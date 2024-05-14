Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

О наступлении в Харьковской области - с картами, фотками и большими буквами

Несколько дней назад российские войска зашли на территорию Харьковской области, разбираемся в произошедшем и прогнозируем варианты развития событий.
1

В последние несколько дней все задаются вопросом: что же все таки происходит на севере Харьковской области? Это простой рейд, попытка создания той самой буферной зоны, о которой говорил Владимир Путин, или же нечто большее? Давайте попробуем разобраться.

реклама



Прежде всего стоит отметить, что наступление ведется на двух направлениях, двумя соединениями группировки "Север" - одно наступает на населенный пункт Липцы, в сторону Харькова, другое соединение наступает на приграничный город Волчанск.

 За те несколько дней, которое ведется наступление, многие уже стали строить самые невероятные планы, заговорили о том, что наступление ведется непосредственно на Харьков. Я лично считаю данные заявлениями неоправданными. Давайте рассмотрим пример наступления на Липцы, которое ведется вдоль Травянского водохранилища, которое обеспечивает защиту левого фланга группы. В данном случае подразделения группировки "Север" абсолютно грамотно наступают вдоль водной преграды, которая не позволит армии Украины провести контрнаступление с левого фланга. Правый фланг группировки, наступающей на Липцы, проходит вдоль границы России.

реклама



 Предполагаю, что Липцы необходимо занять для того, чтобы обезопасить подразделения группировки "Север" от возможного контрудара со стороны Харькова. Основное направление наступления идет на Волчанск, и далее в сторону Купянска. Почему я так считаю? Все очень просто: поскольку наступление ВС РФ здесь, на северо-востоке Харьковской области (под Купянском) забуксовало. Здесь войска России уперлись в свое время в Синьковку, и не сумели прорваться и проломить оборону противника. Примерно такая же ситуация складывается южнее, под Кисловкой.

 Да, ВС РФ взяли под контроль саму Кисловку, и прилежащую к ней Котляровку, но каких то серьезных успехов здесь не достигли, а подразделениям ВС РФ стратегически необходимо выходить на рубеж реки Оскол, брать под контроль Купянск и занимать оборону вдоль реки Оскол. И вот почему необходимо наступление на Волчанск и дальнейшее наступление в сторону Купянска? Во первых здесь существует достаточно крупное водохранилище, дело в том что данное водохранилище обеспечит ВС РФ безопасность правого фланга наступления. ВС РФ уже нанесли удары по мосту в районе старого Салтова, и таким образом уничтожили одну из двух переправ, которая в общем то была через данное водохранилище. 

реклама



То есть через Северский Донец сейчас в данном районе моста просто физически не существует. Мост, который находился в районе Рубежного , второй из двух мостов, был разрушен еще в мае 2022 года в результате боев, и не восстановлен до сих пор. Возможностей для восстановления данного моста у Киева просто нет физически.

То есть аргумент номер один в пользу моих догадок о целях наступления: ВС РФ обеспечивают себе фланг. Если бы армия России собиралась наступать непосредственно на Харьков, то вряд ли бы они взрывали эти мосты . То есть фактически ВС РФ изолируют театр военных действий к востоку от данного водохранилища.

реклама



 Аргумент номер два: российские войска, точнее воздушно-космические силы, наносили удары по мосту через реку волн в районе Волчанские хутора и в районе села Зыбина. Это говорит о том, что российские войска предполагают обеспечение своего левого фланга наступления. ВС РФ хотят, чтобы противник не имел возможность перебрасывать свои силы через реку Волчья и атаковал во фланг, то есть с востока на запад.

Значит цель - город Волчанск. Российские войска не наступают по широкому фронту, они наступают непосредственно на сам Волчанск. Что это дает? Во первых, отодвинуть ВСУ от российского города Шебекино, который обстреливается достаточно интенсивно, и уже длительный период времени. Обстрелы украинцы ведут не только по Белгороду, но и в первую очередь по приграничным городам, то есть создается санитарная зона. Второе, взятие Волчанска позволит выбить достаточно крупный транспортный узел у ВСУ, в котором они накапливали свои силы для прорывов границы России и обстрелов.

Далее, со стороны Волчанска, на Купянск проходит железная дорога, и собственно здесь, наступая вдоль этой железной дороги, ВС РФ получают достаточно крупную транспортную магистраль, которая может подпитывать наступление , и здесь занятие вот этого крупного куска позволит выпрямить фронт , опереться на достаточно крупную водную преграду, тем самым получить некий пояс безопасности и получить возможность удерживать его меньшим количеством сил.

