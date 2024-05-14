В последние несколько дней все задаются вопросом: что же все таки происходит на севере Харьковской области? Это простой рейд, попытка создания той самой буферной зоны, о которой говорил Владимир Путин, или же нечто большее? Давайте попробуем разобраться.

реклама





Прежде всего стоит отметить, что наступление ведется на двух направлениях, двумя соединениями группировки "Север" - одно наступает на населенный пункт Липцы, в сторону Харькова, другое соединение наступает на приграничный город Волчанск.

За те несколько дней, которое ведется наступление, многие уже стали строить самые невероятные планы, заговорили о том, что наступление ведется непосредственно на Харьков. Я лично считаю данные заявлениями неоправданными. Давайте рассмотрим пример наступления на Липцы, которое ведется вдоль Травянского водохранилища, которое обеспечивает защиту левого фланга группы. В данном случае подразделения группировки "Север" абсолютно грамотно наступают вдоль водной преграды, которая не позволит армии Украины провести контрнаступление с левого фланга. Правый фланг группировки, наступающей на Липцы, проходит вдоль границы России.

реклама





Предполагаю, что Липцы необходимо занять для того, чтобы обезопасить подразделения группировки "Север" от возможного контрудара со стороны Харькова. Основное направление наступления идет на Волчанск, и далее в сторону Купянска. Почему я так считаю? Все очень просто: поскольку наступление ВС РФ здесь, на северо-востоке Харьковской области (под Купянском) забуксовало. Здесь войска России уперлись в свое время в Синьковку, и не сумели прорваться и проломить оборону противника. Примерно такая же ситуация складывается южнее, под Кисловкой.

Да, ВС РФ взяли под контроль саму Кисловку, и прилежащую к ней Котляровку, но каких то серьезных успехов здесь не достигли, а подразделениям ВС РФ стратегически необходимо выходить на рубеж реки Оскол, брать под контроль Купянск и занимать оборону вдоль реки Оскол. И вот почему необходимо наступление на Волчанск и дальнейшее наступление в сторону Купянска? Во первых здесь существует достаточно крупное водохранилище, дело в том что данное водохранилище обеспечит ВС РФ безопасность правого фланга наступления. ВС РФ уже нанесли удары по мосту в районе старого Салтова, и таким образом уничтожили одну из двух переправ, которая в общем то была через данное водохранилище.

реклама





То есть через Северский Донец сейчас в данном районе моста просто физически не существует. Мост, который находился в районе Рубежного , второй из двух мостов, был разрушен еще в мае 2022 года в результате боев, и не восстановлен до сих пор. Возможностей для восстановления данного моста у Киева просто нет физически.

То есть аргумент номер один в пользу моих догадок о целях наступления: ВС РФ обеспечивают себе фланг. Если бы армия России собиралась наступать непосредственно на Харьков, то вряд ли бы они взрывали эти мосты . То есть фактически ВС РФ изолируют театр военных действий к востоку от данного водохранилища.

реклама





Аргумент номер два: российские войска, точнее воздушно-космические силы, наносили удары по мосту через реку волн в районе Волчанские хутора и в районе села Зыбина. Это говорит о том, что российские войска предполагают обеспечение своего левого фланга наступления. ВС РФ хотят, чтобы противник не имел возможность перебрасывать свои силы через реку Волчья и атаковал во фланг, то есть с востока на запад.

Значит цель - город Волчанск. Российские войска не наступают по широкому фронту, они наступают непосредственно на сам Волчанск. Что это дает? Во первых, отодвинуть ВСУ от российского города Шебекино, который обстреливается достаточно интенсивно, и уже длительный период времени. Обстрелы украинцы ведут не только по Белгороду, но и в первую очередь по приграничным городам, то есть создается санитарная зона. Второе, взятие Волчанска позволит выбить достаточно крупный транспортный узел у ВСУ, в котором они накапливали свои силы для прорывов границы России и обстрелов.

Далее, со стороны Волчанска, на Купянск проходит железная дорога, и собственно здесь, наступая вдоль этой железной дороги, ВС РФ получают достаточно крупную транспортную магистраль, которая может подпитывать наступление , и здесь занятие вот этого крупного куска позволит выпрямить фронт , опереться на достаточно крупную водную преграду, тем самым получить некий пояс безопасности и получить возможность удерживать его меньшим количеством сил.

