Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
Предисловие
В сентябре 2020 года компания Nvidia анонсировала видеокарты RTX 3080 и RTX 3070 на архитектуре Тьюринг. Во время презентации Nvidia на своих слайдах бескомпромиссно утверждала что флагман (на тот момент) RTX 3080 в два раза быстрее видеокарты предыдущего поколения RTX 2080, а предтоп (на тот момент) RTX 3070 быстрее флагмана предыдущего поколения RTX 2080 Ti.
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Утверждение насчет RTX 3080 будет рассмотрено в отдельной статье, меня же заинтересовала производительность RTX 3070, которая вышла спустя полтора года после моей Radeon VII. Топ предыдущего поколения RTX 2080 Ti с большим отрывом обходил мою видеокарту почти во всех играх, и я был очень удивлен когда в 2022 году обнаружил, что в некоторых играх моя Radeon VII на уровне или близка к RTX 3070. "Не может быть!" - подумал я. "Ведь глава Nvidia Джен Сун Хуанг утверждал что RTX 3070 быстрее 2080 Ti!" Протестировав несколько игр и сравнив результаты я пришел к определённым выводам которые изложу в конце статьи. Пока же к тестам, поехали!
Тестовая конфигурация
Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (Vermeer, L3 32 Mб), 8 ядер/16 потоков, PBO 5000 Мгц, лимиты motherboard
Видеокарта: PowerColor Radeon VII 2125/1150 Мгц
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Материнская плата: ASRock X470 Taichi, AM4
Система охлаждения CPU: кастом СВО
Система охлаждения видеокарты: кастом СВО
Оперативная память: G. Skill Trident Z 4x8 Гб 3667CL14
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Дисковая подсистема: 1TB NVMe M.2 SSD Samsung 970 PRO
Блок питания: Super Flower Leadex Platinum 1200 Ватт
Корпус: Phanteks Enthoo Evolv ATX
Монитор: Acer Nitro XV273KP 27" IPS 3840x2160 144 Гц
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Программное обеспечение: Windows 10 Pro, версия 2004
Методика тестирования и сравнения результатов
Для каждой игры брался лучший результат, который сравнивался с результатами тестов RTX 3070 и RTX 2080 Ti ресурса 3DNews, славящегося своей любовью к продукции Nvidia. Упрекнуть тестеров 3DNews в заниженных результатах RTX 3070, RTX 2080 Ti сможет только очень далекий от реальности человек. Если у 3DNews отсутствовал тест необходимой для сравнения игры то я брал результаты с You Tube, где владелец подтвердил свой результат видеозаписью теста RTX 3070, RTX 2080 Ti. Все игры тестировались в разрешении 3840х2160 с максимальными настройками графики.
Игры, тесты, сравнение результатов
Far Cry 5
Версия игры - лицензия, с последними обновлениями, API DX11, HD текстуры вкл., пресет - Максимум
Результат Radeon VII
Результат RTX 3070
Ссылка на видео теста RTX 3070
Результат RTX 2080 Ti
Ссылка на видео теста RTX 2080 Ti
В Far Cry 5 Radeon VII быстрее RTX 3070 на 4%, но на 12% медленнее RTX 2080 Ti
Assassin´s Creed: Odyssey
Версия игры - 1.05, API - DX11, пресет - Самое высокое
Результат Radeon VII
Привел старый результат еще с процессором Ryzen 2700X так как в 4К влияние процессора на fps минимально.
Результаты RTX 3070 и 2080 Ti
Radeon VII в паритете с RTX 3070 и на 8% отстаёт от RTX 2080 Ti
Strange Brigade
Версия игры: 1.47.22.14, API - DX12, пресет - Ультра, Async - on.
Результат Radeon VII
Результаты RTX 3070 и RTX 2080 Ti
В Strange Brigade Radeon VII отстаёт от RTX 3070 всего на 3% и на 8% от RTX 2080 Ti.
Shadow of The Tomb Raider
Версия игры - лицензия, API - DX12, пресет - Максимум
Результат Radeon VII
Результаты RTX 3070 и 2080 Ti
В SoTR RTX 3070 опережает Radeon VII на 9%, но снова отстает от RTX 2080 Ti, на 3%
Ссылка на тесты 3DNews.
Call of Duty: Modern Warfare II
Версия игры, API, настройки здесь.
Результаты RTX 3070 и RTX 2080Ti
А теперь внимательно следим за руками фокусника: в AC: Odyssey, Strange Brigade и SoTR я опередил реф Radeon VII на 20%. Следовательно логично добавить 20% fps к результату рефа для моей "водяной" Radeon VII в CoD: MW2. 42 + 20% = 50 fps. Это очень близко к результатам RTX 3070 и 2080 Ti, причем последняя снова опережает RTX 3070.
Выводы
Джен Сун Хуанг, на мой взгляд, гениальный маркетолог - наглый лжец. Гениальный маркетолог потому что доля Nvidia на рынке дискретных видеокарт близка к 90%, а наглый лжец потому что верить его словам в отношении производительности видеокарт не стоит, что я и доказал в данной статье. RTX 2080 Ti продолжает оставаться отличной видеокартой для 4К, обходит RTX 3070 практически в любой игре, имеет больше видеопамяти. Nvidia как то надо было продавать кастрат RTX 3070 c 8 Гб видеопамяти, потому глава Nvidia пошел на откровенную ложь в отношении производительности этой видеокарты. Также отмечу что показывать уровень Radeon VII 2019 года - это позор для RTX 3070 - видеокарты следующего поколения, вышедшей на полтора года позже и позиционировавшейся как "убийца" RTX 2080 Ti.
P.S. Продолжение о производительности RTX 3080, где я проверю заявления Nvidia о том что она равна двухкратной производительности RTX 2080, следует.
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