Также я предполагаю что прогрев данного участка фронта связан не только с необходимостью наступления на Купянск, но и фактически ВС РФ начали ту игру, в которую в последнее время играет Киев. Дело в том, что когда проводились провокации в Белгородской области, осуществлялись прорывы через границу, пытались занять какие то приграничные населённые пункты, ставка делалась именно на медиа картинку, то есть пытались занять какой либо населенный пункт, сообщали об этом миру, и пытались получать какие то преференции, как по поставкам вооружения, так и вынудить Россию отвечать на это, в военном плане. То есть предполагалось  что медийная истерика вынудит военное руководство начать переброску каких-то сил и частей, тем самым ослабить свой натиск, например под Авдеевкой и Марьинкой. Но , как известно, это украинцам не помогло.

Сейчас ВС РФ расширяют фронт, то есть дуга фронта у увеличилась. Конечно можно сказать, что это очень опасно, ВС РФ уже проходили это в 2022 году, и ничем хорошим это не закончилось. Однако есть определенные отличия: в 2022 году специальную военную операцию Россия начала группировкой примерно в 150 000 человек, может быть несколько больше или меньше. У ВСУ только в восточной части Украины на тот момент было порядка 200 000-300 000 человек, позже Украина проведет мобилизацию около 500 000 человек (это официальные украинские данные), и к сентябрю 2022 года ВС РФ хоть и продолжали какие то локальные наступления, но фактически армия на тот момент уже выдохлась, потому что на основных направлениях ВСУ имели преимущество в 3-4, а то и более, раз. Наступать в таких условиях уже было невозможно.

Позже ВСУ нащупали ту точку, где их преимущество в численности войск было практически десятикратным, а то и больше, и в тот момент ВС РФ были вынуждены оставить Харьковскую область и Херсон. Но в результате мобилизации и привлечении добровольцев, ВС РФ имеет достаточно крупную группировку в зоне СВО, по своей численности она практически равна тем силам, которыми обладает ВСУ на востоке Украины.

Здесь и сейчас, так называемое растягивание фронта, уже начинает играть в пользу ВС РФ и дает преимущества: в неожиданности (украинцы не ждали наступления, север Харьковской области даже не был заминирован), маневре (лучше работает тыловая логистика), у группировки Север многократное преимущество в артиллерии и в снарядах, лучшее обеспечение ГСМ, усиленно работает ПВО и  нет проблем в восполнении потенциальных потерь в бронетехнике или живой силе. У ВСУ все это так или иначе отсутствует, поэтому открытие нового фронта сейчас играет на руку ВС РФ и серьезно раздергивает ВСУ. Украина вынуждена отводить часть своих сил из под Часова Яра, который является для нее очередным городом крепостью, также как Артемовск, Марьинка и Авдеевка. Поэтому я предполагаю, что здесь планы ВС РФ на севере Харьковской области на данный момент весьма ограничены и никак не связаны со взятием самого Харькова, и главной целью удара является Волчанск.

В самом Волчанске сейчас уже идут бои. Дело в том, что подразделения ВС РФ сумели проскочить достаточно быстро аэродром,

 выбили оттуда ВСУ, и даже закрепились на мясокомбинате.

 Местный мясокомбинат, как и любой комбинат, это достаточно крупная промышленная конструкция, которая в своем составе имеет еще и множество высотных конструкция, поэтому контроль над волчанским мясокомбинатом позволит ВС РФ занять практически весь северный район города. Сейчас в городе идут серьезные бои, ВС РФ пытаются прорваться в сторону железнодорожной станции, но сделать это пока не удалось, хотя, как мне кажется, это лишь вопрос времени. Потеря Волчанска будет для Киева весьма серьезным ударом, как военным, так и медийным.

Думаю вы уже заметили что при взятии населенных пунктов в Харьковской области, пусть даже небольших, Россия создавала достаточно интенсивную медийную картинку, то есть шло достаточно серьезное медийное сопровождение данной операции. ВС РФ показывали пленных и интервью с ними, заставляя Киев реагировать на это. Киев сам загнал себя в тот угол, где он вынужден бросать все на алтарь некой медиа перемоги , и сейчас Россия бьем Украину их же оружием, создавая ей серьезные репутационные потери и вынуждая реагировать на движение ВС РФ в Харьковской области. Так, например, крупнейшие украинские медиа вынуждены стыдливо подчищать слова Зеленского о "неприступных укреплениях в Харьковской области". Пока что, судя по всему, все идет именно так, как и задумывало руководство ВС РФ.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 4.2 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки

Теги

украина сво харьков харьковское наступление сво2024
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
8
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
6
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
3
Обзор робота-пылесоса Neatsvor U1MAX
+
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
37
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
5
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Снаряд "Краснополя" поразил танк Abrams с первого выстрела при помощи БПЛА "Гранат-4"
13
В Японии планируют утилизировать 77% медикаментов от COVID-19
3
Microsoft сообщила о полном прекращении поддержки Windows 10 21H2 менее чем через месяц
18
Испытания первого клиновоздушного ракетного двигателя прерваны из-за его крушения на взлетной полосе
+
В России разработали экспериментальный сплав для перспективных термоядерных реакторов
+
ЛиАЗ возобновляет производство самых больших автобусов-гармошек
8
Запуск Boeing Starliner под угрозой отмены из-за использования фальшивых клапанов
5
Разведка ВСУ: О наступлении на Харьковскую область было известно заранее, всё под контролем
4
В США "назло" соседям застройщик построил дом шириной всего 3 метра и продает за $619 тысяч
4
В России разработали модернизированную модель станка с ЧПУ для авиационного двигателестроения
1
Строящийся Большой Смоленский мост станет частью новой широтной магистрали в Санкт-Петербурге
+
В Республике Коми из обрушившегося здания общежития эвакуировали 14 человек
1
Французские эксперты по компьютерной безопасности рассказали о лучших антивирусах
3
Пользователи Android могут использовать приложение Revanced для блокировки рекламы на YouTube
6
Yonhap: В ходе боевых действий российская армия могла использовать северокорейские боеприпасы
6
Samsung может представить функцию «Battery AI» на более старых моделях
+
Samsung стремится обойти Intel в гонке за технологию стеклянных подложек
1
Одиночные майнеры Bitcoin на грани разорения и тратят на электричество больше, чем зарабатывают
4
Умельцу удалось установить Windows 11 на Nintendo Switch и даже запустить на ней игру
1
Новосибирск получит завод полного цикла по производству грузовиков за 20 млрд рублей
5

Популярные статьи

Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
88
Подсчитываем, насколько более мощный ПК можно собрать за стоимость игрового ноутбука в 2024 году
10
Broken Roads - нудная и абсолютно безыдейная игра (субъективный обзор)
+
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
138
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
57
Итоги гоночного уик-энда 11-12 мая
1
Ненадёжная GeForce RTX 4090 вошла в десятку самых продаваемых видеокарт Steam весны 2024г
29
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
59
Выпуск Chimbalix 24.1 Alphachi Pre7 и очередное подтверждение некомпетентности адептов Linux
66
Мое мнение о Hades 2 на PC (Eurogamer)
1

Сейчас обсуждают

Легенда
15:26
зачем эта информация нам, прищавым задротам с сайта оверклокеш? у нас отсрочка от армии нам пох. амд или нвидиа? что лучше?
О наступлении в Харьковской области - с картами, фотками и большими буквами
Александр Горячко
15:24
А мне десятка не нравится. Пусть она сосет. Сижу на 11 с самого начала.
Новое поколение процессоров AMD вынудит пользователей перейти на Windows 11
Владимир Шорин
15:22
Откройте для себя в играх раздел настройки и успокойтесь. 4К ультра ставить приятно, но не обязательно
Подсчитываем, насколько более мощный ПК можно собрать за стоимость игрового ноутбука в 2024 году
Tim Ronski
15:22
Так речь только про Биткойн, а этих валют сотни и почти все майнят на GPU, так что геймерам дешёвые видеокарты уже никогда не суждено увидеть. Разве что придумают как сделать чип, который будет тянуть...
Одиночные майнеры Bitcoin на грани разорения и тратят на электричество больше, чем зарабатывают
Владимир Шорин
15:14
Кпд к пиковой яркости не имеет никакого отношения. Можете в этом убедиться сравнив 500 вт лампу накаливания с 3 вт диодом. То о чем вы это просто особенности лыжной матрицы, они могут быть как ярче са...
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
Nvidia&Intel Hater
15:10
он просто долбаный рекламист с 404
Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
Легенда
15:09
я его ваще не разу не скачивал и не играл. думал ты играешь
Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
beltar
15:08
Тут каждому свое, мне вот не нравится, когда игра постоянно пытается со мной коммуницировать, рассказывая истории. А сценариев пользовательских у старых игр очень много, по AoW SM, например, что-то о...
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
Xardazzz
15:08
хз, я запустил, дошел до корабля и выключил.
Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
Легенда
15:07
допилили страфилд? ещё не скачивал, но мысль появляется.
Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем