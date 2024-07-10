В период с 22 марта по 25 июня (в отрезок времени, длиной чуть более 4 месяцев) Россия была потрясена серией терактов, жертвами которых стали сотни человек. Главный из них - атака на Крокус Сити Холл, был один из самых ужасающих актов терроризма в России с начала нулевых, который навечно отпечатается в памяти русского народа, наравне с Норд-остом, Буденновском и Бесланом.

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Крокус стал символом возрождения радикальных террористов, которые ответственны за гибель тысяч человек еще со времен Чеченских войн. Нет смысла пересказывать хронологию событий, которые разворачивались во время и после атаки на Крокус. Сотни погибших, сгоревший огромный торговый центр, известный на всю Москву, ущерб в десятки миллиардов рублей - результаты данной атаки известны всем. Однако, выводы, на основе этих "результатов", сделаны, к сожалению, так и не были.

На что указал нам Крокус? Давайте вспомним самые интересные детали данной атаки: пятеро (точное число не известно) граждан Таджикистана, вооруженные новейшими образцами автоматов Калашникова (типа АК-12) ворвались в здание, где проводилось массовое мероприятие - концерт группы Пикник, расстреляли людей, потом подожгли ТЦ, после чего сели в автомобиль и уехали. В данной истории есть много странных моментов: как террористам удалось беспрепятственно покинуть Москву (при условии, что они и их автомобиль попали на все камеры) и добраться до границы с Украиной, почему не среагировала полиция, почему такое мероприятие (на концерт было продано более 6000 билетов) охраняли безоружные охранники.

Но хотелось бы акцентировать ваше внимание на, по моему мнению, самой главной детали теракта: а именно на том, откуда террористы могли достать новейшее армейское вооружение? Но еще интереснее тот факт, что даже спустя четыре месяца после теракта, силовики, и даже СК, который обычно очень активно занимается подобными вопросами, даже не пытаются имитировать бурную деятельность по выявлению неконтролируемого черного рынка армейского вооружения. Сам факт того, что таджики были вооружены новейшими АК-12, которые в саму российскую армию начали массово поставлять несколько лет назад, был "забыт" в пользу "мальчика-героя Ислама" и украинского/американского следа.

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Но Крокус, к сожалению, не был единственным актом. Тогда, когда начало казаться, что угроза миновала, 16 июня (в канун мусульманского праздника Курбан Байрама) стало известно о захвате заложников террористами в Ростовском СИЗО-1. Шестеро террористов, некоторые из которых уже находились в СИЗО по статьям о терроризме, ночью выбили оконные решетки, спустились во внутренний двор следственного изолятора и взяли заложников, после чего одели заранее заготовленные повязки ИГ* и опубликовали несколько видео из СИЗО на непонятно откуда взявшиеся на территории следственного изолятора телефоны. После террористы попытались прорваться к тюремной оружейной, но в результате 3-х минутного штурма тюрьмы спецназом все они, за исключением Даниила Камнева (бывшего русского скинхеда, который принял радикальный ислам и на данный момент находится в коме) были ликвидированы. К счастью, в этот раз обошлось без жертв и все заложники были освобождены.

Но также как и с Крокусом, выводы нашим государством сделаны не были. Никого не заинтересовал вопрос о том, откуда террористы на территории "образцового" СИЗО-1 взяли повязки ИГ*, телефоны, почему они носили длинные бороды, которые официально запрещены в тюрьмах и следственных изоляторах. Данный, с виду успешно пресеченный, террористический акт указал нам на огромных масштабов проблему внутри российских силовых структур. На данный момент полностью очевидным является тот факт, что у террористов были пособники. Кем были эти люди - вопрос отдельный. Возможно это был кто-то из персонала СИЗО: врачи, повара, надзиратели. Но также у террористов могли быть гораздо более влиятельные пособники. Доказательством этого может служить то, что ликвидированные террористы открыто носили бороды, которые почему-то никто не спешил сбривать. Может ли кто-нибудь ответить, почему? Ответил ли кто-нибудь за разведенный на территории СИЗО-1 беспорядок, жертвами которого могло стать много человек? Только 5 июля, спустя почти 3 недели после теракта, трое высокопоставленных чиновников ФСИН, один из которых был заложником, написали рапорта об увольнении по собственному желанию. Даже погонами, как угрожал депутат Хинштейн, никто не ответил.

К сожалению, или к счастью, данная акция привлекла наше внимание к одной очень важной проблеме: "зеленым зонам", как их назвал Владислав Даванков. Российские исправительные учреждения в узких кругах всегда было принято делить на два типа: черные, где власть полностью или частично принадлежит криминальным элементам, и красные: места, которыми жесткой рукой управляет тюремная администрация.

Однако, с начала нулевых, постепенно стали появляться новости о третьем типе тюрем: "зеленых". Согласно статистике ФСИН еще из 2007 года, количество заключенных, исповедующих ислам, достигает 7-8% от общей массы, это означает, что даже в тюрьмах, расположенных не в мусульманских регионах, количество заключенных-мусульман может достигать сотен человек. При этом в исправительных учреждениях часто оказываются радикальные исламисты родом из Северного Кавказа или Средней Азии, которые почти никогда не отказываются от своих религиозных убеждений, при этом активно и довольно успешно распространяют их среди заключенных.

