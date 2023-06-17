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Подрыв Турецкого Потока диверсантами Украины при разведподдержке США становится все более вероятным

Появление 15 июня БПЛА ВВС США RQ-4B Global Hawk над трассой «Турецкого потока» невольно наводит на мысль: а не является ли этот факт свидетельством подготовки Вашингтоном очередного акта международного терроризма?
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США совместно с Украиной готовят новый подрыв газопровода в ЕС?

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По сообщению навигационного портала FlightRadar24, беспилотный самолет-разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk 15 июня в очередной раз проводил разведку над трассой газопровода из России в ЕС «Турецкого потока» в акватории Черного моря.Американский БПЛА прилетел с авиабазы США на Сицилии. Он, по заключениям многих военных экспертов, может вести слежку как за южной частью Крыма, включая Севастополь, так и мониторингом в турецкой экономической зоне Черного моря в районе «Турецкого потока», передвижения танкеров с российскими нефтью и нефтепродуктами. При этом Пентагон, направив свой беспилотник  в этот район, явно отслеживает и работы своего «союзника по НАТО» на крупном турецком месторождении газа «Сакарья», где этой весной уже начали добычу газа.

При этом особое внимание обращает на себя тот факт, что полеты американского военного разведывательного беспилотника ранее уже совпадали, по сообщениям Минобороны России, по времени с подготовкой и атаками украинских надводных дронов на корабли Черноморского флота 24 мая и 11 июня, которые обеспечивают безопасность газопровода «Турецкий поток». Не лишним в этой связи будет напомнить, что первая безуспешная попытка Украины атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор произошла 24 мая. А 11 июня еще  шесть других морских беспилотных катеров Украины пытались настигнуть корабль «Приазовье» в 300 километрах юго-восточнее Севастополя.

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Как указал на недавней встрече с военкорами президент России Владимир Путин, на днях «наш корабль, который охранял „Турецкий поток“ — трубу газовую, на него была совершена атака. Четыре беспилотника полупогруженных, три уничтожили, четвертый ход потерял, его потом добили. Сразу после этого — еще четыре беспилотника. В это же время, мы видели, в нейтральной зоне висел беспилотный стратегический аппарат стратегической разведки США. Судя по всему, он корректировал действия этих беспилотников».

Указанные террористические попытки Украины подорвать газопроводы из России в Европу и усилить энергетический кризис в ЕС вчера обсуждались на закрытом заседании Совбеза ООН в связи с умышленной пробуксовкой Германией, Норвегией и Данией расследования по уже совершенному при явном участии США террористическому подрыву газопроводов «Северный поток 1,2». При этом даже британские СМИ не скрывают, что ЦРУ было информировано заранее о готовящихся на «Северных потоках» террористических актах. Подготовку к этому теракту и его осуществление, безусловно, могли подтвердить результаты воздушной и космической разведки США, в том числе и результаты наблюдения беспилотных самолетов-разведчиков ВВС США RQ-4B Global Hawk, регулярно барражирующих над водами Балтийского моря, как и сегодня они это делают в акватории Черного моря вблизи другого газопровода «Турецкий поток».

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Однако Вашингтон, неуклюже пытающийся скрыть явную свою причастность к теракту в отношении «Северных потоков», не только через свои возможности сдерживает международное расследование этого преступления, исключительно выгодного именно США в развязанном ими переделе газового и энергетического рынка в Европе. Но и через подручные СМИ и другие возможности пытается увести это расследования от выявления причастности США к этому теракту, подставляя, в частности, в качестве его «возможных исполнителей» Украину. Такие действия нынешней администрации Белого дома не трудно понять, так как после провала развязанной им войны на Украине «до последнего украинца», обречения через марионетку Зеленского населения Украины на многие десятилетия на нищету из-за необходимости расплаты за выданные Вашингтоном и «коллективным Западом» по его указанию многомиллиардных кредитов Киеву, единственным «прибыльным делом» для США остается лишь еще более обагрить кровью руки ВСУ новым терактом. А именно подготовкой подрыва «Турецкого потока», что не только принесет дополнительные «победные шансы» Вашингтону в развязанной энергетической войне с ЕС, но и нанесет явный ущерб политике по сближению Турции с Россией, в том числе и в энергетическом секторе, а также Эрдогану, которого в Белом доме мягко говоря «не привечают».

Поэтому очередное появление 15 июня БПЛА ВВС США RQ-4B Global Hawk над трассой «Турецкого потока» невольно наводит на мысль: а не является ли этот факт свидетельством подготовки Вашингтоном очередного акта международного терроризма с использованием уже обкатанного в «подобных делах» вассала Белого дома – нынешнего преступного киевского режима?

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подрыв газопровода из россии в ес сша используют терроризм
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