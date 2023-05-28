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Артемовск, стал главным символом СВО в 2023 году ,причем для обеих сторон. Ценой значительных потерь, российская группировка смогла полностью занять город. ВСУ в свою очередь понесли значительные потери, в первую очередь в живой силе. За время сражений, помимо потерь простых украинских мобилизованных, под Артемовском полегло много опытных солдат Украины, некоторые из которых участвовали в украинской гражданской войне на стороне Киева, еще с 2014 года. К ним можно отнести Ростислава Кария, сержанта президентского полка спецназа, он участвовал в боях в Херсоне и Харьковской области, после чего был отправлен под Артёмовск, где погиб 21 мая. Это доказывает что Украина понесла тяжелые потери в сражениях, которые уже отражаются на состоянии всей украинской группировки на востоке страны. Однако, что еще дало взятие Бахмута?

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На данный момент перед нашими командирами на Донбассе есть несколько сценариев которые они могут осуществить, из них можно выделить 3 главных, однако не стоит забывать что последнее слово за высшим военным командованием, которое и будет планировать дальнейшее развитие событий.

Первый сценарий, подразумевает освобождение всего Донбасса и Донецкой области, вплоть до Славянска и Краматорска, являющихся важнейшими логистическими и промышленными узлами. Однако от данного сценария вероятно, будет принято решение отказаться, так как на опыте Артемовска можно понять что Украина готова стоять насмерть ради того, что бы удержать Донбасс. Бои за город продолжались более 200 дней, за это время город был уничтожен артиллерией . Украина не стеснялась методично уничтожать артиллерией восток Артемовска,(который они считали и считают своим) вместе с жителями, и продолжает сейчас это делать. Увы, такая участь ждет и другие города. Часов Яр и Константиновка, по размерам схожие с Артемовском, ждет такая же участь. Вероятно, если будет принято решение идти дальше, потери и разрушения будут менее значительны , но они все равно будут. Хотя в конце концов данный сценарий подразумевает освобождение всего Донбасса, с миллионами его жителей, его реинтеграция в Россию, восстановление и процветание, сейчас-стоит вопрос цены успеха, ведь как нам известно, Украина всегда мстит за военные поражения мирным жителям. С 2014 года, не имея возможности взять Донецк, ВСУ его уничтожали артударами.

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Второй сценарий самый оптимальный-он подразумевает взятие Часова Яра и Константиновки, уничтожение украинских сил и начало переговоров. Если нашим войскам удастся отбить вероятное наступление ВСУ в Запорожье и Херсоне ,то единственной горячей точкой, за исключением Лимано-Купянского направления, станет Донецкая область, где и будет решаться исход СВО. Взятие Константиновки и Часова Яра, позволит России требовать мира с сохранением нынешних границ, с позиции силы.

Третий Сценарий-самый вероятный. У него есть свои плюсы и минусы. Он заключается в полном переходе в оборону. Российская группировка в Украине отказывается от стратегических планов по наступлению на Славянск, или Харьков с Запорожьем, и уходят в оборону. Российские силы проводят операции локального тактического значения. Например, взять высоту дабы вести минометный и артиллерийский огонь. А также приступают к самым важным сейчас задачам-взять Авдеевку и Марьинку, пригороды Донецка, из которых еще с 2014 года украинцы обстреливают Донецк, и занять ЛНР, в частности Купянск и Лиман. Все сценарии имеют свои плюсы и минусы.

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Не стоит забывать что нами уже проделана огромная работа. Освобождение всей ЛНР, включая Северодонецк и Лисичанск, взятие Мариуполя (Мариуполь - часть донецкой области, первый из крупнейших городов, который уже освобожден и отреставрирован), Мелитополь и Бердянск, являющиеся крупными портовыми и курортными городами, и множество других городов.

Пишите ваше мнение в комментариях и в личку, буду рад выслушать конструктивную критику, но прошу не судить строго, поскольку это моя первая статья. Желаю всем удачи и мирного неба над головой.