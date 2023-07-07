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Внедрение беспилотников и робототехники в армии Франции

Беспилотники укрепляют свои позиции во многих странах и в различных направлениях. Особенно интенсивно это происходит в военной сфере, примером чему, в частности, являются планы французской армии по расширению ею применения дронов
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Беспилотники и робототехника в последний период активно укрепляют свои позиции во многих странах и в различных направлениях. Особенно интенсивно это происходит в военной сфере, примером чему, в частности, являются планы французской армии по расширению ею применения дронов.

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Un robot militaire de la firme française ECA robotics exposé au salon Milipol, à Paris, en octobre 2011. (JACQUES DEMARTHON / AFP)

            JACQUES DEMARTHON / AFP

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Так, согласно проекту закона о военных программах [LPM] на период с 2024 по 2030 год, Францией будет инвестировано пять миллиардов евро для разработки военных беспилотников под различные оперативные задачи. Тем самым французская армия рассчитывает совершить «роботизированный скачок», чтобы обеспечить оперативное превосходство в воздушно-наземном бою.

Однако, не дожидаясь утверждения LPM 2024-30, французская армия уже запустила несколько инициатив в рамках плана «Вулкан», целью которого является повсеместное использование беспилотников на поле боя к 2040 году. Так, в рамках CENZUB-94e RI (Центр обучения действиям в городских условиях) уже создано отделение робототехники для выявления потребностей армии на этом направлении.

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Создан также Центр передового опыта в области воздушно-наземной робототехники в Сатори – районе в Версале,    где расположены жилые и служебные здания около 5000 французских военнослужащих и членов их семей.

Кроме того, «инновационное» подразделение «Battle Lab Terre» сухопутной армии Франции занимается вопросами «сотрудничества» человека и машин (CoHoMa), поддерживая тесный контакт с производителями вооружения, исследовательскими центрами, высшими учебными заведениями. Идея создания такого подразделения состоит в том, чтобы в ходе конкурсных исследований измерить вклад беспилотников в конкретные оперативные ситуации. Во время первого конкурсного исследования CoHoMa в 2022 году, организованного в партнерстве с Агентством оборонных инноваций (AID), участники должны были придумать решения для распознавания неизвестной области, усеянной дюжиной препятствий, которые нужно обойти или устранить. В результате проведенных исследований, команда «Squadbot», сформированная компаниями по производству военной продукции Arquus, Angatec (использовала гусеничный робот TEC800) и Apach (использовала воздушный беспилотник Squadrone), нашла правильное и наиболее эффективное решение, выиграв первый приз.

С использованием результатов и наработок первых испытаний, Battle Lab Terre организовала в мае второе испытание CoHoMa на тему «Захватить». Речь идет о выполнении задачи, направленной на обеспечение владения конкретной точкой или районом путем уничтожения, захвата или вытеснения противника с этого участка, в том числе и «под огнем потенциально окопавшегося и подготовленного врага». В этом конкурсе участвовали 53 субъекта из числа промышленников, стартаперов, лабораторий, инженерных школ, военных, разделенных на 15 команд. Конкурсанты, согласно условиям, должны были предложить решения для маневрирования и объединения усилий наземных и воздушных беспилотников с бронемашиной на пересеченной местности, выявив и устранив «ловушки», роль которых выполняли красные кубики, информируя при этом командный пункт об этапах выполнения задачи. Положительные результаты в этих учениях показала команда Force W под руководством Thales (международная промышленная группа, выпускающая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения), объединившаяся со специалистами SERA Ingénierie, DUMA Engineering, MC-CLIC и H2X. В течение трех напряженных часов все цели миссии командой Force W были достигнуты, показав при этом возможность на единой боевой цифровой платформе развернуть рой беспилотников, которые под командованием одного оператора и во взаимодействии с другими средствами смогли обезвредить 80% «ловушек». Второй приз был присужден команде Tera, сформированной Институтом Сэн-Луи (ISL), FN Herstal, Exail и Soframe, представившей «башню со стабилизированной и контролируемой линией обзора».

 

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