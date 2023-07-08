За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Безусловно, понятие красоты абсолютно субъективно и об этом трудно найти какое-либо «усредненное мнение». Кому-то нравятся блондины, а кому-то брюнеты. Кого-то восхищают пышные волосы или ямочки на щеках, а некоторые просто балдеют от фигуры… Не секрет, что на конкурсах красоты порой решающим фактором становится мода на тот или иной типаж, или даже результаты рекламы, работы имиджмейкеров.

реклама

phonoteka.org

рекомендации В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 43" TV Philips дешевле 20 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Поэтому создание Искусственным Интеллектом (ИИ) портрета идеальных мужчины и женщины, как непредвзятым оценщиком, представляет несомненный интерес и, в какой-то степени, даже в плане проверки собственной оценки красоты. Особый интерес этот аспект обуславливает и то, что ИИ все сильнее врывается в нашу жизнь, занимая достаточно значимое положение уже сегодня в различных сферах.

В этих условиях примечательно, что, отвечая на поставленные вопросы относительно того, какими чертами должен обладать идеальный мужчина, ChatGPT указывает на отсутствие в принципе идеального человека, потому что у каждого есть свои сильные и слабые стороны. Тем не менее, на основе анализа социальных сетей и другой информации, уже накопленной информационным пространством, ChatGPT выделил следующие атрибуты, которые должен иметь идеальный мужчина:

реклама

- внешность: приятные черты лица, хорошая осанка, ухоженная фигура;

- интеллект: сообразителен, способен вести интересные и разнообразные беседы;

- черты характера: заботлив, сострадателен, внимателен и готов прийти на помощь, самоуверенный, но не высокомерный, с хорошей самооценкой, довольный своей личностью и навыками. Честный и порядочный, надежный и выполняющий свои обязательства;

- должен обладать хорошим чувством юмора, способностью рассмешить других и получить удовольствие от шуток;

реклама

- амбиции и целеустремленность: приверженность своим целям, готов много работать для их достижения.

Относительно характеристик идеальной женщины, по версии ChatGPT они сводятся к следующему:

- внешность: привлекательный внешний вид, приятные черты лица, стройное тело и аккуратная одежда;

- интеллект: сообразительна, в меру любопытна, способна участвовать в увлекательных разговорах на различные темы;

реклама

- черты характера: заботлива, обладает состраданием, готова оказать помощь, доброжелательна. Уверена в себе, с хорошей самооценкой, довольна своей личностью и навыками, но не высокомерна. Надежная, честная, выполняющая свои обязательства. Обладает хорошим чувством юмора, способна рассмешить других и получить удовольствие от шуток. Независима, способна самостоятельно принимать решения, иметь собственные увлечения и интересы, поддерживать баланс между личной и профессиональной жизнью.

При сопоставлении отраженных ChatGPT качеств и черт характера идеальных мужчины и женщины обращает на себя внимание их схожесть по многим параметрам, причем у женщины подчеркивается независимость и наличие честолюбия у мужчины.

Что же касается телосложения, то исследовательская группа The Bulimia Project обратилась за ответом к некоторым представителям ИИ (Dall-E 2, Stable Diffusion и Midjourney) определить их, используя распространенные контенты в социальных сетях. В результате был составлен графически образ идеальной женщины, которая должна быть красивой и стройной, с прекрасными чертами лица, карими или голубыми глазами и каштановыми волосами (или светлыми, в почти 40% случаев).

Что же касается графического образа идеального мужчины, то он представлен с телом Аполлона, атлета с накачанными мышцами. Он смуглый в более чем в 65% случаев, с тонкими чертами лица, растущей бородой и карими или голубыми глазами.

©MidJourney/The Bulimia Project

Объясняя критерии, которые были выбраны ИИ, ассоциация The Bulimia Project считает, что они были составлены с учетом телосложения, привлекшего наибольшее внимание в сети, собирающего значительное количество лайков и репостов.

Вместе с тем необходимо учитывать, что ChatGPT все еще находится в стадии публичной бета-версии и тестирования. А посему полностью доверять его мнению, даже в вопросе определения идеальных женщины и мужчины пока рано.