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Очередное подтверждение связи США с террористами неоспоримо

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Последние расследования обстоятельств убийства российского посла в Турции Андрея Карлова 19 декабря 2016 года дополнительно свидетельствует о тесных связях США с террористическими формированиями и их использовании в преступной политике Белого дома.

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Указанная преступная акция была явно совершена в целях отомстить России за ее действия в Сирии на стороне Башара Асада, которого США и суннитские радикалы считают своим злейшим врагом. А также в расчете сорвать начавшееся тогда российско-турецкое сближение, ставшее решающим фактором изменений, произошедших на фронтах сирийской войны в 2016 году: именно договоренности президентов России и Турции тогда определили судьбу Алеппо, где антиправительственная оппозиция, поддерживавшаяся Вашингтоном, потерпела самое серьезное поражение за четыре предшествовавших года сирийского конфликта.

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По данным турецких силовых структур, этот теракт осуществил 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, использовавший удостоверение полицейского, которое сохранил после увольнения из правоохранительных органов. Причем, по подозрению в его причастности к попытке государственного переворота 15 июля 2016 года, устроенного при явном участии Вашингтона и в рамках усиливавшейся уже тогда неприязни Белого дома к проводимой Эрдоганом политике.

В марте 2021 года пятеро обвиняемых по делу были приговорены к пожизненным срокам, еще шесть человек получили от пяти до девяти лет лишения свободы. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе скрывающемуся в США оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, которого Анкара обвиняет в попытке госпереворота в июле 2016 года. Дела ряда обвиняемых, которые находятся в розыске, были выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры.

И вот вчера турецкое издание Sabah сообщило, что, по полученным им сведениям, один из организаторов убийства посла Андрея Карлова - Темель Алсанджак сегодня проживает в США, в штате Техас на вилле в Далласе стоимостью $1,2 млн. По информации Sabah, он создал четыре подставные компании, которые помогли получить членам организации фетхуллахистов (ФЕТО) рабочие визы в США. Пребывание Т.Алсанжака на американской земле в принципе не удивительно, так он явно получил от США немалые деньги за организацию террористического акта против российского посла и находится теперь в Штатах "под защитой", продолжая выполнять их «отдельные задания».

Согласно сообщениям турецкого издания, Темель Алсанджак является членом ФЕТО, признанной властями Турции террористической.

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По информации Sabah, планированием убийства Андрея Карлова занимался сотрудник Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Вехби Кюршат Акалин, он необходимую информацию о повседневной деятельности российского посла Акалин передавал чиновнику Управления по информационным и коммуникационным технологиям Турции Хусейну Бадже.

Согласно имеющихся у турецкого издания сведений, организацией убийства руководил лектор Университета имени Тургута Озала в Анкаре Джемал Караата, а непосредственное задание исполнителю убийства передал журналист газеты Today`s Zaman Абдулла Бозкурт.

Издание также указывает, что в организации убийства были задействованы и два сотрудника Массачусетского технологического университета турецкого происхождения, что дополнительно подтверждает причастность США к этому теракту. Особенно с учетом того, что, на фоне усиления в последние годы деятельности американских спецслужб по борьбе с терроризмом, подобная подготовка не могла пройти незамеченной с их стороны.

Указанные турецким изданием факты дополнительно свидетельствуют о связи США с террористическими формированиями и их использовании в проведении Белым домом преступной политики. Серьезным подтверждением этому является и отказ пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер 13 июня обсуждать подрыв «Северных потоков», поскольку сегодня уже всем очевидна вовлеченность США в эту преступную экстремистскую акцию. Ранее The Washington Post, подтверждая эти подозрения, сообщило, что в США знали о планах Киева атаковать "Северные потоки" еще в июне 2022 года. Прекрасно знали в Белом доме и о планах Киева уничтожить дамбу Каховской ГЭС, однако ничего не сделали для предотвращения катастрофы и указанного террористического акта.

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Заявления же Вашингтона о теракте в Москве в конце мая с применением беспилотных летательных аппаратов, по сути, являются поощрением украинских террористов и формируют соответствующий фон о безусловных связах США с террористами.

В этих условиях, а также из-за наличия неоспоримых свидетельств связи США с «Аль-Кайдой», ИГИЛ и другими запрещенными в РФ террористическими формированиями, о непосредственной причастности Вашингтона к преступлениям не только во Вьетнаме, Афганистане и на Ближнем Востоке, уже давно назрел международный суд над нынешней политической элитой США!

Также представляется весьма оправданным предъявление Вашингтону требования об экстрадиции в Россию для проведения судебных действий проживающего в США Темеля Алсанджака, виновного в убийстве российского посла А.Карлова.