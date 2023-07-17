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Почему расовая конфронтация охватывает теперь и туристические зоны в Африке

Из-за непродуманной политики Европы, стремящейся за счет североафриканских стран ограничить поток нелегальной миграции в ЕС, в Тунисе резко возросла конфронтация между местным белым населением и нелегалами из Черной Африки
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Неконтролируемый хаос, порождаемый в последнее время провальной политикой стран Запада, охватывает все большее мировое пространство, распространяясь, в том числе, и на весьма популярные в недавнем прошлом мировые туристические регионы. И одной из таких зон становится североафриканский Тунис, который многие годы считался одним из центров мирового туризма.

          infobae.com

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Эту страну уже давно прозвали жемчужиной не только средиземноморского, но и мирового туризма, куда устремлялись тысячи туристов из различных стран мира, особенно из Европы, России и даже паломники из Израиля. До 2016 года лидерами по посещению Туниса были туристы из Германии, затем стали французы. В первую тройку входили долгое время и туристы из России, число которых в 2014 году превысило даже отметку в 300 тысяч.

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Туристическая отрасль с конца предыдущего столетия приносила этой североафриканской стране основной доход. Природа даровала этой стране вечного лета комфортный климат, разнообразные ландшафты, уникальную флору и фауну. Изрезанная бухтами и морскими заливами береговая линия Туниса представляет собой великолепные пляжи. Богатая история страны за тысячи лет дополнила живописные ландшафты множеством памятников великих цивилизаций, некогда существовавших в этих краях: от периода военных походов карфагенского Ганнибала, до штаб-квартир многих известных пиратов и даже гитлеровского генерала Ромеля. Многие из сохранившихся в Тунисе античных сооружений и даже целые городские комплексы, выстроенные древними зодчими, признаны экспертами ЮНЕСКО объектами Всемирного наследия человеческой цивилизации.

Однако распространяющийся по миру по вине Запада всеобщий хаос добрался в последнее время и до этой североафриканской страны. С 2002 года по Тунису прошла волна террористических актов, направленных против иностранных туристов и граждан западных государств. Так, в 2002 году рядом с древнейшей в мире синагогой Эль-Гриба (остров Джерба) взорвался грузовик, в результате чего погиб 21 человек. В 2013 году смертник подорвался недалеко от отеля Ryadh Palms, и в тот же день удалось предотвратить другой теракт, в соседнем Монастире. В июне 2015 года произошел расстрел иностранных туристов в Сусе, жертвами которого стали более 70 человек, 39 погибли. В этом же году произошел теракт в столичном музее Бордо, в результате пострадали более 60 человек, 21 из которых погибли. В 2019 году произошли два взрыва в столице, один из которых рядом с посольством Франции. А март 2020 года вошел в историю этой страны подрывом у посольства США.

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В последний период ситуация в Тунисе значительно обострилась из-за расовых столкновений между белым населением этой североафриканской страны и мигрантами из Черной Африки. Указанный конфликт в этой в прошлом довольно толерантной стране во многом произошел из-за предпринимающихся Западной Европой мер по ограничению нелегальной миграции из Африки. В результате таких действий со стороны руководства ЕС, эта североафриканская страна в последний период стала центром притяжения различных делегаций Евросоюза, среди которых, в частности, визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и главы правительства Италии Джорджу Мелони, многих представителей властных структур Франции. В ходе состоявшихся переговоров  европейские лидеры представили Тунису большой инвестиционный пакет и пообещали приложить дипломатические усилия, чтобы помочь Тунису получить кредит в размере 1,9 млрд долларов от Международного валютного фонда (МВФ). Все это делалось с единственной целью – сделать из Туниса заслон для потока нелегальных мигрантов в Европу.

На эти европейские шаги  президент Туниса Каис Саид во время приема 21 июня в Карфагенском дворце министров внутренних дел Германии и Франции Нэнси Фезер и Жеральда Дарманена заявил, что его страна не допустит поселения мигрантов на своей территории и не станет стражем границ Европы от потоков африканских беженцев. При этом тунисский лидер в очередной раз призвал к необходимости принятия нового подхода к феномену нелегальной миграции, основанного на устранении причин, а не на попытках исправить результаты.

В условиях пренебрежения Западом этой озабоченностью тунисского общества, в нем в последний период усилилось противостояние местного белого населения с мигрантами-нелегалами из стран к югу от Сахары. В Сфаксе, втором крупнейшем городе Туниса, в конце июня прошло несколько митингов против прибытия этих мигрантов из Черной Африки. Помимо местных жителей, в этих демонстрациях также участвовали некоторые представители политической оппозиции правительству Туниса с целью вынудить действующую власть принять меры в связи с ситуацией, которая стала неприемлемой для жителей страны.

Осознавая накал этой проблемы, президент Туниса Каис Саид заявил 26 июня, что присутствие мигрантов из стран к югу от Сахары привело к созданию «атмосферы отсутствия безопасности» в стране. Нелегалы, по словам главы Туниса, «терроризируют» население страны, особенно в Сфаксе. В то же время Каис Саид указал, что этот феномен миграции из стран Африки к югу от Сахары в Тунис «больше не приемлем ни в каком масштабе».

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Эти предупреждения президента Туниса получили свое развитие и уже 2 июля произошли столкновения между жителями Сфакса и нелегалами из Черной Африки. На следующий день, 3 июля вечером, мужчина тунисской национальности в возрасте около сорока лет был убит ножом в северном районе Сфакса во время новой стычки между местными жителями и мигрантами из стран центральной Африки.  

Затем информация об этом нападении быстро распространилась и  в ту же ночь в нескольких видеороликах, размещенных в социальных сетях, сообщалось о различных сценах столкновений. В местных СМИ появились статьи, что в Тунис с западной политикой пришло якобы и время американского расизма времен запрещенного в России ККК.  Французское издание «Ле Монд» сообщило 4 июля, что "группы тунисцев на мотоциклах начали охоту на чернокожих".

       © Fathi Nasri, AFP

Появились также сообщения, что члены запрещенной в РФ террористической группировки Боко Харам якобы присутствуют в Сфаксе среди нелегальных мигрантов из стран Черной Африки, что еще более обостряет дальнейшее развитие ситуации в Тунисе и делает невозможным возвращение Туниса в ближайшее время в число предпочитаемых туристических направлений.

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ес нелегальная миграция расовая конфронтация тунис угрозы туристической сфере
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