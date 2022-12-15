Тесты нереференсных моделей видеокарты Radeon RX 7900XTX от XFX и Asus ресурсом TPU на штатной системе охлаждения

3070 за 45 тр в Ситилинке

3070 за 45 тр в Ситилинке

3070 Ti за 50 тр в Регарде

3070 Ti за 50 тр в Регарде

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После выхода обзоров референсных моделей Radeon RX 7900XTX очередь дошла и до партнёрских решений. Ресурс TechPowerUp протестировал модель XFX Radeon RX 7900XTX Merc 310 OC. Конфигурация тестового стенда:

Intel Core i9-13900K

(Raptor Lake, 36 MB Cache)

PL1 = PL2 = 253 W ASUS Z790 Maximus Hero

BIOS 0703 Enabled on all supported AMD, NVIDIA & Intel cards Thermaltake TOUGHRAM, 2x 16 GB

DDR5-6000 MHz 36-38-38-76 Arctic Liquid Freezer II

280 mm AIO Arctic MX-5 2x Neo Forza NFP455 2 TB M.2 NVMe SSD Seasonic Prime Ultra Titanium 850 W darkFlash DLZ31 Mesh Windows 10 Professional 64-bit

Version 21H2 (Nov 2021 Update)

Will switch to Windows 11 next month RX 7900 XT & XTX: 22.40.00.57 Press Driver

NVIDIA: 527.37 WHQL

AMD: 22.11.2 WHQL

Наибольший интерес представляет разгон. Увеличив лимит потребления до максимально возможных в драйвере 15% тестер получил впечатляющие 3165 Мгц по чипу и 2750 Мгц по памяти. Максимальное потребление видеокарты составило 418 Ватт. Увеличение производительности позволило тестируемому экземпляру Radeon максимально приблизиться к флагману Nvidia - GeForce RTX 4090 в игре Cyberpank 2077 в 4К на ультра настройках без трассировки.

Ранее тот же ресурс протестировал видеокарту Asus Radeon RX 7900XTX TUF и в разгоне получил еще более высокие частоты: 3200 Мгц для чипа и 2800 Мгц для памяти. Обе модели тестировались на штатном воздушном охлаждении.

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