Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Моё мнение о роли БРИКС и его влиянии на уменьшение роли G7

Вступив в открытое противостояние с Россией и Китаем, «коллективный Запад» стал все отчетливее проигрывать БРИКС
[ ] для раздела Блоги
2
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
MSI 4060 Ti за копейки, надо брать
Еще одна дешевая MSI RTX 4060 Ti
-35% на 55" ТV Philips 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Завершившаяся 21 мая встреча "Большой семерки" (G7) в Хиросиме наглядно показала всему миру несостоятельность этого так называемого "клуба богатых стран", на которые когда-то приходилось до 70% мировой экономики.

реклама

Какие решения отражены в итоговой декларации БРИКС | Открытки из будущего | Дзен

 Поддерживающие это «объединение» государства в последние годы столкнулись с серьезными проблемами, поскольку реальная доля этого блока в мировой экономике резко падает, и он повсеместно теряет привлекательность его концепции. Чтобы замаскировать свои внутренние разногласия, на прошлых саммитах группа пыталась вывксти за их рамки споры между государствами-членами. Однако в последний период она увязла в экзистенциальном кризисе и продолжает пока существовать лишь благодаря подталкиванию со стороны Вашингтона, пытающегося сделать G7 своим удобным инструментом в противоборстве с Россией, Китаем и в целом со всеми странами-приверженцами многополярного мира.

рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр
!! 30 тр цена 65" TV Hyundai 3840 x 2160 LED
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% на стиралку Бош 4 серии
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Взяв на вооружение исключительно русофобскую и синофобскую политику, активно пытаясь удержать на плаву уже давно тонущий «Титаник» американского гегемонизма, «семерка» с каждым днем играет все меньшую роль в мировых процессах,  служа исключительно лишь стратегическим интересам США, а не благополучию международного сообщества. И не случайно многочисленные СМИ, в том числе и западные, подчеркивают, что  правительства большинства стран-членов «большой семёрки» не пользуются значительной поддержкой избирателей, и недовольство все сильнее охватывает западное общество. Поэтому уже всем стало понятно, что ожидать от этого блока какой-либо "помощи" бесполезно, так как G7 отчетливо "плывет против течения".

В этих условиях не только США, но и Европа, рискуют стать главными проигравшими в перестройке мирового порядка. С начала нового тысячелетия прежняя стабильность все больше уступает место соперничеству между крупными державами и новыми политико-экономическими объединениями. А именно - между США и «коллективным Западом» с одной стороны, и Китаем, Россией, Индией, Бразилией, Индонезией, Южной Африкой, Саудовской Аравией, Ираном и другими странами, развивающаяся экономика которых заметно растет вместе с их ролью в глобальной системе. В контексте углубляющегося конфликта в этом противостоянии у «восходящих держав» становится все больше преимуществ по сравнению с «коллективным Западом».

реклама

Проводимая Россией на Украине спецоперация против попыток Запада возродить неонацизм и использовать его в противоборстве не только с Москвой, но и с прогрессивным человечеством, ускорила распад прежнего выгодного Вашингтону мироустройства. И наглядным свидетельством этому стал однозначный отказ многих из новых и формирующихся глобальных держав однозначно встать на сторону Украины и западных установок в этом кризисе. А некоторые из них, следуя примеру Китая, открыто встали на сторону России или сохранили пока еще тактический "нейтралитет", обозначив, тем не менее, свое неприятие  вопиющих нарушений основных принципов, лежащих в основе глобальной стабильности.

Вступив в открытое противостояние с Россией и Китаем, «коллективный Запад» попытался перетянуть на свою сторону  двух крупных игроков БРИКС — Бразилию и Индию, стремясь разорвать складывающийся союз Глобального Юга. Однако в ответ и Бразилия, и Индия лишь еще более укрепляют свои "южные" связи, окончательно повернувшись лицом к Москве и Пекину. Таким образом ускоряется процесс от исключительной их переориентации на Запад, сбалансируя свои в высшей степени асимметричные отношения с Соединенными Штатами. Понимая угрозу смены таких политических ориентиров для дальнейшей гегемонии «большой семерки» и в целях удержания формирующихся глобальных держав в своей орбите, США стали прямо признавать, что их больше устроит политика неприсоединения той же Бразилии к любым союзам, чем участие в БРИКС, и даже демонстрировать свою готовность согласиться с рядом претензий, которые им могут выставить бразильцы.

Аналогичная ситуация складывается и в результате откровенно провокационной политики G7 в отношении Индии с попытками втянуть ее в антироссийскую орбиту. И конкретным примером этому могут служить введенные лидерами "семерки" новые санкции против России, в частности, ограничения на покупку российских алмазов.

Сегодня ни Бразилия, ни Индия, ни ЮАР, ни другие страны, претендующие на членство в расширяющемся БРИКС, не намерены соглашаться на унизительную роль вассалов, которую им пытается отвести G7. Ведь БРИКС — это почти половина крупнейших экономик мира! Причем не находящаяся в глубоком кризисе, как США и их западных союзники из-за навязанной Вашингтоном провокационной санкционной политики в отношении России и Китая. Ведь уже сегодня ни для кого не секрет, что попавшие по вине США в аутсайдеры западной экономики Германия и Великобритания уже в нынешнем году могут выпасть из первой десятки. И в указанной конкуренции с «коллективным Западом» немаловажную роль играют усилия БРИКС по дедолларизации мировой экономики, созданию многополярного мира и лишению «большой семёрки» статуса "мирового правительства".

