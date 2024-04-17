Сегодня речь пойдет об одном из самых крупных сражений на Донбассе, а именно о сражении под Иловайском, или как его еще называют - Иловайском котле. За несколько месяцев непрерывных боев украинские войска все ближе и ближе подходили к Донецку, овладевая населенными пунктами одним за одним. 5 июля ополчение было вынуждено оставить Славянск, и отошло к Донецку для его обороны. ВСУ удалось выбить ополченцев из десятков населенных пунктов, и в середине июля уже над самим Донецком нависла угроза окружения, но чтобы окружить Донецк, было необходимо овладеть его восточной окраиной, а этому мешал Иловайск - небольшой городок с численностью населения в 18 тысяч человек. Иловайск был довольно важным городом: в первую очередь из за логистики - через него проходила дорога на Донецк. Помимо этого, Иловайск был важным железнодорожным узлом.

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Захват данного города позволил бы ВСУ

1) окружить Донецк с востока

2) отрезать его от России

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3) овладеть участком границы с Российской Федерацией.

В целом картина для ополчения и для правительства ДНР складывалась пренеприятная: потеря Иловайска привела бы к угрозе полного уничтожения ДНР. В последние месяцы ВСУ активно наступали, и силы ополчения были в критическом состоянии. Но город нужно было удержать во что бы то ни стало.

Но перед тем как мы начнем описание самого сражения, думаю стоит сделать акцент на соотношении сил, противостоящих ВСУ. Начнем с ВСУ: со стороны Украины вначале присутствовали в основном националистические батальоны, такие как "Донбасс", "Днепр-1", "Шахтерск" и "Азов"(полк Азов признан террористической организацией и запрещен на территории России). Коснемся их чуть-чуть подробнее, поскольку с ними связана одна интересная история: изначально ни один из националистических батальонов участвовать в штурме Иловайска не хотел, ведь они прекрасно знали что в городе находится немалое количество ополченцев, и за просто так погибать были не готовы, но данным националистическим батальонам помогли изменить свое мнение. Так, 5 августа Виктор Корбан, верный подручный Коломойского, предложил каждому из лидеров добровольческих националистических батальонов по 300 тысяч долларов. Недолго думая Симченко, Береза, Филоненко и Белецкий взяли деньги, и отправились готовить своих бойцов к штурму. Помимо нацбатов, там были также и регулярные подразделения ВСУ, а именно вторая и сороковая бригады территориальной обороны, а также специальные батальоны МВД. Всего с украинской стороны насчитывалось около 3 тысяч человек личного состава, и это только на первом этапе сражения. Из тяжелого вооружения: они имели до 20 танков, 50 бронемашин, а также около 100 орудий и минометов. Позднее, уже в самый разгар сражения, для прорыва котла ВСУ использовали 92 механизированную бригаду, состав которой насчитывал около 2 тысяч человек с небольшим количеством бронетехники.

Против ВСУ на первом этапе сражения выступали исключительно ополченцы, а именно бойцы под командованием Гиви и Моторолы - двух легендарных полевых командиров ДНР.

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Давайте остановимся на этих людях поподробнее: Гиви, Михаил Сергеевич Толстых , был обычным жителем Донбасса, который работал охранником в магазине спортинвентаря, позже - водителем погрузчика на заводе. Но как только в его родной край пришли враги, он в первых рядах отправился защищать Донбасс. В свою очередь Моторола, Арсен Сергеевич Павлов, был профессиональным военным, служившим в морской пехоте России, но с 2005 года работал на огромном количестве разнообразных работ. Тем не менее, как только на Украине разгорелся майдан, он одним из первых поехал защищать русскоязычных граждан от украинской власти. Такие самоотверженные люди и были командирами первых отрядов ополчения.

Но вернемся к соотношению сил: всего оборонять город должны были 500 с небольшим бойцов, с малым количеством тяжелой техники, численность которой не превышало 10 единиц, а также прикрытием небольшого количества минометов и артиллерийских систем. В течение сражения к ним на помощь пришли батальоны "Восток" и "Оплот", примерно в 2-3 раза увеличив группировку обороняющую город. Итак, в начале сражения у украинских сил было преимущество над ополчением, их было в 4-5 раза больше, но в течение сражения соотношение стало равным.

Битва за Иловайск началась 10 августа 2014 года. На первом этапе сражения действовали в основном националистические батальоны со стороны ВСУ. Небольшими отрядами в 10-15 человек, под прикрытием одной-двух бронемашин, националисты начали проникать в город. Изначально предполагалось что ополчение в Иловайске не имеет каких-либо укреплений, но каково же было удивление ВСУ, когда их встретили ополченцы с очень хорошо оборудованными позициями и укреплениями. За первые несколько дней нацбаты потеряли до 20 человек погибшими, и на этом закончили попытки продвижения.

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Таким образом первый этап сражения был больше похож на разведку боем, чем на полноценный штурм города. С 19 августа принято отсчитывать 2 этап сражения, когда силы ВСУ и нацбатов, не считаясь с потерями, пошли на штурм Иловайска. Как бы это не было печально, но им удалось продвинуться и закрепиться в городе. Для ополчения ситуация становилась критической. 20 августа на помощь соединениям Моторолы и Гиви пришли на помощь батальоны Восток и Оплот, но сильно это картину не изменило, положение все еще оставалось крайне тяжелым. ВСУ уже подошли к центру города, в Киеве это вызвало успокоение, так как ВСУ планировали взять Иловайск к 24 августа, к дню независимости Украины, и пока что все шло по их плану. То что командование ВСУ расслабилось, в итоге вылилось для них ужасными последствиями. Так войска республик Донбасса 24 августа преподнесли ВСУ и Украине подарок: началось контрнаступление по сходящимся направлениям с севера и с востока. Фланги ВСУ прикрывала бригада территориальной обороны под названием Прикарпатье, и еще пару батальонов. Как только они заметили что ополчение перешло в атаку, они сразу же начали неорганизованное отступление. 25 августа печально известный батальон Азов, сверкая пятками бежал из под Иловайска. Спрятались азовцы в Мариуполе, откуда гордо заявили о том что в Мариуполь их отправило командование ВСУ, так как на город якобы готовилось нападение. Но через некоторое время начальник генштаба ВСУ Муженко заявил о том что Азов самовольно оставил позиции , тем самым облегчив замыкание котла. Точно такая же ситуация произошла и с карателями из батальона Шахтерск. Вот такие смелые, в кавычках, герои у современной Украины.

Тем временем, 26 и 27 августа кольцо вокруг Иловайска захлопнулось, попутно 27 августа ополченцы заняли Новоазовск. В это время начались попытки со стороны ВСУ деблокировать свои войска, но успехом они не увенчались. 29 августа президент Российской Федерации Владимир Путин призвал ополчение создать для окруженных войск ВСУ зеленый коридор. По договоренностям российской и украинской сторон, окруженные должны были выходить без техники и без оружия. И действительно, 30 августа начался выход солдат ВСУ по зеленому коридору без техники и оружия: всего таким образом вышло 400 человек. Но где же остальные?

А остальные, под командованием Руслана Хомчака, решили что смогут прорваться с помощью своих сил. Колонны ВСУ выстроились и поехали по дорогам, пытаясь прорваться через котел. Первую линию обороны котла они смогли преодолеть, так как ополченцы посчитали что данные солдаты собираются выехать через зеленый коридор, и поэтому были застигнуты в врасплох. Но вот второе кольцо солдаты ВСУ не преодолели. Все колонны техники украинцев были разбиты, лишь немногие группы украинцев смогли выйти через поля. Между прочим сам Хомчак смог тоже бежать из окружения, бросив своих бойцов на произвол судьбы, сбежав при этом на украинскую территорию. Данный персонаж кстати совсем не был уволен или арестован. Сначала в 2016 году он стал начальником штаба сухопутных сил, потом, в девятнадцатом году, он стал начальником генерального штаба, а Зеленский в 2020 году назначил его главнокомандующим, но потом изменил свое решение, и сделал его заместителем секретаря СНБО. Итак, во второй раз мы видим как "достойнейшие" люди являются героями и правителями современной Украины.

Уже 30 августа в украинских СМИ началась паника из за произошедшей трагедии, на что 31 августа отреагировала украинская власть: она засекретила все данные про бои под Иловайском. На первое сентября из котла больше никто выйти не смог. Сражение за Иловайск было закончено.

Думаю, что стоит подвести итоги сражения: одним из главных итогов стало по сути полное уничтожение боеспособных частей украинской армии. После Иловайска Украина больше не могла вести наступательные действия. Солдаты были очень сильно деморализованы: они действительно дрожали при первом упоминании о том, что снова нужно идти в бой. Отчасти это было вызвано осознанием потерь ВСУ. Вообще, потери украинской армии это очень спорная тема даже на самой Украине. Так существует несколько оценок потерь: 15 сентября была озвучена первая из оценок ,а именно министр обороны Украины заявил о потере 110 человек под Иловайском, а генеральный прокурор Украины заявил о 250 погибших. Далее, уже в 15 году глава Азова Белецкий заявил о тысяче погибших. Позже глава следственной комиссии Верховной Рады Андрей Сенченко заявил о потере под Иловайском колоссальных трех с половиной тысяч человек. Из наиболее реалистичных цифр представляются две последние, хотя вероятно, правда где то посередине, и потери ВСУ колеблются в районе двух с половиной тысяч человек. Последствиям столь сокрушительного поражения и потери боеспособности армии стали первые Минские соглашения, подписанные через 5 дней после разгрома, а именно 5 сентября. В свою очередь ополчение добилось невероятной победы: эта победа позволила ДНР продвинуться к Азовскому морю и обезопасить Донецк от потенциального окружения, но данные достижения были оплачены немалой кровью, свои жизни за победу под Иловайском положили 400 бойцов ополчения.

В заключение хочется сказать что Иловайский котел стал одним из самых масштабных сражений Гражданской войны на Украине 2014 года. Это был по настоящему переломный момент, ведь если бы Украина взяла Иловайск, ДНР скорее всего была бы полностью уничтожена. Но благодаря этой победе, ДНР вошла в состав Российской Федерации.



