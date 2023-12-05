История тяжёлой немецкой самоходной артиллерийской установки Pz.Sfl.IVa, также известной как "Dicker Max"

В истории военной техники часто возникают ситуации, когда боевая машина создается для определенных целей, но используется для других. Это особенно характерно для танков. Причины таких изменений приоритетов могут быть разными - от попыток адаптировать технику для новых задач до необходимости выполнить определенное задание. В случае самоходной артиллерии это является обычной практикой, когда поиск новых задач для боевой машины, которая была создана для других целей, становится необходимостью.

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В 1938 году, Германия активно готовилась к предстоящей войне. Генерал-полковник Вальтер фон Браухич, новый главнокомандующий немецкими сухопутными войсками, потребовал создания средства борьбы с долговременными огневыми точками. Одним из возможных вариантов стало использование "истребителей ДОТ-ов". Разработкой первого из них - 8.8 cm Flak 18 (Sfl.) auf Zugkraftwagen 12t (Sd.Kfz.8) - занялись в летом 1938 года. В этот же год начали работу над гусеничным истребителем ДОТ-ов, 10.5 cm K. L/52 Selbstfahrlafette, который позже получил название Pz.Sfl.IVa. Эта экспериментальная самоходная артиллерийская установка была отправлена на фронт, где была задействована в качестве истребителя танков и получила прозвище Dicker Max.

Разработка с элементами самодурства

История создания немецких "истребителей ДОТ-ов" представляет собой нечто непривычное. Это связано с тем, что эта идея возникла внезапно, и результаты требовались быстро. На момент весны 1938 года, немецкие военные не планировали вторжения и взлома Линии Бенеша, Линии Мажино и Линии Диль. Однако смена командования на более согласных с нацистскими планами руководителей привела к стремительному нарастанию военной активности. В таких условиях существовал высокий риск отклонения от истинного пути развития. Именно это, во многом, и произошло.

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Создание 8.8 cm Flak 18 (Sfl.) auf Zugkraftwagen 12t (Sd.Kfz.8) происходило в условиях отсутствия альтернатив и по орудию, и по шасси. Даже при наличии огневой мощи 8.8 cm Flak 18, способной пробить укрепления средней толщины, требовалось более мощное орудие. Кроме того, шасси Sd.Kfz.8 было критиковано практически сразу. В августе 1938 года, при анализе проекта, Фердинанд Порше выделил несколько основных недостатков. Одним из них была большая высота машины (снизить ее не представлялось возможным), а также крайне ограниченные физические характеристики шасси. Таким образом, в любом случае получался импровизированный вариант. Неудивительно, что уже в конце 1938 года началась программа разработки гусеничного "истребителя ДОТ-ов", выполнение которой было поручено компании Krupp.

Из поиска более мощного орудия не пришлось долго искать, так как 105-мм полевая пушка 10.5 cm schwere Kanone 18 стала идеальным выбором. Подобно 8.8 cm Flak 18, эта пушка позже была использована в роли противотанкового орудия. Они использовались в тех же орудейных батареях, что и тяжелые гаубицы 15 cm sFH 18, имея одинаковый лафет. Однако возникла одна проблема: 105-мм полевая пушка была не только гораздо мощнее 8.8 cm Flak 18, но и крупногабаритнее. Просто заменить 105-мм пушку не удалось, поэтому началась разработка 10,5 cm K für gp.Sfl., то есть пушки для бронированного самоходного лафета. Фактически, компания Krupp разработала новое орудие с баллистикой 10,5 cm K 18. Оно было оснащено двухкамерным дульным тормозом и компактной системой отдачи. Неудивительно, что позже это орудие использовалось в качестве танковой пушки, так как оно подходило для таких целей.

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Кроме того, возникли сложности с выбором шасси. У компании Krupp не было других вариантов, кроме Pz.Kpfw.IV. Ведущий инженер по танкостроению в компании Krupp Эрих Вёльферт предложил наиболее простое решение — разместить орудие спереди, а силовую установку сзади. Однако в 6-м отделе Департамента Вооружений было собственное представление о гусеничном самоходном шасси, по их мнению, мотор должен был находиться под орудием, а боевое отделение перемещалось назад, что позволяло уменьшить вынос ствола орудия за габариты корпуса. Однако этих преимуществ оказалось недостаточно, и также возникло множество проблем. Кроме того, Книпкамп и его коллеги считали, что нужна торсионная подвеска, а также что мотор с шестью цилиндрами будет достаточным.

Результатом стало то, что 25 апреля 1939 года компания Krupp представила два варианта проекта. Изначально отказались от торсионной подвески, так как она увеличивала высоту корпуса. Инженеры Krupp также отнеслись скептически к 6-цилиндровому мотору Maybach HL 116 (у компании также был 12-цилиндровый мотор того же типа). Он был на 100 мм выше, чем Maybach HL 120. Однако отказ от Maybach HL 116 не произошел. В компании Krupp пытались привести разумные аргументы. Эскизный проект W1299 имел классическую компоновку с размещением мотора сзади, что позволило снизить высоту линии огня до 1700 мм. Другой вариант, на который настаивал 6-й отдел Департамента Вооружений, имел чертежный индекс W1298. Высота линии огня достигала не менее 2 метров, что увеличивало риск перегрузки носовой части корпуса. Кроме того, возникали проблемы с обслуживанием мотора, проработкой системы охлаждения и т.д.

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Несмотря на высказанные опасения Вёльферта, в 6-м отделе Департамента Вооружения решили проигнорировать его предупреждения. В результате появился эскизный проект W1300, представленный 2 мая 1939 года. Как и предупреждали в компании Krupp, высота линии огня достигла 2100 мм, из-за дополнительных 100 мм за счет 6-цилиндрового мотора. В результате был разработан новый двигатель - Maybach HL 66, также с 6 цилиндрами, но развивающий максимальную мощность 200 л.с. (180 л.с. в эксплуатации). Однако доводы о слабой мощности такого двигателя остались без внимания. Кроме того, Книпкамп делал попытку использовать трансмиссию и, по возможности, подвеску от VK 9.01 на САУ, которая была более чем в 2 раза тяжелее. Казалось бы, что может пойти не так?

15 мая 1939 года был представлен эскиз W1301. Использование мотора Maybach HL 116 увеличило боевую массу до 24 тонн, в то время как мотор HL 66 снизил ее до 22 тонн. Однако попытка Книпкампа внедрить свои торсионы в этот проект вызвала ожесточенное сопротивление. Вскоре он был вынужден отказаться от идеи внедрения торсионов, поскольку это привело бы к увеличению высоты шасси на 10 см. Попытка использовать торсионную подвеску Z.W.38 также не была одобрена. На представленной 10 августа 1939 года деревянной модели Pz.Sfl.IV была использована стандартная ходовая часть Pz.Kpfw.IV. Однако попытки внедрить механизмы поворота от VK 9.02 продолжались. Но против этого были представлены убедительные аргументы. Книпкамп не смог объяснить, как конструкция, рассчитанная на 9 тонн боевой массы, будет работать надежно на 20-тонном Pz.Sfl.IV.

До сентября 1939 года Pz.Sfl.IVa, который к тому времени уже получил прозвище "истребитель ДОТ-ов", приобрел окончательный облик. Krupp пытался продвигать второй вариант шасси с 6 опорными катками увеличенного диаметра под обозначением Pz.Sfl.IVa 2, но эта идея была успешно отклонена 6-м отделом Департамента Вооружений. Позднее это 6-катковое шасси стало основой для Pz.Sfl.IVb. Но в итоге все это выглядело довольно нелепо. Изначальная концепция "истребителя ДОТ-ов" предполагала маневренную машину с максимальной скоростью 50 км/ч (такой же, как у 8.8 сm Flak 18 (Sfl.) auf Zugkraftwagen 12t (Sd.Kfz.8)). Однако вследствие количество мотора перед орудием привело к тому, что удельная мощность не превышала 9 л.с. на тонну, а максимальная скорость составляла не более 35 км/ч.

Недостаточная удельная мощность мотора была только частью проблемы. Как и предупреждал Вёльферт, мотор оказался установлен в неудачном месте под орудийной установкой и его демонтаж превращался в цирковое представление. Также разработка системы охлаждения для Krupp стала не меньшим вызовом. Воздуховоды пришлось прокладывать через пол и борта боевой части. Топливный бак был перемещен в носовую часть корпуса, что, вероятно, не вдохновило механика-водителя. Как и в ряде других немецких боевых машин того времени, Pz.Sfl.IVa имел фальшивый смотровой прибор механика-водителя на правой стороне рубки (вместе с фальшрубкой).

Эксперименты с мотором привели к тому, что боевое отделение также имело свои особенности. Внутри помещались 4 члена экипажа (командир, наводчик и два заряжающих), высота боевого отделения достигала 1850 мм, но было довольно тесным, в основном из-за мотора и системы охлаждения. В целом, у Krupp было неплохое боевое отделение, особенно места для наводчика и командира выглядели удобно. Однако боекомплект для машины таких размеров оказался недостаточным, всего 26 выстрелов, и часть боекомплекта находилась в носовой части корпуса, что усложняло его использование.

Последним изменением в САУ было внесение изменений в октябре 1939 года. Поскольку не удалось установить трансмиссию от VK 9.02, в Pz.Sfl.IVa было решено установить 6-ступенчатую коробку передач Z.F. S.S.G.46. Однако выяснилось, что она предназначена для скорости до 25 км/ч, и позже эту информацию немного скорректировали, но скорость 27 км/ч была практически в два раза меньше, чем изначально планировалось. Вес машины, тем временем, вырос до 22 тонн из-за увеличения толщины лобовой брони. В общем, если бы имя Книпкампа было Максим Максимович, это не вызвало бы большого удивления. Превратить весьма удачную концепцию подвижного истребителя ДОТ-ов в тяжелую машину, которая не поедет, а техническое руководство по демонтажу мотора напоминает Камасутру - это искусство.

Медленная противотанковая пушка

Летом 1940 года истребители ДОТ-ов больше не нужны были. Территории под контролем были взяты без них, а 8.8 см Flak 18 (Sfl.) auf Zugkraftwagen 12t (Sd.Kfz.8) использовались вместо них в качестве истребителей танков. Это привело к логичному выводу, что Pz.Sfl.IVa должны использоваться также как истребители ДОТ-ов. Вероятно, проблемы с мобильностью машины были пренебрежены.

Оба экспериментальных образца Pz.Sfl.IVa были сданы не в августе 1940 года, а в январе 1941 года. К этому времени они были переименованы в 10 cm Kan (Pz.Sfl.) auf Sg.st.Pz.Kpfw.IV. Однако это изменение названия явно не вызвало особого внимания. Еще раз САУ была переименована в августе 1941 года и получила название 10,5 cm K (gp.Sfl). Тем не менее, на практике ее всегда называли Pz.Sfl.IVa. В то время судьба САУ еще не была окончательно решена. 31 марта 1941 года она была представлена Гитлеру, который отдал приказ отправить оба истребителя ДОТ-ов, которые теперь были использованы в качестве истребителей танков, в боевые части армии. Испытания этих машин позволили решить вопрос о возможном серийном производстве в 1942 году.

В июне 1941 года рота самоходных пушек калибра 10 см стала частью 521-го подразделения самоходных истребителей танков. К моменту начала операции "Барбаросса" это подразделение находилось в составе армейской группы "Центр". Здесь же был размещен 8-й дивизион истребителей танков, вооруженный 8.8 см зенитной пушкой Flak 18 (Sfl.) auf Zugkraftwagen 12t (Sd.Kfz.8). В то время как полугусеничные истребители танков доказали свою эффективность, Pz.Sfl.IVa сталкивалась с трудностями. Похоже, что судьба продолжала испытывать их.

Из-за недостатка подходящих целей, в июне 1941 года Pz.Sfl.IVa не велось сражаться с танками, а советская артиллерия стала их главным противником. Только 30 июня появился первый бронированный объект - бронепоезд, который был атакован огнем. Однако, в самый решающий момент у самоходной артиллерийской установки сломались тормоза. Пока ее чинили, бронепоезд смог скрыться в лесу. Это был самый значительный противник, который появился в июне 1941 года.

К сентябрю 1940 года обе Pz.Sfl.IVa сдали, но переименование в 10 cm Kan (Pz.Sfl.) auf Sg.st.Pz.Kpfw.IV прошло позднее. Переименовали их в августе 1941 года в 10,5 cm K (gp.Sfl.), но до конца их называли Pz.Sfl.IVa. 31 марта 1941 года обе машины были представлены Гитлеру, который направил их в армию для тестов. Определение о серийном производстве было принято в 1942 году на основе результатов испытаний.

