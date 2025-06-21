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vizir47
США и Дания создают новый европейский центр для операций беспилотников НАТО
США и Дания подписали соглашение, в соответствии с которым испытательный центр UAS Denmark в Оденсе станет центральноевропейской платформой для демонстрации беспилотных авиационных систем, оперативного обучения, интегрированного управления и организации совместных учений.

Согласно информации, опубликованной американским оборонным подрядчиком AeroVironment (AV), занимающимся разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов, AV и расположенный в датском аэропорту в Оденсе международный центр тестирования беспилотных систем UAS Denmark подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым испытательный центр UAS Denmark станет центральноевропейской платформой для демонстрации беспилотных авиационных систем (БАС), оперативного обучения, интегрированного управления и организации совместных учений.


Как отмечают американские и датские военные эксперты, это соглашение расширяет региональное присутствие AV после подписания в феврале 2025 года рамочного соглашения с Организацией закупок и материально-технического обеспечения Министерства обороны Дании (DALO). Соглашение предоставляет американской компании привилегированный доступ к воздушному пространству и современной инфраструктуре тестирования, что значительно расширяет ее возможности по демонстрации в реальном времени и проверке в полевых условиях программного обеспечения AVACORE для автономных систем, предоставляющее открытую структуру для беспилотных систем, которое имеет модульный набор интерфейсов: автопилоты, радио и датчики, быструю поддержку интеграции с новыми платформами и приложениями. Это ПО разработано AV для автономной работы и SPOTR Edge, ее передовой платформы компьютерного зрения. Как отмечают эксперты, указанное сотрудничество не только ускоряет сроки развертывания беспилотных летательных аппаратов AV в Дании, но и повышает оперативную совместимость и боеготовность всех сил НАТО, действующих в регионе. Имея такой доступ, AV может проводить тренировки и эксперименты в реальных условиях, включая многодоменные операции, стратегии использования беспилотных летательных аппаратов и интегрированные рабочие процессы "датчик-стрелок", что является важнейшими элементами текущих оперативных доктрин НАТО.

Дания уже эксплуатирует тактический беспилотник AeroVironment RQ-20 Puma, поступивший на вооружение датской армии в 2012 году и модернизированный Puma AE II в 2016 году. Совсем недавно Дания завершила крупную закупку беспилотных летательных аппаратов вертикального взлета и посадки JUMP 20 компании AeroVironment в рамках десятилетней программы, подписанной в феврале 2025 года. JUMP 20, известный своей 14-часовой продолжительностью полета и значительной грузоподъемностью, будет поддерживать миссии ISR в стратегически важных не только для Дании, но и для НАТО районах, включая развертывание в Арктике и наблюдение за морями. Первые поставки систем JUMP 20 планируется начать в течение 2025 года, что еще больше укрепит позиции Дании в области использования БПЛА.

 Комментируя подписание указанного соглашения, европейские обозреватели подчеркивают, что такое стратегическое сотрудничество открывает значительные возможности в различных областях обороны и промышленности. Для AV и ее европейских партнеров комплекс в Оденсе предоставляет оперативные возможности в режиме реального времени для тестирования и оптимизации автономных систем в условиях реальных ограничений воздушного пространства Европы. Это позволяет ускорить реализацию программ сертификации экипажей, разработку тактики использования беспилотных летательных аппаратов на уровне коалиции и многонациональные интеграционные испытания. Географическое расположение и инфраструктура испытательного центра позволяют ему выполнять функции централизованного центра для европейских исследований в области БПЛА и совместных миссий. Это сотрудничество также укрепляет позиции Дании как инкубатора оборонных технологий, поддерживая датские инновации и предоставляя платформу для экспорта совместно разработанных систем в НАТО и страны-партнеры.

Европейские комментаторы также отмечают, что позиционирование испытательного центра в Оденсе как ключевого компонента европейской стратегии AV отражает взятый НАТО вектор деятельности в указанной сфере, особенно в Северной Европе. Дания превратилась в ключевое прифронтовое государство НАТО, участвующее в обострении напряженности в отношениях с Россией в Балтийском море. В 2025 году Копенгаген объявил о развертывании в Балтийском море беспилотных летательных аппаратов для мониторинга и обеспечения безопасности подводной инфраструктуры. Кроме того, Дания инвестирует более 600 миллионов долларов в приобретение современных разведывательных судов, предназначенных для охраны датских проливов и повышения осведомленности о ситуации в регионе. Как отмечают датские комментаторы, стратегическая ценность датских морских коридоров, в частности Эресунна и Грейт-Бельта, в последние годы возросла из-за их важнейшей роли в логистике НАТО и стратегиях сдерживания.

Партнерство AV дополняет эти национальные усилия, предоставляя гибкие, проверенные в боевых действиях воздушные средства, способные повысить осведомленность о морской ситуации в регионе. Поскольку европейские оборонные бюджеты растут, а союзники по НАТО уделяют все больше внимания беспилотным летательным аппаратам и возможностям с поддержкой искусственного интеллекта, сотрудничество AV-UAS в Дании становится все более активным. Это обеспечивает быстрое создание прототипов, интеграцию систем в масштабах всей коалиции и служит масштабируемой моделью для будущего сотрудничества государственного и частного секторов в области обороны в Европе. Для AeroVironment это соглашение - нечто большее, чем географическая экспансия, это стратегическая встраиваемость в оборонную систему Европы в то время, когда готовность, оперативная совместимость и технологическое превосходство имеют первостепенное значение для НАТО.

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#военные новости #военное противостояние #aerovironment (av) #центр тестирования беспилотных систем uas denmark
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