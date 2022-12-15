Тесты нереференсных моделей видеокарты Radeon RX 7900XTX от XFX и Asus ресурсом TPU на штатной системе охлаждения
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После выхода обзоров референсных моделей Radeon RX 7900XTX очередь дошла и до партнёрских решений. Ресурс TechPowerUp протестировал модель XFX Radeon RX 7900XTX Merc 310 OC. Конфигурация тестового стенда:
Intel Core i9-13900K (Raptor Lake, 36 MB Cache) PL1 = PL2 = 253 W
ASUS Z790 Maximus Hero BIOS 0703
Enabled on all supported AMD, NVIDIA & Intel cards
Наибольший интерес представляет разгон. Увеличив лимит потребления до максимально возможных в драйвере 15% тестер получил впечатляющие 3165 Мгц по чипу и 2750 Мгц по памяти. Максимальное потребление видеокарты составило 418 Ватт. Увеличение производительности позволило тестируемому экземпляру Radeon максимально приблизиться к флагману Nvidia - GeForce RTX 4090 в игре Cyberpank 2077 в 4К на ультра настройках без трассировки.
Ранее тот же ресурс протестировал видеокарту Asus Radeon RX 7900XTX TUF и в разгоне получил еще более высокие частоты: 3200 Мгц для чипа и 2800 Мгц для памяти. Обе модели тестировались на штатном воздушном охлаждении.
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