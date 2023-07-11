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Бедность грозит почти 100 миллионам жителей Европы по информации Евростата

В результате навязанной Соединенными Штатами санкционной антироссийской политики, происходит заметное и катастрофическое обнищание населения Европы. И это подтверждает, в частности, информация Евростата.
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Навязанные Соединенными Штатами Европе антироссийские санкции обнажили наиболее острые проблемы этого континента, стремительно теряющего свою экономическую мощь. Колоссальное количество предприятий оказалось на грани банкротства.

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Только в Британии, по сообщению аналитической группы Make UK, представляющей интересы промышленности королевства, 60% британских предприятий оказались на грани закрытия из-за возросших цен на электроэнергию. На данный момент 13% заводов Соединенного Королевства сократили часы работы, а 7% останавливают производство на более длительные периоды. Агентство также отметило, что счета за электричество выросли более чем на 100% по сравнению с прошлым годом.

Помимо растущей безработицы, возросшей стоимости газа, тепла и электричества, бьющей по уровню жизни населения есть для европейцев и еще одна не менее опасная проблема – ликвидность европейской продукции, производимой по новой себестоимости энергоносителей. Она становится неконкурентоспособной на мировом рынке, ведь ее цена намного выше из-за стоимости электричества и газа. А отсюда и растущие проблемы в пополнении национальных бюджетов, в финансировании социальных программ. Достигнутый уровень промышленного развития Европы, прошлое качество жизни людей, социально-экономическая стабильность — все это бросается в топку санкционной печи. Как следствие, Европой закупается существенно меньше сырья у крупнейших поставщиков, в частности, на американском континенте. В итоге, согласно прогнозам Economist Intelligence Unit (британская научно-аналитическая компания) рост ВВП  в западных странах, сделавших ставку на антироссийские санкции, составит: 0,3% во Франции, в Великобритании это будет минус 0,6%, в Германии – минус 1%, в Италии – минус 1,3%. В то время, как в Китае ВВП вырастет на 5,3%, на 5,1% в Индии.

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Энергетический кризис и проблемы в производственной сфере усугубляются миграционной политикой Европы, требующей дополнительных вливаний бюджета в социальную сферу. Не прекращающийся поток мигрантов, в том числе, из Африки, Ближнего Востока и Украины требует от бюджетов европейских стран существенных дополнительных вливаний. Уходят значительные средства и на поддержку киевского режима.

Как итог: в Европе нарастают процессы деградации, грозящие уже в скором времени опустить уровень экономики до стран третьего мира. Говоря о превращении Европы в "часть третьего мира", подавший на днях в отставку премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что  «невозможно помочь всем, поэтому мы, жители Запада, станем беднее из-за высокой инфляции и расходов на электроэнергию».

Бедственное положение европейцев подтверждают и опубликованные данные Евростата. Так, по состоянию на конец 2022 года, 95,3 миллионам человек в ЕС (то есть 22 % населения) угрожает бедность или социальная изоляция. То есть они живут в условиях по крайней мере одного из трех рисков нищеты: денежная бедность, материальные лишения и социальное отчуждение, тяжелое социальное положение и/или жизнь в условиях отсутствия работы (взрослое население работает менее 20% от своего потенциала в течение одного года). Иным словом происходит катастрофическое падение финансового состояния домохозяйств, при котором жители не могут позволить себе всего необходимого для жизни без получения дополнительных пособий или кредитов, либо находятся в граничном состоянии, когда подобное может произойти при незначительном снижении дохода. 

Хотя группы трудящихся, затронутых бедностью, весьма разнообразны, можно выделить их характерные черты. Бедность чаще всего затрагивает людей с более низким уровнем образования, занятых на работах, не гарантирующих стабильность, или работающих неполный рабочий день.

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Доля людей, которым угрожает бедность или социальная изоляция, довольно сильно варьируется от страны к стране ЕС. Самые высокие значения зарегистрированы в Румынии (34 %), Болгарии (32%), Греции и Испании (по 26% в каждой). И наоборот, самый низкий процент был зарегистрирован в Чехии (12%), Словении (13 %) и Польше (16 %). Во Франции каждому пятому человеку в 2022 году угрожала бедность и социальная изоляция (21 %). Ситуация, очень похожая на ту, что отмечается за пределами Рейна (20,9% в Германии).

http://odyssey.antiochsb.edu/wp-content/uploads/2016/03/3313566370_a741598210_o.jpg

            foto-ram.ru

Черта бедности устанавливается в каждой стране пропорционально среднему национальному уровню жизни, а не среднему уровню жизни по Европе в целом. В результате пороговые значения бедности в разных странах различаются. Низкий уровень бедности означает сокращение разрыва между беднейшими и средними слоями населения. В затронутых бедностью странах относительно меньше рабочих мест с низкой заработной платой, существует минимальная заработная плата или общество поддерживает небольшие домохозяйства за счет повышения уровня социальных пособий. В худшей ситуации находятся люди, не имеющие работы, плохо образованные, женщины и молодежь в возрасте 18-24 лет.

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