Также я предполагаю что прогрев данного участка фронта связан не только с необходимостью наступления на Купянск, но и фактически ВС РФ начали ту игру, в которую в последнее время играет Киев. Дело в том, что когда проводились провокации в Белгородской области, осуществлялись прорывы через границу, пытались занять какие то приграничные населённые пункты, ставка делалась именно на медиа картинку, то есть пытались занять какой либо населенный пункт, сообщали об этом миру, и пытались получать какие то преференции, как по поставкам вооружения, так и вынудить Россию отвечать на это, в военном плане. То есть предполагалось что медийная истерика вынудит военное руководство начать переброску каких-то сил и частей, тем самым ослабить свой натиск, например под Авдеевкой и Марьинкой. Но , как известно, это украинцам не помогло.

Сейчас ВС РФ расширяют фронт, то есть дуга фронта у увеличилась. Конечно можно сказать, что это очень опасно, ВС РФ уже проходили это в 2022 году, и ничем хорошим это не закончилось. Однако есть определенные отличия: в 2022 году специальную военную операцию Россия начала группировкой примерно в 150 000 человек, может быть несколько больше или меньше. У ВСУ только в восточной части Украины на тот момент было порядка 200 000-300 000 человек, позже Украина проведет мобилизацию около 500 000 человек (это официальные украинские данные), и к сентябрю 2022 года ВС РФ хоть и продолжали какие то локальные наступления, но фактически армия на тот момент уже выдохлась, потому что на основных направлениях ВСУ имели преимущество в 3-4, а то и более, раз. Наступать в таких условиях уже было невозможно.

Позже ВСУ нащупали ту точку, где их преимущество в численности войск было практически десятикратным, а то и больше, и в тот момент ВС РФ были вынуждены оставить Харьковскую область и Херсон. Но в результате мобилизации и привлечении добровольцев, ВС РФ имеет достаточно крупную группировку в зоне СВО, по своей численности она практически равна тем силам, которыми обладает ВСУ на востоке Украины.

Здесь и сейчас, так называемое растягивание фронта, уже начинает играть в пользу ВС РФ и дает преимущества: в неожиданности (украинцы не ждали наступления, север Харьковской области даже не был заминирован), маневре (лучше работает тыловая логистика), у группировки Север многократное преимущество в артиллерии и в снарядах, лучшее обеспечение ГСМ, усиленно работает ПВО и нет проблем в восполнении потенциальных потерь в бронетехнике или живой силе. У ВСУ все это так или иначе отсутствует, поэтому открытие нового фронта сейчас играет на руку ВС РФ и серьезно раздергивает ВСУ. Украина вынуждена отводить часть своих сил из под Часова Яра, который является для нее очередным городом крепостью, также как Артемовск, Марьинка и Авдеевка. Поэтому я предполагаю, что здесь планы ВС РФ на севере Харьковской области на данный момент весьма ограничены и никак не связаны со взятием самого Харькова, и главной целью удара является Волчанск.

В самом Волчанске сейчас уже идут бои. Дело в том, что подразделения ВС РФ сумели проскочить достаточно быстро аэродром,



выбили оттуда ВСУ, и даже закрепились на мясокомбинате.

Местный мясокомбинат, как и любой комбинат, это достаточно крупная промышленная конструкция, которая в своем составе имеет еще и множество высотных конструкция, поэтому контроль над волчанским мясокомбинатом позволит ВС РФ занять практически весь северный район города. Сейчас в городе идут серьезные бои, ВС РФ пытаются прорваться в сторону железнодорожной станции, но сделать это пока не удалось, хотя, как мне кажется, это лишь вопрос времени. Потеря Волчанска будет для Киева весьма серьезным ударом, как военным, так и медийным.

Думаю вы уже заметили что при взятии населенных пунктов в Харьковской области, пусть даже небольших, Россия создавала достаточно интенсивную медийную картинку, то есть шло достаточно серьезное медийное сопровождение данной операции. ВС РФ показывали пленных и интервью с ними, заставляя Киев реагировать на это. Киев сам загнал себя в тот угол, где он вынужден бросать все на алтарь некой медиа перемоги , и сейчас Россия бьем Украину их же оружием, создавая ей серьезные репутационные потери и вынуждая реагировать на движение ВС РФ в Харьковской области. Так, например, крупнейшие украинские медиа вынуждены стыдливо подчищать слова Зеленского о "неприступных укреплениях в Харьковской области". Пока что, судя по всему, все идет именно так, как и задумывало руководство ВС РФ.