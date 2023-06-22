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Мемориальная акция "Свеча памяти" прошла у Музея Победы в Москве и о влиянии СВО на память о ВОВ

Глубокий след в истории России и народов Советского Союза оставила Великая Отечественная война. Здесь нет семьи, которую бы не пронесла через себя горечь утрат, встретив Победу над гитлеровской Германией.
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СВО на Украине помогает сохранять память о Победе  в Великой Отечественной войне

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Глубокий след в истории России и народов Советского Союза оставила Великая Отечественная война. Здесь нет семьи, которую бы не затронула эта война – с фронтовиками или доблестными тружениками тыла каждая семья пронесла через себя горечь утрат, встретив Победу над гитлеровской Германией.

Поэтому не удивительно, что 22 июня по всей России и постсоветскому пространству  проводятся различные памятные мероприятия в честь Великой Победы.

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Всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби, началась  сегодня в полночь в Москве у Музея Победы на Поклонной горе, где собравшиеся на площади перед музеем почтили память погибших минутой молчания. Право зажечь факел от Вечного огня было предоставлено ветеранам Великой Отечественной войны Василию Пронину и Марии Рохлиной, а также начальнику центра специального назначения «Витязь» Росгвардии Герою России полковнику Александру Белоглазову. На фасаде Музея Победы с помощью технологии видеомэппинга демонстрировалась двадцатиметровая видеоинсталляция.

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В рамках международной патриотической акции «Огненные картины войны» на Мамаевом кургане в Волгограде в полночь зажгли картину из 15 тыс. частиц Вечных огней, доставленных из других городов-героев России. Эта картина, площадью 8 на 18 метров, изобразила пятиконечную звезду и скульптуру «Родина-мать зовет!». На LED-экране демонстрировался «онлайн-силуэт» картины, где появлялись виртуальные свечи с видеороликами, которые снимали и присылали жители всей России.

На Крымской набережной в Москве ночью началась посвященная Дню памяти и скорби акция «Линия памяти». Волонтеры и участники зажгли 1418 свечей на Крымской набережной в Москве. Каждая свеча символизирует один из дней Великой Отечественной войны. Первую из них зажег ветеран Великой Отечественной войны - столетний Александр Хоменко, служивший в пехоте и прошедший войну от Сталинграда до Берлина.

Список сегодняшних посвященных Дню памяти и скорби в честь Великой Победы мероприятий в Москве, по всей России и в странах, вместе с российскими солдатами принесшими Победу над гитлеровской Германией, обширен. И они даже будут сегодня проводиться в странах Балтии и ряде других государств, где нынешние политические элиты, под давлением Вашингтона пытаются вытравить из памяти народа эту священную для миллионов жителей бывшего СССР дату. Западная пропаганда отмены этого мемориального дня уже работает не один год. Началось все с Украины, где преступный киевский режим уже давно отменил 9 Мая как красный день календаря, перенеся его на 8 мая, который используется для героизации украинского нацизма.

Вслед за Украиной Латвия стала жертвой ползучей нацификации – там в апреле прошлого года лытышский сейм объявил 9 мая Днем памяти погибших на Украине, а, чтобы не дать отметить День Победы, ввел запрет массовых мероприятий в Латвии на расстоянии ближе 200 метров от памятников советской армии. В Литве министр иностранных дел Ландсбергис призвал 9 мая 2022 года накрыть памятники Красной Армии "жовто-блакитными" чехлами. Вчера правительство Молдавии одобрило законодательную инициативу о переименовании Дня Победы и его переносе с 9 на 8 мая, а ранее был принят закон, запрещающий "советскую музыку", например, песни "Катюша" или "Бьется в тесной печурке огонь" во время празднования Дня Победы.

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Подталкиваемые сегодняшними западными спонсорами неонацизма власти на Украине и в Прибалтике массово пытаются вытравить из памяти населения своих стран ужасы нацистов, совершенные на территории бывшего СССР в годы Великой Отечественной войны, уничтожают памятники героям-освободителям от нацизма. Даже власти Израиля, несмотря на огромные бедствия и убийства еврейского народа во времена фашистской Германии, не стесняются заигрывать с нынешним неонацистским режимом Киева, под дудки Белого дома танцуя вместе с ним традиционные еврейские танцы, привечая у себя фигляра Зеленского, его жену и представителей нынешней киевской элиты.

Зато на освобожденной от неонацистов в результате СВО части Украины сейчас памятники советским воинам восстанавливаются! И праздник Великой Победы над нацизмом там будет всегда. Как и будут восстановлены памятники прежним героям Великой Отечественной войны, созданы памятники и мемориалы героям новой освободительной от неонацистов войны – СВО на Украине!

 

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Теги

борьба с неонацизмом день великой памяти победа в великой отечественной войне
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