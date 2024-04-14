Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном

Иран начал прямую атаку по Израилю из-за предполагаемого убийства Израилем иранского генерала Мохаммада Захеди
+

реклама



Без долгих предисловий: Иран все таки решился на прямую атаку по Израилю, чего не было с 1979 года. Сейчас сообщается о том, что было выпущено несколько волн из десятков(или даже сотен) дронов камикадзе класса Shahed(или аналогичных), часть из которых вероятно прямо сейчас летит в сторону Израиля(стоит напомнить что подлетное время дронов составляет несколько часов). Также поступают сообщения от жителей тех стран(Ирака , Сирии, Иордана) , над которыми проходит траектория полёта дронов, о характерных звуках дронов, напоминающих звук мопеда. Также в некоторых источниках упоминается что иранскими прокси силами по Израилю были запущены дроны из Ирака и Йемена. Воздушное пространство Ирана закрыто на неограниченное время. Это связано с тем, что иранская система ПВО приведена в максимальную боеготовность  Сообщается что российский самолет летевший в это время в Тегеран экстренно развернули, и он совершил посадку в Дагестане. Также о закрытии своего воздушного пространства заявил сам Израиль, в интернет уже поступают видео пустых крупнейших аэропортов Израиля.

реклама



По сообщениям Израиля около 99%(вероятно были перехвачены все дроны, поскольку до сих пор нет никаких сообщений о поражении хоть каких-нибудь целей в Израиле) запущенных по Израилю дронов были перехвачены, также в перехвате дронов участвовала авиация Великобритании и США, по имеющимся данным американская авиация активно участвовала в перехвате шахидов, и делала это порой за границами воздушного пространства Израиля.

Иранская атака не ограничилась одними шахедами: Израилем уже сообщается о перехваченных крылатых и баллистических ракетах. Обломки одной из перехваченных ракет упали в иорданском Аммане, а также обломки одной из баллистических ракет Ирана упали на Храмовую гору в Иерусалиме. Также сообщается в серии взрывов в Тегеране: изначально были предположения о том, что это были ответные удары евреев по иранской столице, но потом выяснилось что это, скорее всего, сами иранские ракеты взорвались прямо на старте. Сообщается о том, что по земле обетованной было выпущено более 200(по некоторым данным до 500) дронов и более 100 ракет класс земля-земля. Повторюсь: почти все они были перехвачены, и почти никакого урона Израиль не понес. Однако все могло быть гораздо хуже, если бы не Американские, Английские , а также(чего никто не ожидал) Иорданские ВСС. 

Но несмотря на, пока что, явный провал начальной атаки, КСИР(корпус стражей исламской революции, являющийся армией Ирана) уже объявил о успехе иранской атаки(победа была объявлена еще до того, как дроны успели бы долететь до территории Израиля, напомню-подлетное время тех же шахидов составляет более 5 часов), в следствии чего на улицы иранских городов вышли праздновать толпы демонстрантов.

реклама



Однако более умные иранцы уже побежали по магазинам и заправкам, ведь те понимают что ответ Израиля будет, и будет он довольно жестоким. Какой ответ? Пока неизвестно. Вероятно удар будет нанес по объектам ядерной программы Ирана. 

Думаю что на фоне всего этого стоит отметить осторожное поведение Америки: нам известно что Байден уже провел совещание с командованием ВС США, однако от американцев до сих пор не поступало каких либо заявлений касательно военной поддержки своего союзника. Вероятно, если бы в Штатах был другой президент, американские бомбардировщики уже бы разносили ковровыми бомбардировками иранские города, в ответ на объявление войны своему союзнику.

Начало реальных боевых действий между Ираном и Израилем гораздо обостряет, и без того напряженную, геополитическую обстановку на Ближнем Востоке, и во всем мире в целом. Думаю еще помнят события происходившие в секторе Газа, которые уже сошли на нет из за усилий пропалестинского лобби в США, и их ультиматума, который не дал Израилю закончить операцию в Газе и уничтожить ХАМАС. Теперь же сюда добавляется прямая агрессия Ирана в сторону Израиля.

реклама



Облегчает ситуацию то, что между Ираном и Израилем нет общей сухопутной или морской границы, а это значит что удары будут наноситься только по воздуху. Однако стоит напомнить, что у Ирана есть огромное количество прокси сил в Ливане, в большими запасами оружия и в частности ракет, а именно Хезбалла, которая однако, пока что не спешит нападать на территорию Израиля.

Если внимательно оценивать произошедшее, то можно сказать что время для атаки было выбрано самое неподходящее: разумеется Израильская армия, после ликвидации Мохаммада Резы Захеди, была готова к отражению потенциальных атак Ирана. Израиль отслеживал атаку в режиме реального времени, сюда добавляется предупреждение от американцев о готовящейся атаке за несколько дней до ее начала. Как итог: в ЦАХАЛ было призвано множество резервистов, системы ПВО в состоянии повышенной готовности, Железный купол развернут, при этом сюда добавляется неожиданная поддержка со стороны Иордании, начавшая сбивать иранские дроны, которые вообще то зашли в иорданское воздушное пространство, что, формально, является военным вторжением, при этом Иордания еще и открыла свое небо для израильской и американской авиации, что тоже сыграло не маловажную роль.

