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Военно-морские силы Бельгии и Нидерландов собираются получить в конце 2024 года свой первый новый тральщик M940 Ostende. Этот корабль прибудет в портовый город Бельгии - Зебрюгге, на побережье Северного моря. После прибытия первого тральщика-миноносца M940 Ostende, корабли этого типа будут поставляться поочередно в Бельгию и Нидерланды, начиная с 2025 года.

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photo Marie-Madeleine Courtial/A l’Avant-Garde

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Технические характеристики нового тральщика M940 Ostende:

- длина: 82,6 м

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- ширина: 17 м

- осадка: 3,8 м

- вес: 2900 тонн

- скорость: 15 узлов

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- экипаж: 63 человека

Вооружение: 40-мм пушка Bofors 40 mk4, два 12,7-мм пулемета FN Herstal Sea DeFNder, четыре 7,62-мм пулемета MAG, два акустических орудия LRAD.

Как стало известно из просочившихся в СМИ сведений, военно-морские силы этих двух стран внедрили на этом типе тральщиков новую революционную систему противоминной борьбы, которая, как ожидается, должна стать эталоном для военно-морских сил НАТО. Основное отличие этих новых кораблей класса City и Vlissingen от своих предшественников будет заключаться в том, что они будут выполнять свою миссию с помощью беспилотных летательных аппаратов, так что они не будут находиться непосредственно на минном поле, что является настоящим достижением. Они будут использовать беспилотные воздушные летательные аппараты (БПЛА), беспилотные надводные аппараты (USV) и автономные подводные беспилотники (AUV). Для развертывания этого «набора инструментов» из различных беспилотных аппаратов у тральщика будет вертолетная площадка для БПЛА, специальный ангар для запуска подводных беспилотных аппаратов и два подвешиваемых по левому и правому борту надводных беспилотника.

С 2005 года ВМС Бельгии уже используют подводный беспилотник Remus, которым управляет команда VSW (Very Shallow Water), входящая в состав подразделения по борьбе с минами оперативного отдела Зебрюгге и специализируется на обнаружении подводных аппаратов на мелководье. Эта команда VSW регулярно задействуется на тральщиках во время миссий в Балтийском море или учений. Однако у Remus есть некоторые важные недостатки, а именно отсутствие связи с кораблями, а также продолжительное время для выполнения задания, недостаточная глубина и дистанция зондирования.

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Как сообщают бельгийские СМИ , новая разработанная концепция предусматривает, что подводные беспилотники будут загружены на борт тральщика, после чего их быстро доставят за десятки километров от базового корабля. Оказавшись на минном поле, они начнут действовать автономно. В выделенной зоне обследования подводные беспилотнники будут вести обнаружение, идентификацию и уничтожение мин. Воздушные беспилотники будут выполнять не только задачи разведки и наблюдения, но и поиск мин с воздуха. Сегодня только три страны (Южная Корея, США и Япония) используют авиационные средства для борьбы с минами, но делают это с помощью вертолетов, в то время как Бельгия и Нидерланды будут использовать беспилотные летательные аппараты.

В новой концепции отвечать за обнаружение и идентификацию мин с воздуха будет беспилотникUMS Skeldar V-200. Он будет поставляться шведской компанией Saab и уже используется другими военно-морскими силами НАТО, но не в привязке к работе морских тральщиков. Его длина 4 м, ширина 1,2 м, максимальный взлетный вес 245 кг, максимальная высота полета 3000 м, максимальная скорость 140 км/ч, время автономной работы – порядка 6 часов, время подготовки к взлету менее 15 минут.

Помимо UMS Skeldar V-200 каждый тральщик-миноносец теперь будет иметь два беспилотных надводных катера Inspector 125 , которые станут основными компонентами набора оснащения кораблей такого класса. В ходе успешных промышленных испытаний в Тулоне 13 января 2022 года была проведена демонстрация развертывания для выполнения боевой задачи этого беспилотника в присутствии представителей военно-морских сил Бельгии и Нидерландов. Известно, что Inspector 125 рассчитан на автономную работу в течение 48 часов и работает в морских условиях благодаря внедренной системе предотвращения крена, которая снижает крен на 40 %. Он также может быть сконфигурирован для размещения там команды водолазов-саперов или сил охраны. Военно-морские силы Бельгии и Нидерландов получат 17 таких беспилотников Inspector 125, производство которых было начато во второй половине 2022 года.

Еще одним типом беспилотников, которым будут оснащены новые тральщики-миноносцы, является A 18-D, способный совершать погружения продолжительностью более 24 часов и работать на глубине до 3000 метров. Поставляемое ему программное обеспечение позволяет автоматически обнаруживать и сортировать обнаруженные объекты при подводном разминировании. Навигационные модули, основанные на распознавании подводных объектов, позволяют выполнять навигационные команды, что значительно повышает точность позиционирования данных. Военные версии подводных беспилотников A18 специально разработаны для выявления самых слабых магнитных и акустических полей, в соответствии со стандартами НАТО.

Еще один подводный беспилотник A 9-M будет обнаруживать мины, а также их классифицировать с учетом специфики окружающей среды и типа морского дна. При использовании двух аккумуляторов он может работать до 20 часов. Благодаря уникальной системе точности навигации, исключительные данные могут быть собраны с различных датчиков за один выход. A9-M оснащен функцией боковой развертки для получения изображений с высоким разрешением.

Еще одной моделью беспилотника, входящего в оснащение нового тральщика, будет R7/ROV - семейства дистанционно управляемых транспортных средств. Он может выполнять любые подводные задачи на глубине до 300 м, включая осмотр, наблюдение, мониторинг, техническое обслуживание и поиск объектов. Он обладает одним из самых качественных изображений на рынке благодаря видеоканалу Full HD, охватывающему все, от датчиков камеры до смотровых экранов.

В оснащение тральщика входит также роботизированный подводный аппарат K-STER C, который может управляться как с суши, так и с материнского корабля. Он оснащен управляемой головкой самонаведения, которая не изменяет траекторию движения робота при ориентации головки самонаведения, он способен с хорошей точностью наводить мину, содержащую взрывчатое вещество, даже при подводном течении в 3 узла. Это устройство позволяет подрывать мины почти со 100% вероятностью, а его заряд взрывчатого вещества обеспечивает полную детонацию мины.

Указанные беспилотники будут построены на новом заводе, который был открыт в Остенде в середине 2022 года. В недавней статье бельгийского издания Tidj Стивен Луис - генеральный директор ECA Robotics Belgium, сообщил, что первые дроны сойдут с конвейера в конце этого года. Ожидается, что завод выйдет на полную мощность в следующем году и будет производить от одного до двух беспилотников в день. В Остенде также находится лаборатория MCM и группа исследований и разработок, специализирующаяся на инновациях будущих мощностей MCM. Кроме того, 28 апреля 2022 года ECA Robotics Belgium также открыла Киберлабораторию в Брюсселе. Эти две совместные исследовательские лаборатории объединяют европейских институциональных, промышленных и академических партнеров для разработки инноваций в области противоминной деятельности и кибербезопасности.