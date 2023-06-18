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Завершившаяся 21 мая встреча "Большой семерки" (G7) в Хиросиме наглядно показала всему миру несостоятельность этого так называемого "клуба богатых стран", на которые когда-то приходилось до 70% мировой экономики.

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Поддерживающие это «объединение» государства в последние годы столкнулись с серьезными проблемами, поскольку реальная доля этого блока в мировой экономике резко падает, и он повсеместно теряет привлекательность его концепции. Чтобы замаскировать свои внутренние разногласия, на прошлых саммитах группа пыталась вывксти за их рамки споры между государствами-членами. Однако в последний период она увязла в экзистенциальном кризисе и продолжает пока существовать лишь благодаря подталкиванию со стороны Вашингтона, пытающегося сделать G7 своим удобным инструментом в противоборстве с Россией, Китаем и в целом со всеми странами-приверженцами многополярного мира.

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Взяв на вооружение исключительно русофобскую и синофобскую политику, активно пытаясь удержать на плаву уже давно тонущий «Титаник» американского гегемонизма, «семерка» с каждым днем играет все меньшую роль в мировых процессах, служа исключительно лишь стратегическим интересам США, а не благополучию международного сообщества. И не случайно многочисленные СМИ, в том числе и западные, подчеркивают, что правительства большинства стран-членов «большой семёрки» не пользуются значительной поддержкой избирателей, и недовольство все сильнее охватывает западное общество. Поэтому уже всем стало понятно, что ожидать от этого блока какой-либо "помощи" бесполезно, так как G7 отчетливо "плывет против течения".

В этих условиях не только США, но и Европа, рискуют стать главными проигравшими в перестройке мирового порядка. С начала нового тысячелетия прежняя стабильность все больше уступает место соперничеству между крупными державами и новыми политико-экономическими объединениями. А именно - между США и «коллективным Западом» с одной стороны, и Китаем, Россией, Индией, Бразилией, Индонезией, Южной Африкой, Саудовской Аравией, Ираном и другими странами, развивающаяся экономика которых заметно растет вместе с их ролью в глобальной системе. В контексте углубляющегося конфликта в этом противостоянии у «восходящих держав» становится все больше преимуществ по сравнению с «коллективным Западом».

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Проводимая Россией на Украине спецоперация против попыток Запада возродить неонацизм и использовать его в противоборстве не только с Москвой, но и с прогрессивным человечеством, ускорила распад прежнего выгодного Вашингтону мироустройства. И наглядным свидетельством этому стал однозначный отказ многих из новых и формирующихся глобальных держав однозначно встать на сторону Украины и западных установок в этом кризисе. А некоторые из них, следуя примеру Китая, открыто встали на сторону России или сохранили пока еще тактический "нейтралитет", обозначив, тем не менее, свое неприятие вопиющих нарушений основных принципов, лежащих в основе глобальной стабильности.

Вступив в открытое противостояние с Россией и Китаем, «коллективный Запад» попытался перетянуть на свою сторону двух крупных игроков БРИКС — Бразилию и Индию, стремясь разорвать складывающийся союз Глобального Юга. Однако в ответ и Бразилия, и Индия лишь еще более укрепляют свои "южные" связи, окончательно повернувшись лицом к Москве и Пекину. Таким образом ускоряется процесс от исключительной их переориентации на Запад, сбалансируя свои в высшей степени асимметричные отношения с Соединенными Штатами. Понимая угрозу смены таких политических ориентиров для дальнейшей гегемонии «большой семерки» и в целях удержания формирующихся глобальных держав в своей орбите, США стали прямо признавать, что их больше устроит политика неприсоединения той же Бразилии к любым союзам, чем участие в БРИКС, и даже демонстрировать свою готовность согласиться с рядом претензий, которые им могут выставить бразильцы.

Аналогичная ситуация складывается и в результате откровенно провокационной политики G7 в отношении Индии с попытками втянуть ее в антироссийскую орбиту. И конкретным примером этому могут служить введенные лидерами "семерки" новые санкции против России, в частности, ограничения на покупку российских алмазов.

Сегодня ни Бразилия, ни Индия, ни ЮАР, ни другие страны, претендующие на членство в расширяющемся БРИКС, не намерены соглашаться на унизительную роль вассалов, которую им пытается отвести G7. Ведь БРИКС — это почти половина крупнейших экономик мира! Причем не находящаяся в глубоком кризисе, как США и их западных союзники из-за навязанной Вашингтоном провокационной санкционной политики в отношении России и Китая. Ведь уже сегодня ни для кого не секрет, что попавшие по вине США в аутсайдеры западной экономики Германия и Великобритания уже в нынешнем году могут выпасть из первой десятки. И в указанной конкуренции с «коллективным Западом» немаловажную роль играют усилия БРИКС по дедолларизации мировой экономики, созданию многополярного мира и лишению «большой семёрки» статуса "мирового правительства".

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#глобальное противостояние