реклама

#глобальное противостояние

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

глобальное противостояние
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
3
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
20
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
80
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
11
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
123
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
8
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
26
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
7 июня 2023 80

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Боец "Север" записал на видео поражение Leopard своим выстрелом из ПТРК Корнет
26
The New York Times: «Аллигаторы» Ка-52 сжигают колонны танков, а умные авиабомбы ломают оборону ВСУ
44
Евгений Пригожин объяснил, почему ЧВК Вагнер не планирует подписывать контракт с МО
48
Spiegel рассказал, на какие уловки идут экипажи танков Leopard, чтобы не идти в контрнаступление ВСУ
7
Почему Израиль не продаст Украине 200 танков Merkava, и как ВСУ получат 200 единиц М84 и Т-80УК
18
Венгрия отказалась от покупки РСЗО HIMARS после игнора со стороны Соединенных Штатов
11
В мобильном приложении домашней системы безопасности нашли крупную уязвимость
+
Оверклокер CENS впервые преодолел 3,9 ГГц по GPU с видеокартой iGame RTX 4090 LAB OC от Colorful
1
Morgan Stanley: серверный сегмент будет основным локомотивом роста выручки NVIDIA в ближайшие пять лет
+
В Киеве планируют удары ракетами Storm Shadow по аэродромам армейской авиации ВКС РФ
8
Российская армия учится на ошибках и меняет тактику - The New York Times
7
Спикер ВВС ВСУ про уничтожение Patriot: Они не знают, что это такое
6
США проспонсируют для Украины покупку дальнобойных ракет ATACMS с дальностью пуска до 300 км
3
Власти обсуждают запрет на параллельный импорт смартфонов Samsung и LG
1
Дмитрий Песков: санитарная зона на Украине будет зависеть от дальности ее вооружений
9
Появилось видео попадания корректируемого боеприпаса "Краснополь" в Leopard и Bredley
+
Масштабная переработка Steam: свежий взгляд и новые возможности для геймеров
+
Лавров: окончание СВО будет означать конец глобализации
2
В Краснодаре появились плакаты за Пригожина, но выяснилось, что это не дело рук Пригожина
5
Производители материнских плат обновляют BIOS для поддержки процессоров Intel следующего поколения
+

Популярные статьи

Малый объем видеопамяти у видеокарт - мифы и реальность
36
Что будет с экономикой России в 2024 году - моё мнение, рассказываю простыми словами
274
Самая горячая сборка лета 2023 года на NVIDIA + Intel за 70 000р для любых игр в разрешении 1080р
27
Крупные фильмы Marvel Interteiment на 2024-2025 год
11
Phenom X4 пятнадцать лет спустя
6
ArtMoney - учимся взламывать игры
14
Израиль разрабатывает систему ПРО, способную перехватывать гиперзвуковые ракеты — Sky Sonic
+
О некоторых мусорных криптовалютах стоимостью от одной миллионной цента
3
Испанская пресса: Биолаборатории США релоцируются в Казахстан после начала СВО
8
Подрыв Турецкого Потока диверсантами Украины при разведподдержке США становится все более вероятным
5

Сейчас обсуждают

Простолюдин
20:59
почитайте коментарии ко статьям этого сайта. 99% коментариев это оскорбления одних отморозков другими отморозками, в большинстве случаев используется сатанинская и наркоманская лексика. и что самое ст...
Моё мнение о роли БРИКС и его влиянии на уменьшение роли G7
DonCarleone
20:58
я не сомневаюсь что можно играть и на Пентиум 1, только на каком разрешении и качестве картинки на 480р...в тетрис можно или пасьянс раскинуть на windows 95
10-ядерный Xeon E5 2666 v3 за 2000 рублей практически не уступил в играх 18-ядерному Xeon E5 2696 v3
От LoL до KeK один шаг
20:57
Пояндкесни сам. Это radeon pro ssg 2tb)) HBM2 тут работает как кэш L3. Для обычных вег этот режим называется HBCC.
Новая Radeon RX Vega 56 за 8000 рублей c Aliexpress запустила современные игры с высоким FPS
Александр Иванов
20:57
А давай пойдем от обратного -где видно что это т-54 и где видно что это работа джавелины?
Боец "Север" записал на видео поражение Leopard своим выстрелом из ПТРК Корнет
Простолюдин
20:56
что подобные отморозки делают на этом сайте и почему никто не банит их ?
Что будет с экономикой России в 2024 году - моё мнение, рассказываю простыми словами
хахахер
20:55
чистки до южного полюса будут.Не спасать,не защищать,аляску едут зачищать.Может и канал им.Путина даже,вместо америки образоваться
Кандидат в президенты США Майк Пенс полагает, что в случае победы над Украиной российские войска пойдут дальше на запад
Александр Иванов
20:55
До какого днища дошёл ты что решил оповестить других о том что кто то дошол до днища)))
Боец "Север" записал на видео поражение Leopard своим выстрелом из ПТРК Корнет
Простолюдин
20:53
здесь тусуются сатанисты и наркоманы судя по коментариям особо буйных пациентов
Что будет с экономикой России в 2024 году - моё мнение, рассказываю простыми словами
Кузя Кузин
20:53
Со слов Ф. Раневской- жизнь это вообще прыжок. Из пизды в могилу.
Евгений Пригожин объяснил, почему ЧВК Вагнер не планирует подписывать контракт с МО
Простолюдин
20:51
да ты ещё и наркоман. сатанист и наркоман это гремучая смесь.
Что будет с экономикой России в 2024 году - моё мнение, рассказываю простыми словами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем