинке и в музее Arsenalen. Позже эта башня была установлена на серийные Strv 103.

При проектировании танка особое внимание уделялось удобству работы экипажа. Поэтому отсутствие башни совершенно не означает, что внутри тесно. Да, если вы человек гигантских размеров, почти двух метров, вам скорее всего будет тесновато. Но если смотреть объективно, то можно отметить, что внутри танка довольно просторно. Не сравнить с автобусом, конечно, но для членов экипажа в нем достаточно места, чтобы не испытывать чувства стеснения, несмотря на плотную компоновку Strv 103. При желании можно свободно перемещаться по боевому отделению, не покидая танка.

Система управления танком была организована довольно нестандартно. Вместо обычных рычагов управления, командир и механик-водитель использовали штурвалы с кнопками для управления вооружением. Это было логичным учитывая способ наведения орудия. В целом, члены экипажа высказывали весьма положительные отзывы о Strv 103. Как уже упоминалось, этот танк разрабатывался для специфических театров военных действий и, с этой точки зрения, он оказался успешным. Можно сказать, что также успешной оказалась машина Merkava для Израиля, разработанная Таля (к слову, Таль и Берге были хорошими знакомыми).

Из-за особенностей театра военных действий, Берге был вынужден включить в комплектацию танка Strv 103 систему Duplex Drive, позволяющую ему плавать. Учитывая наличие множества озер и других водных барьеров, это стало необходимым условием. Изначально данная система не была установлена на танки Strv 103 нулевой серии и Strv 103A, но впоследствии была добавлена. В сложенном состоянии Duplex Drive представляла собой "воротник" вокруг периметра корпуса. Установка системы занимала примерно 10 минут, после чего танк становился способен перемещаться по воде. Интересно, что шведы оказались единственными, кто использовал данную систему в полной мере, в то время как другие, включая англичан (которые заимствовали идею), применяли Duplex Drive локально.

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Шведская разработка танка Strv 103 была уникальной благодаря необычной системе управления, что делало его особенным. Танк был спроектирован специально для поддержки водной местности и оборудован системой Duplex Drive, позволяющей ему плавать. Эта инновационная система была установлена на более поздних моделях танка, и шведы были почти единственными, кто использовал ее по полной. Strv 103 привлек внимание как уникальный экземпляр в парке "Патриот" благодаря своей необычной конструкции, созданной шведами самостоятельно, без иностранной помощи.