Как итог: столь ожидаемое и грозное нападение Ирана превратилось в фейерверки над еврейскими городами.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

иран иран и израиль иранские дроны иранские бпла иранские дроны-камикадзе иранская ракета иран сша иранский беспилотник иранский дрон
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
4
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
17
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
7
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
19
В России достроят автодорогу к тихоокеанским портам, которую строили 15 лет
+
Украинские ресурсы сообщают о взятии российской армией Богдановки
1
Эксперт Криволап назвал три достоинства ракеты Х-69, поразившей Трипольскую ТЭС
1
Чем Radeon RX 7900 XTX лучше GeForce RTX 4090, и почему нормальному геймеру не нужен флагман NVIDIA
66
Цены на SSD и HDD неуклонно растут в связи с широким распространением искусственного интеллекта
2
В связи со скорым прекращением поддержки Windows 10, пользователям предлагают перейти на Windows 11
8
Новая гиперзвуковая ракета Mako будет запускаться с самолета F-35
5
Нидерланды временно закрывают посольство в Иране из-за напряженности в регионе
+
«Хезболла» провела массированный обстрел Израиля ракетами РСЗО
+
Бывший сотрудник Microsoft выступил с критикой в отношении быстродействия Windows 11
7
Власти США запретят гражданам пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»
1
Российская многоразовая ракета-носитель Амур-СПГ будет готова к старту в 2030 году
1
Иран запустил сверхзвуковые ракеты в направлении Израиля
+
Teclast представила свой новый бюджетный планшет T50HD
+
Китайское импортозамещение докатилось до процессоров, используемых в телекоммуникационном оборудовании
1
Майнеров на видеокартах лишают ещё одного перспективного проекта
2
Lockheed Martin представляет новую гиперзвуковую ракету Mako
3
Телефоны OnePlus и Oppo скоро оснастят ИИ
+
Западные страны отказываются отправлять на Украину свои системы ЗРК Patriot
2

Популярные статьи

Кимберлитовые вулканы, извергающие алмазы, могут вернуться к жизни в любой момент, считают петрологи
6
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
127
Redmi и Realme с интервалом в сутки анонсировали свои «народные» субфлагманы
3
Краткий обзор трех посредственных фильмов ужасов, вышедших в 2023 году
2
Обзор игры Starship Troopers – все на борьбу с космическими жуками
2
Как я играл в Genshin Impact три дня, и можно ли нормально играть без доната
61
О том, как мировая экономика пытается решить свою собственную "задачу трех тел"
8
Asia Times: Баланс сил между США, Индией и Китаем находится под угрозой
23
Пекин обвинил Евросоюз в протекционизме из-за мер против китайских компаний
1
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
+

Сейчас обсуждают

Red Red
14:07
А раскрытие темы говна и палок?
Как я играл в Genshin Impact три дня, и можно ли нормально играть без доната
Obscury
14:03
Иранцы похоже видели, как мы мстители за Макеевку и вдохновились)
Иран заявил о выполнении задач, поставленных перед ударом по Израилю
Obscury
14:00
Не замерзнет что ли Европа? Пропаганда как так-то?
В Европе российский газ назвали неизбежным злом и предложили отсрочить борьбу до лучших времён
Egor Rybakov
13:51
Особенно если 1440р при 165-240гц моник. Тут мне и 4090 не во всех играх щас хватает.
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Робин Гудеичь
13:47
Да это уже очевидно разделение на пан регионы, с закрытыми рынками.
Пекин обвинил Евросоюз в протекционизме из-за мер против китайских компаний
Mekanika
13:46
Это да, они ж там все тупые. Подвести воду и поставить форсунки упраляемые какой-нить ардуиной они конечно же не сообразят.
Крупнейший солнечный парк в мире достиг важной вехи — установлено 2,4 млн солнечных панелей
Paul Nicht-Erdos
13:42
Автор статьи- технически безграмотен, ту да ладно Бог с ним с убогим. Но как техническая редакция пропускает такую чушь на страницы уважаемого журнала. Хотя уважаемого ли ? В прошлом- да! А сегодня ? ...
Причины, которые заставляют сомневаться в надежности HDD с гелием в гермоблоке вместо воздуха
UralZ
13:39
А нам какая разница? Этот канал соединяет финские озёра с Балтикой и мировым океаном, но через территорию России. Заблокировав этот канал, Финляндия начнёт блокаду... Финляндии. Затейливо. Ну как бы о...
Финляндия закрывает морские пункты пропуска на границе с Россией
mozghru
13:36
Всё это не более чем попытка сохранить лицо,за Сулеймани Иран похожее шоу устраивал,с ударом по американской военной базе,предварительно предупредив об атаке.
Иран заявил о выполнении задач, поставленных перед ударом по Израилю
Рома Бутурлим
13:35
1080р для 27" это крайне мало уже. Да и в целом как основной монитор 1080р не удобно,слишком мало рабочего пространства. Конечно, это может казаться нормальным если не с чем сравнивать,так было всегда...
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем