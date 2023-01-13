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Предисловие

В сентябре 2020 года компания Nvidia анонсировала видеокарты RTX 3080 и RTX 3070 на архитектуре Тьюринг. Во время презентации Nvidia на своих слайдах бескомпромиссно утверждала что флагман (на тот момент) RTX 3080 в два раза быстрее видеокарты предыдущего поколения RTX 2080, а предтоп (на тот момент) RTX 3070 быстрее флагмана предыдущего поколения RTX 2080 Ti.

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Утверждение насчет RTX 3080 будет рассмотрено в отдельной статье, меня же заинтересовала производительность RTX 3070, которая вышла спустя полтора года после моей Radeon VII. Топ предыдущего поколения RTX 2080 Ti с большим отрывом обходил мою видеокарту почти во всех играх, и я был очень удивлен когда в 2022 году обнаружил, что в некоторых играх моя Radeon VII на уровне или близка к RTX 3070. "Не может быть!" - подумал я. "Ведь глава Nvidia Джен Сун Хуанг утверждал что RTX 3070 быстрее 2080 Ti!" Протестировав несколько игр и сравнив результаты я пришел к определённым выводам которые изложу в конце статьи. Пока же к тестам, поехали!

Тестовая конфигурация

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (Vermeer, L3 32 Mб), 8 ядер/16 потоков, PBO 5000 Мгц, лимиты motherboard

Видеокарта: PowerColor Radeon VII 2125/1150 Мгц

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Материнская плата: ASRock X470 Taichi, AM4

Система охлаждения CPU: кастом СВО

Система охлаждения видеокарты: кастом СВО

Оперативная память: G. Skill Trident Z 4x8 Гб 3667CL14

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Дисковая подсистема: 1TB NVMe M.2 SSD Samsung 970 PRO

Блок питания: Super Flower Leadex Platinum 1200 Ватт

Корпус: Phanteks Enthoo Evolv ATX

Монитор: Acer Nitro XV273KP 27" IPS 3840x2160 144 Гц

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Программное обеспечение: Windows 10 Pro, версия 2004

Методика тестирования и сравнения результатов

Для каждой игры брался лучший результат, который сравнивался с результатами тестов RTX 3070 и RTX 2080 Ti ресурса 3DNews, славящегося своей любовью к продукции Nvidia. Упрекнуть тестеров 3DNews в заниженных результатах RTX 3070, RTX 2080 Ti сможет только очень далекий от реальности человек. Если у 3DNews отсутствовал тест необходимой для сравнения игры то я брал результаты с You Tube, где владелец подтвердил свой результат видеозаписью теста RTX 3070, RTX 2080 Ti. Все игры тестировались в разрешении 3840х2160 с максимальными настройками графики.

Игры, тесты, сравнение результатов

Far Cry 5

Версия игры - лицензия, с последними обновлениями, API DX11, HD текстуры вкл., пресет - Максимум

Результат Radeon VII

Результат RTX 3070

Ссылка на видео теста RTX 3070

Результат RTX 2080 Ti

Ссылка на видео теста RTX 2080 Ti

В Far Cry 5 Radeon VII быстрее RTX 3070 на 4%, но на 12% медленнее RTX 2080 Ti

Assassin´s Creed: Odyssey

Версия игры - 1.05, API - DX11, пресет - Самое высокое

Результат Radeon VII

Привел старый результат еще с процессором Ryzen 2700X так как в 4К влияние процессора на fps минимально.





Результаты RTX 3070 и 2080 Ti

Radeon VII в паритете с RTX 3070 и на 8% отстаёт от RTX 2080 Ti

Strange Brigade

Версия игры: 1.47.22.14, API - DX12, пресет - Ультра, Async - on.

Результат Radeon VII

Результаты RTX 3070 и RTX 2080 Ti

В Strange Brigade Radeon VII отстаёт от RTX 3070 всего на 3% и на 8% от RTX 2080 Ti.

Shadow of The Tomb Raider

Версия игры - лицензия, API - DX12, пресет - Максимум

Результат Radeon VII

Результаты RTX 3070 и 2080 Ti

В SoTR RTX 3070 опережает Radeon VII на 9%, но снова отстает от RTX 2080 Ti, на 3%

Ссылка на тесты 3DNews.





Call of Duty: Modern Warfare II

Версия игры, API, настройки здесь.

Результаты RTX 3070 и RTX 2080Ti

А теперь внимательно следим за руками фокусника: в AC: Odyssey, Strange Brigade и SoTR я опередил реф Radeon VII на 20%. Следовательно логично добавить 20% fps к результату рефа для моей "водяной" Radeon VII в CoD: MW2. 42 + 20% = 50 fps. Это очень близко к результатам RTX 3070 и 2080 Ti, причем последняя снова опережает RTX 3070.









Выводы

Джен Сун Хуанг, на мой взгляд, гениальный маркетолог - наглый лжец. Гениальный маркетолог потому что доля Nvidia на рынке дискретных видеокарт близка к 90%, а наглый лжец потому что верить его словам в отношении производительности видеокарт не стоит, что я и доказал в данной статье. RTX 2080 Ti продолжает оставаться отличной видеокартой для 4К, обходит RTX 3070 практически в любой игре, имеет больше видеопамяти. Nvidia как то надо было продавать кастрат RTX 3070 c 8 Гб видеопамяти, потому глава Nvidia пошел на откровенную ложь в отношении производительности этой видеокарты. Также отмечу что показывать уровень Radeon VII 2019 года - это позор для RTX 3070 - видеокарты следующего поколения, вышедшей на полтора года позже и позиционировавшейся как "убийца" RTX 2080 Ti.

P.S. Продолжение о производительности RTX 3080, где я проверю заявления Nvidia о том что она равна двухкратной производительности RTX 2080, следует.