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Радикальные исламистские течения крайне быстро расползаются внутри исправительных учреждений, что является прямым последствием активной пропаганды ИГ* в России, причем не только среди простых заключенных, но и тюремной администрации и сотрудников. Зачастую радикальные исламские идеи принимают этнически русские, православные заключенные. Делают они это по разным причинам, порой примыкая к исламским сообществам для защиты от нападок со стороны других заключенных или тюремщиков. В тюрьмы, как правило, попадают люди с травмированной психикой, низким уровнем духовного, культурного и интеллектуального развития, что является идеальной средой для распространения радикальных религиозных идеологий. Такая кооперация заключенных приводит к тому что те начинают оказывать сильное давление на тюремную администрацию, вынуждая ее идти на послабления и уступки. Длинные бороды, телефоны, на которых зеки смотрят выступления радикальных исламистов, и многое другое - пример беспомощности ФСИН перед лицом террористов.

Хуже всего то, что нам ничего неизвестно о том, что происходит за дверьми тюрем. Вместо того чтобы ликвидировать проблему, ФСИН, одно из самых влиятельных силовых ведомств, в котором служат десятки тысяч человек, замалчивает проблемы с зелеными зонами. Если учитывать то, что в тюрьмы каждый день попадают десятки уроженцев Кавказа и Средней Азии, не трудно представить то, во что превратятся российские зоны через 10-15 лет, особенно если учитывать, что только за 2024 год (за последние 7 месяцев) в одну только Москву и Московскую область было завезено более двух миллионов мигрантов, почти все из которых родом из Средней Азии и Закавказья. Каждый день в интернете появляются новости о совершенных данными лицами преступлениях.

Захват заложников в Ростове-на-Дону, пусть и такой ценой, указал нам на эту усугубляющуюся проблему, которую еще можно под корень ликвидировать путем комплексных мер буквально за несколько лет. Но к сожалению пока что вместо решения проблемы, ее по традиции просто заминают.

К сожалению, на этом все не закончилось. Спустя неделю после теракта в Ростове-на-Дону, террористы атаковали Дагестан. В ранее благополучном и облагороженном туристическом регионе начались городские бои между полицией и радикалами сразу в нескольких городах одновременно. В отличие от прошлых терактов, стрельба в Дагестане была организована членами "уважаемых", как сказал глава региона Меликов, семей. Среди ликвидированных террористов были двое сыновей и племянник главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, а также племянник бывшего главы Махачкалы. Все они занимались бизнесом и работали на высоких должностях, старший сын Омарова и племянник Мусы Мусаева занимались борьбой. Второй из них был бойцом ММА овощебазы и учеником школы Хабиба Нурмагомедова, задолжавшего российской налоговой более 400 миллионов рублей. Состав группы террористов опровергает мнение, что теракты совершают только необразованные люди из бедных регионов. Все участники терактов - очень влиятельные в Дагестане люди, с еще более влиятельными родственниками. Бизнесмены, партийные функционеры, спортсмены, дети региональной элиты. Еще вчера в кабинете Магомеда Омарова висел портрет Путина, а над его зданием администрации висел флаг России. Сегодня же этот человек признается в том, что знал, что его сыновья много лет были сторонниками террористической идеологии и даже пытались насаждать свои радикальные взгляды другим жителям района, используя свое имя и положение. Mash писал, что сыновья Омарова пытались поставить на пост своего, более радикального имама в местной мечети, но благодаря сопротивлению местных жителей у них этого не вышло, несмотря на наличие у Омаровых сторонников.

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Анализируя все это, становится очевидным отсутствие каких-либо конкретных связей между терактами, ну разве что за исключением того, что все они были совершены террористами из ИГ*. Крокус устроили таджики, по некоторым данным за деньги. Захват заложников в Ростове-на-Дону был осуществлен арестованными террористами, предположительно те рассчитывали совершить побег, так как во время переговоров они требовали машину и возможность беспрепятственно уехать из России. Взрывы в Дагестане устроили дети местной элиты, их главной целью был 66-летний православный батюшка, почти всю жизнь проработавший настоятелем храма. Несмотря на все различия, мы можем сказать одно - теракты совершают настоящие враги России, с которыми российскому государству бороться становится все сложнее. Пока что государство не утратило возможности оперативно и жестко реагировать на конкретные действия и акции. Но к сожалению оно не способно побороть ту причину, которая заставляет разных людей из разных уголков мира совершать теракты на территории России.

Думаю, что многие люди, хоть чуточку увлекающиеся политикой, слышали про "лагеря дружбы" для уйгуров в Китае. Но лишь немногие знают, чем было спровоцировано их создание. Дело в том, что 1 марта 2014 группа из десяти синьцзянских сепаратистов, вооруженные длинными ножами и мечами, среди которых были женщины, высадилась на ж/д вокзале в Куньмине, после чего напали на пассажиров. Как думаете, что сделала КНР после этого? Признала весь ислам террористической религией, официально запретила называть детей Ислам, Коран, Джихад, Мекка, Мухаммед и проч. Женщинам запретили носить паранджу, что уж говорить о никабе, а мужчинам носить бороды, также были ограничены религиозные бракосочетания и многие другие атрибуты ислама. Угадайте, сколько терактов за эти 10 лет произошло в Китае? Ни одного. Мы конечно же осуждаем подобные действия, но, как говорится, думайте сами.

ИГ* террористическая организация, запрещенная на территории РФ