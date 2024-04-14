





Без долгих предисловий: Иран все таки решился на прямую атаку по Израилю, чего не было с 1979 года. Сейчас сообщается о том, что было выпущено несколько волн из десятков(или даже сотен) дронов камикадзе класса Shahed(или аналогичных), часть из которых вероятно прямо сейчас летит в сторону Израиля(стоит напомнить что подлетное время дронов составляет несколько часов). Также поступают сообщения от жителей тех стран(Ирака , Сирии, Иордана) , над которыми проходит траектория полёта дронов, о характерных звуках дронов, напоминающих звук мопеда. Также в некоторых источниках упоминается что иранскими прокси силами по Израилю были запущены дроны из Ирака и Йемена. Воздушное пространство Ирана закрыто на неограниченное время. Это связано с тем, что иранская система ПВО приведена в максимальную боеготовность Сообщается что российский самолет летевший в это время в Тегеран экстренно развернули, и он совершил посадку в Дагестане. Также о закрытии своего воздушного пространства заявил сам Израиль, в интернет уже поступают видео пустых крупнейших аэропортов Израиля.

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По сообщениям Израиля около 99%(вероятно были перехвачены все дроны, поскольку до сих пор нет никаких сообщений о поражении хоть каких-нибудь целей в Израиле) запущенных по Израилю дронов были перехвачены, также в перехвате дронов участвовала авиация Великобритании и США, по имеющимся данным американская авиация активно участвовала в перехвате шахидов, и делала это порой за границами воздушного пространства Израиля.

Иранская атака не ограничилась одними шахедами: Израилем уже сообщается о перехваченных крылатых и баллистических ракетах. Обломки одной из перехваченных ракет упали в иорданском Аммане, а также обломки одной из баллистических ракет Ирана упали на Храмовую гору в Иерусалиме. Также сообщается в серии взрывов в Тегеране: изначально были предположения о том, что это были ответные удары евреев по иранской столице, но потом выяснилось что это, скорее всего, сами иранские ракеты взорвались прямо на старте. Сообщается о том, что по земле обетованной было выпущено более 200(по некоторым данным до 500) дронов и более 100 ракет класс земля-земля. Повторюсь: почти все они были перехвачены, и почти никакого урона Израиль не понес. Однако все могло быть гораздо хуже, если бы не Американские, Английские , а также(чего никто не ожидал) Иорданские ВСС.

Но несмотря на, пока что, явный провал начальной атаки, КСИР(корпус стражей исламской революции, являющийся армией Ирана) уже объявил о успехе иранской атаки(победа была объявлена еще до того, как дроны успели бы долететь до территории Израиля, напомню-подлетное время тех же шахидов составляет более 5 часов), в следствии чего на улицы иранских городов вышли праздновать толпы демонстрантов.

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Однако более умные иранцы уже побежали по магазинам и заправкам, ведь те понимают что ответ Израиля будет, и будет он довольно жестоким. Какой ответ? Пока неизвестно. Вероятно удар будет нанес по объектам ядерной программы Ирана.

Думаю что на фоне всего этого стоит отметить осторожное поведение Америки: нам известно что Байден уже провел совещание с командованием ВС США, однако от американцев до сих пор не поступало каких либо заявлений касательно военной поддержки своего союзника. Вероятно, если бы в Штатах был другой президент, американские бомбардировщики уже бы разносили ковровыми бомбардировками иранские города, в ответ на объявление войны своему союзнику.

Начало реальных боевых действий между Ираном и Израилем гораздо обостряет, и без того напряженную, геополитическую обстановку на Ближнем Востоке, и во всем мире в целом. Думаю еще помнят события происходившие в секторе Газа, которые уже сошли на нет из за усилий пропалестинского лобби в США, и их ультиматума, который не дал Израилю закончить операцию в Газе и уничтожить ХАМАС. Теперь же сюда добавляется прямая агрессия Ирана в сторону Израиля.

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Облегчает ситуацию то, что между Ираном и Израилем нет общей сухопутной или морской границы, а это значит что удары будут наноситься только по воздуху. Однако стоит напомнить, что у Ирана есть огромное количество прокси сил в Ливане, в большими запасами оружия и в частности ракет, а именно Хезбалла, которая однако, пока что не спешит нападать на территорию Израиля.

Если внимательно оценивать произошедшее, то можно сказать что время для атаки было выбрано самое неподходящее: разумеется Израильская армия, после ликвидации Мохаммада Резы Захеди, была готова к отражению потенциальных атак Ирана. Израиль отслеживал атаку в режиме реального времени, сюда добавляется предупреждение от американцев о готовящейся атаке за несколько дней до ее начала. Как итог: в ЦАХАЛ было призвано множество резервистов, системы ПВО в состоянии повышенной готовности, Железный купол развернут, при этом сюда добавляется неожиданная поддержка со стороны Иордании, начавшая сбивать иранские дроны, которые вообще то зашли в иорданское воздушное пространство, что, формально, является военным вторжением, при этом Иордания еще и открыла свое небо для израильской и американской авиации, что тоже сыграло не маловажную роль.

Как итог: столь ожидаемое и грозное нападение Ирана превратилось в фейерверки над еврейскими городами.