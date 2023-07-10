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Как блогер Илья Варламов меняет мнение под проукраинскую повестку

В новом, еженедельном новостном выпуске Ильи Варламова на Ютубе под названием "ЧП", в описании под видео сохранился тайм-код, указывающий на то, что в 2 часовом ролике, в самом конце была новость о втором уголовном деле о госизмене в отношении блогера Анатолия Шария , однако сам момент был удален из ролика.
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Сегодня, в 4 часа дня по московскому времени, я наткнулся на еженедельный новостной ролик Ильи Варламова под названием "Что происходит". Я, зная что не смогу физически, несколько часов подряд, смотреть комментарии Варламова к мировым новостям, решил как обычно пролистать описание под видео, где всегда указываются тайм-коды. И сделав это ,я увидел что несколько последних отображаются серым цветом(как несуществующие),а не синим(опытные пользователи Ютуба поймут о чем я).

В итоге оказалось что тайм-код, подписанный как "СБУ возбудила второе дело о госизмене против Шария" находящийся на 1 часу 41 минуте 43 секунде, не существует по той причине, что само видео идет 1 час и 38 минут. И из этого можно сделать вывод что , по некоторым соображениям, Илья Варламов решил удалить из своего, на редкость отвлеченного от темы СВО и Украины, видео информацию о печально известном уголовном деле о госизмене в отношении Анатолия Шария-пророссийского блогера из Украины, который был арестован СБУ в ноябре 2022(за несколько месяцев до начала СВО). По данным РИА новостей, Шарий был арестован за то что он якобы создавал и распространял "постановочные" видео с допросами пленных солдат ВСУ, которые потом использовались "для дискредитации военно-политического руководства Украины" Несмотря на то что я имею совершенно иные, чем у Ильи, взгляды на ситуацию в мире, Варламова я уважаю как урбаниста, за его харизму и чувство юмора. Тем не менее, с начала СВО, Варламов стал все больше скатываться в политику, хоть и делая это в своем фирменном стиле, и даже не скатываясь в примитивную ненависть к России(как у некоторых украинских"общественных деятелей"). Но тем не менее, человеку хоть немного знакомому с творчеством Ильи, сразу становится понятно-чью сторону занимает Варламов.

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 Сейчас мне, как простому человеку и давнему зрителю Ильи Варламова, хочется задать ему лишь один вопрос: что вдруг простого российского блогера-урбаниста из Москвы, не имеющего никакого отношения к украинской политике и политике в целом, внезапно заставило вырезать из своего видео новость, дискредитирующую украинское правительство и СБУ в частности, о задержании пророссийского блогера, за его журналистскую деятельность в Гражданской войне на Украине?

 Дело Анатолия Шария демонстрирует то, как украинское правительство, в мирное время, проводило репрессии в отношении участников русской весны. Однако какое отношение к этому имеет Илья Варламов? Конечно он мог просто-напросто не уделить этому случаю хоть сколько-нибудь внимания, ведь арест Шария произошел довольно давно, да и особой огласки не приобрел. Однако наличие тайм-кода в выпуске Варламова, означает что этот материал БЫЛ, но впоследствии был удален из ролика. Варламов ,судя по всему, человек очень обеспеченный, с начала СВО он уехал из России, и с тех пор летает по всему миру, только и успевая делать свои выпуски, как горячие пирожки. Это показывает что Илья ни коим образом не зависит ни от России, ни тем более от Украины. Однако данный случай показывает что с Варламовым, а следственно и со всей российской псевдодемократической оппозицией во главе с Максимом Кацем и Михаилом Ходорковским, не все так гладко. Варламов, здесь и сейчас, опирался на конкретные алгоритмы(если это так можно назвать), в последний момент решив спонтанно вырезать скандальный материал из своего ролика. Причем делалось это срочно, и в большой спешке, ведь по итогу весте с новостью о Шарии , было удалено и заключение. Варламов пытается делать вид что он это нейтральная сторона, порой получая за это от "ущемленных" украинцев, однако действует по той же методичке, что и люди, от Ходорковского и Шендеровича до Каца и Варламова.

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