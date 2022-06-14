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Мой взгляд на Realme c35 - бюджетник с красивым дизайном

Разбираемся что скрывается за красивым дизайном нового смарфтона от компании Realme.
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3 месяца назад компания Realme выпустила новый смартфон из линейки C, которые по праву в силу их демократичной цены можно назвать народной линейкой, а вот получилось ли у них сделать снова топ за свои деньги или нет, мы и постараемся разобраться. 

Самое главное это конечно же цена, она может меняться но на данный момент на алиэкспрес за Реалми с35 просят 10-11 тыс рублей. Начинку как самое сладкое оставим на потом, а для начала разберем внешку. Компания Реалми не стала заморачиваться и сделала про простому, два цвета как и у большинства бюджетников, более строгий черный и лайтовый светло зеленый.

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Глянцевое покрытия делает как первый так и второй цвет очень даже привлекательным, проще говоря, смотрится дорого и богато несмотря даже на то что материал корпуса это плстик который имитирует стекло. Края корпуса сделаны плоскими как у айфонов, как говорится немного вдохновились. Идем дальше сим лоток как и положено смартфону претендующему на топ за свои деньги две симки плюс флешка. также есть разъем для наушников(ну куда без него). Сканер отпечатка находится в кнопке разблокировки, что гораздо более удобнее нежели сканер сзади который нащупать сложнее. Что же у нас в комплекте, «рилмишечка» завезла нам быструю зарядку 18ват(тут уж точно не вдохновлялись айфонами) разъем тайп си, и это очень важно потому что пора уже отказываться от устаревшего микро юзб, которые так любят пихать в свои бюджетные модели как Сяоми так и Реалми. А вот чехла не завезли, докупить его стоит не дорого но если был бы еще и чехол то было бы совсем приятно. Хорошо что хоть есть защитная пленка на экране с коробки, она конечно не так сильно защищает как стекло, но лучше уж пленка чем ничего. Если по задней части можно спутать c35 с флагманом то вот фронтальная часть выдает нам что аппарат не совсем «голубых» кровей. Классическая для бюджетников фронталка в виде капли и подбородок, что совсем не идет в минус смартфону учитывая его цену.

 

Железо

 

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А теперь к десерту, начинка. И начнем мы с сердца смартфона, камень. Камень у нас экзотический Unisoc T616, изготовлен по тех процессу 12 нанометров, имеет на борту 8 ядер, 6 энегроэффективных cortex a-55 и 2 мощных cortex a75, говоря нормальным человеческим языком 230к балов в антуту, для бюджетника процессор хороший. По памяти есть два варианта 4/64 и 4/128, хорошо что не стали делать версию на 3гб оперативки или 32 внутренней памяти так даже Сяоми в бюджетных 10тых редмиках теперь не делают. Тип памяти UFS 2.2 что очень хорошо, скорость памяти непосредствено влияет на быстродействие смартфона. Экран 6,6 дюймов fhd+ ips матрица(разбить не страшно, заменить не дорого, функция выгорания отключена ,он вам не амолед) 400ppi(Очень высокая плотность) само собой 60 герц. Наконец пришло то время когда даже в бюджетные смартфоны ставят хороший экран на котором не видно пиксели. Батарея 5000 mAh, обычная батарея учитывая что процессор не самый мощный(стоить сделать уточнения что, камень новый и пока не ясно как он себя будет показывать в реальных условиях) и много энергии не потребляет, повышенной частоты обновления экрана также нет, так что батарея должна держать хорошо, да и с быстрой зарядкой заряжаться будет не долго. Не менее важное это камеры, тут у нас их аж целых три штуки(формально), основная 50мп, макро 2мп и для портретного режима 2мп, селфи камера 8 мп. Думаю не секрет что, использоваться будет в 99% случаев основная камера. Андроид 11 + фирменная оболочка Realme UI, что может стать плюсом если сравнивать к примеру с MIUI у которых часто бывают проблемы с прошивкой. И главный козырь перед другими бюджетниками, NFC есть, можно пойти в магазин и по бесконтактной оплате купить себе еще один realme c35(шутка).

 

Итог

 

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Что в итоге, за 11к рублей мы получаем смартфон с лучшим дизайном в своей ценовой категории, но внешность для каждого воспринимается по своему, а вот железо это уже объективный фактор. И если сравнивать с примерно равным конкурентом Redmi 10c по начинке то мы увидим следующее, у Реалми лучше экран(fhd+ против hd+), лучше комплектация, но в то же время хуже процессор, на Редмике стоит 680 дракон который чуть получше. Во всем остальном эти смартфоны плюс минус похожи.

Если суммировать все вышесказанное, то можно сделать вывод что Realme c35 это очень хороший для своей ценовой категории смартфон, который при этом не лишен конкурентов.

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