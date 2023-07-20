За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Каждый день приносит все новые и новые доказательства коррупционных и даже преступных махинаций Запада с кампанией обязательной вакцинации от COVID-19, да и опасности для здоровья людей от ряда усиленно разрекламированных западных вакцин от этой пандемии.

реклама

Flickr Photo/UN Geneva (CC BY NC ND 2.0)/https://flic.kr/p/9Jn7Rj

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде 13600K за 30 тр в Регарде

Сегодня, на страницах многих западных СМИ, мРНК-вакцины все чаще называют оружием массового поражения. По всему миру у заболевших после вакцинации фиксируются миллионы случаев поражения сразу многих органов и жизненных функций организма, возникновение побочных эффектов, вплоть до тяжёлых патологий, инвалидности и смерти.

Эксперты Университета Экс-Марселя Хаим Ятив и Эрве Селигман представили доклад, из которого следует, что с начала всеобщей вакцинации в Израиле (там граждане начали первыми активно прививаться вакциной Pfizer) в стране резко выросла смертность среди пожилых людей.

реклама

Американский иммунолог Дж. Барт Классен в научном журнале «Microbiology & Infectious Diseases» подробно рассказал о потенциальной опасности западных препаратов Pfizer и Moderna, которые, по его сведениям, могут стимулировать развитие болезни Альцгеймера. При этом не будем забывать, что вакцины Pfizer и Moderna —препараты от коронавируса, первые сертифицированные в США и агрессивно занявшие этот медицинский рынок во время пандемии COVID-19 .

Не успела закончиться пандемии COVID-19, ситуацию с которой и необходимостью вакцинации усиленно нагнетали западные СМИ, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вакцины от COVID-19, оказывается, вредные. В новых рекомендациях этой международной организации прямо указано: поголовная вакцинация от COVID-19 не только бессмысленна, но и вредна. Ну и заодно, в ВОЗ не преминули официально засомневаться в эффективности и безопасности сразу нескольких западных вакцин.

А совсем недавно Slay News предал гласности информацию, что, оказывается, всем известный соучредитель Microsoft Билл Гейтс и его фонд являются основным источником финансирования регулирующего органа здравоохранения, который одобрил чрезвычайное разрешение на использование его вакцин для детей. В частности, проведенное расследование показало, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс является основным спонсором Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA), а также одним из основных акционеров фармацевтических гигантов Pfizer и BioNTech, вакцина которых от COVID-19 усиленно проталкивалась повсюду к использованию.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс приобрел акции Pfizer в 2002 году. В сентябре 2020 года Билл Гейтс предпринял активные меры для роста стоимости своих акций, продвигая вакцины Pfizer в корпоративных средствах массовой информации. Не являясь ни врачом, ни квалифицированным ученым, Гейтс тогда, во время интервью CNBC, в частности, заверял американский народ, что "вакцина Pfizer является лучшей в гонке вакцин против COVID-19".

реклама

Примечательно также и то, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс еще в сентябре 2019 года - незадолго до начала пандемии COVID-19 - приобрел акции BioNTech за 55 миллионов долларов и именно эта фирма была затем продвинута второй после Pfizer в качестве «лучшей вакцины».

Что же касается Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA), то также обращает на себя внимание то обстоятельство, что еще задолго до объявления пандемии COVID-19 - в 2017 году - MHRA получило грант от Фонда Билла и Мелинды Гейтс в размере 980 000 фунтов стерлингов ($1,28 миллиона) на «сотрудничество» с организацией соучредителя Microsoft. Может ли в этой связи вызвать удивление почему 4 июня 2021 года MHRA продлило действие чрезвычайного разрешения на инъекции мРНК именно компаниям Pfizer/BioNTech в Соединенном Королевстве.

Как следует из журналистского расследования, в результате продления этого разрешения были сделаны массовые прививки от Covid детям в возрасте от 12 до 15 лет. Однако последующие клинические испытания Pfizer показали, что 86% детей, участвовавших в исследовании, пострадали побочными реакциями от легкой до крайне тяжелой степени.

Думается, что на этом скандальные разоблачения коррупционной и даже преступной кампании по вакцинации от COVID-19 не закончились и нас ждет еще много «откровений» на этот счет.

реклама

Вот только будет ли кто отвечать за все это?