И вот на лесной дороге избавились от остатков боевой машины, сняв все ценные детали. Ее боевое путешествие закончилось, а дальнейшая судьба осталась неизвестной.

Отзывы о Pz.Sfl.IVa были разнообразными. С одной стороны, ее орудие не вызывало сомнений в своих возможностях. Однако ее низкая маневренность означала, что она должна была действовать со второй линии. Были также проблемы с тормозами, а также недостаточный боекомплект, что подтверждало наличие снарядных ящиков на броне.

Во второй половине августа 1941 года Pz.Sfl.IVa впечатлила своей производительностью. В ходе боя 20 августа в районе деревни Асколки (ныне Осколково) в Брянской области, экипаж Pz.Sfl.IVa сумел поразить советскую танковую колонну на расстоянии 3000 метров. Из описания стало ясно, что целью являлся, вероятно, Т-34 (который для немцев был известен как 32-тонный танк). В результате цели были уничтожены, но при осмотре пробоины в броне не было обнаружено.

29 августа еще один советский танк был уничтожен прямым попаданием, и машина вспыхнула. Во время следующего боя возле деревни Девищи экипаж Pz.Sfl.IVa смог поразить два КВ-1. Однако на этот раз у немцев не повезло. Советским танкистам удалось эвакуировать тяжелые танки, поэтому немцы не смогли увидеть результаты своих выстрелов. Всего экипаж Pz.Sfl.IVa зачислил себе 7 уничтоженных танков (в том числе 1 Т-34), однако реально был уничтожен только один. Оба КВ-1, в лучшем случае, были повреждены, а танки, пораженные 20 августа, не имели следов пробития брони. Это поднимает вопрос об истинной эффективности их попаданий.

Результаты боевых действий оказались весьма сомнительными, что послужило причиной для отмены серийного производства Pz.Sfl.IVa. В конце 1941 года САУ была отправлена на завод Grusonwerk для прохождения капитального ремонта. В мае 1942 года ее перебросили в Ютеборг, где велась подготовка 521-го дивизиона истребителей танков. Pz.Sfl.IVa была вновь введена в роту тяжелых истребителей танков, где находились два опытных образца Pz.Sfl.V. Обе эти машины задумывались как "истребители ДОТ-ов" и в конечном итоге повторили судьбу предыдущих разработок.

Вероятно, именно в это время появилось прозвище "Толстый Макс" (Dicker Max) для Pz.Sfl.V. А машины Pz.Sfl.V получили прозвище "Стойкий Эмиль" (Sturer Emil), которое намекало на их медленную скорость. Однако в документах дивизиона Pz.Sfl.IVa машина называлась Brummbär. Дивизион впервые был задействован на фронте в июне 1942 года, и тяжелые истребители танков были почти в идеальных условиях. Они вели огонь на большие расстояния, благодаря чему их орудия имели явное преимущество.

В течение лета 1942 года экипаж машины Dicker Max (или Brummbär) заявил о поражении 12 советских танков (тем не менее, реальное количество уничтоженных танков вызывает сомнения). По меньшей мере один раз САУ получила попадание в лобовую часть корпуса. В октябре 1942 года появилась информация о том, что у немцев есть тяжелый истребитель танков, но детали не были уточнены. Неизвестно, что происходило с машиной Dicker Max в это время, но данная машина "мелькала" в сводках 521-го дивизиона истребителей танков.

До недавнего времени считалось, что Pz.Sfl.IVa была утрачена ещё в ноябре 1942 года. Однако, недавние исследования показали, что это не так. Немецкий тяжелый истребитель танков, неисправный или находившийся в рабочем состоянии, прожил до конца битвы при Сталинграде. Машина активно использовалась в зимнее время 1942-1943 годов. Однако, судьба его оказалась подлой. Советские войска не проявили интереса к захваченному немецкому самоходу, и его спокойно сдали на металлолом. В отличие от одной из Pz.Sfl.V, которая сейчас находится в парке "Патриот".

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В заключение, стоит отметить, что нельзя считать Pz.Sfl.IVa совершенно бесполезной машиной. Она была мощной боевой единицей. Однако несговорчивость 6-го отдела Департамента Вооружений привела к проблемам с подвижностью САУ, что создало множество трудностей. В итоге, даже в качестве средства для поражения вражеских ДОТ-ов Pz.Sfl.IVa оказалась весьма сомнительной разработкой.