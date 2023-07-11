Бедность грозит почти 100 миллионам жителей Европы по информации Евростата
Навязанные Соединенными Штатами Европе антироссийские санкции обнажили наиболее острые проблемы этого континента, стремительно теряющего свою экономическую мощь. Колоссальное количество предприятий оказалось на грани банкротства.
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kp.ru
Только в Британии, по сообщению аналитической группы Make UK, представляющей интересы промышленности королевства, 60% британских предприятий оказались на грани закрытия из-за возросших цен на электроэнергию. На данный момент 13% заводов Соединенного Королевства сократили часы работы, а 7% останавливают производство на более длительные периоды. Агентство также отметило, что счета за электричество выросли более чем на 100% по сравнению с прошлым годом.
Помимо растущей безработицы, возросшей стоимости газа, тепла и электричества, бьющей по уровню жизни населения есть для европейцев и еще одна не менее опасная проблема – ликвидность европейской продукции, производимой по новой себестоимости энергоносителей. Она становится неконкурентоспособной на мировом рынке, ведь ее цена намного выше из-за стоимости электричества и газа. А отсюда и растущие проблемы в пополнении национальных бюджетов, в финансировании социальных программ. Достигнутый уровень промышленного развития Европы, прошлое качество жизни людей, социально-экономическая стабильность — все это бросается в топку санкционной печи. Как следствие, Европой закупается существенно меньше сырья у крупнейших поставщиков, в частности, на американском континенте. В итоге, согласно прогнозам Economist Intelligence Unit (британская научно-аналитическая компания) рост ВВП в западных странах, сделавших ставку на антироссийские санкции, составит: 0,3% во Франции, в Великобритании это будет минус 0,6%, в Германии – минус 1%, в Италии – минус 1,3%. В то время, как в Китае ВВП вырастет на 5,3%, на 5,1% в Индии.
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Энергетический кризис и проблемы в производственной сфере усугубляются миграционной политикой Европы, требующей дополнительных вливаний бюджета в социальную сферу. Не прекращающийся поток мигрантов, в том числе, из Африки, Ближнего Востока и Украины требует от бюджетов европейских стран существенных дополнительных вливаний. Уходят значительные средства и на поддержку киевского режима.
Как итог: в Европе нарастают процессы деградации, грозящие уже в скором времени опустить уровень экономики до стран третьего мира. Говоря о превращении Европы в "часть третьего мира", подавший на днях в отставку премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что «невозможно помочь всем, поэтому мы, жители Запада, станем беднее из-за высокой инфляции и расходов на электроэнергию».
Бедственное положение европейцев подтверждают и опубликованные данные Евростата. Так, по состоянию на конец 2022 года, 95,3 миллионам человек в ЕС (то есть 22 % населения) угрожает бедность или социальная изоляция. То есть они живут в условиях по крайней мере одного из трех рисков нищеты: денежная бедность, материальные лишения и социальное отчуждение, тяжелое социальное положение и/или жизнь в условиях отсутствия работы (взрослое население работает менее 20% от своего потенциала в течение одного года). Иным словом происходит катастрофическое падение финансового состояния домохозяйств, при котором жители не могут позволить себе всего необходимого для жизни без получения дополнительных пособий или кредитов, либо находятся в граничном состоянии, когда подобное может произойти при незначительном снижении дохода.
Хотя группы трудящихся, затронутых бедностью, весьма разнообразны, можно выделить их характерные черты. Бедность чаще всего затрагивает людей с более низким уровнем образования, занятых на работах, не гарантирующих стабильность, или работающих неполный рабочий день.
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Доля людей, которым угрожает бедность или социальная изоляция, довольно сильно варьируется от страны к стране ЕС. Самые высокие значения зарегистрированы в Румынии (34 %), Болгарии (32%), Греции и Испании (по 26% в каждой). И наоборот, самый низкий процент был зарегистрирован в Чехии (12%), Словении (13 %) и Польше (16 %). Во Франции каждому пятому человеку в 2022 году угрожала бедность и социальная изоляция (21 %). Ситуация, очень похожая на ту, что отмечается за пределами Рейна (20,9% в Германии).
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Черта бедности устанавливается в каждой стране пропорционально среднему национальному уровню жизни, а не среднему уровню жизни по Европе в целом. В результате пороговые значения бедности в разных странах различаются. Низкий уровень бедности означает сокращение разрыва между беднейшими и средними слоями населения. В затронутых бедностью странах относительно меньше рабочих мест с низкой заработной платой, существует минимальная заработная плата или общество поддерживает небольшие домохозяйства за счет повышения уровня социальных пособий. В худшей ситуации находятся люди, не имеющие работы, плохо образованные, женщины и молодежь в возрасте 18-24 лет.
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