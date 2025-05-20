Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
В США завершена сборка первого образца ядерной бомбы B61-13
Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики объявило о завершении сборки первого образца новой ядерной бомбы B61-13 повышенной мощности.

В рамках масштабного наращивания потенциала ядерного оружия США министр энергетики Крис Райт 19 мая подтвердил, что Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики (DOE/NNSA) завершило сборку первого образца ядерной гравитационной бомбы B61-13. Это оружие, разработанное в координации с ВВС США и компанией Nuclear Security Enterprise, было собрано на заводе Pantex в Амарилло, штат Техас. По сообщению Министерства энергетики США, производство первого образца B61-13 было завершено примерно на год раньше запланированного срока и менее чем через два года после публичного объявления о программе ее создания.

Крис Райт подчеркнул стратегический смысл быстрого развертывания B61-13: «Модернизация ядерного арсенала Америки является краеугольным камнем провозглашенной Трампом стратегии "мир через силу"».

До сегодняшнего дня ядерная бомба B61 служила основой воздушной составляющей ядерной триады США с 1960-х годов. Ее ранние версии были установлены на различных платформах, включая истребители и бомбардировщики. Семейство B61 включает в себя несколько ключевых модификаций: тактические B61-3 и B61-4, а также стратегические B61-7 и B61-11. B61-12, высокоточная версия с возможностью выбора мощности от низкой до средней, заменила старые тактические и стратегические бомбы. Однако ее максимальная мощность оценивается в 50 килотонн.

Что же касается новой бомбы B61-13, то она, как сообщается, будет использоваться исключительно стратегическими бомбардировщиками, такими как B-2 Spirit и, вероятно, в будущем, B-21 Raider, с баз на континентальной части Соединенных Штатов. Как указывают в Пентагоне, это ограничение отражает изменения в доктрине и предполагаемую роль бомбы повышенной мощности. B61-13 — это новейший продукт в рамках семи программ модернизации активных боеголовок, осуществляемых под руководством NNSA.

Разработка B61-13, согласно опубликованным сведениям, была реализована после завершенной всего пять месяцев назад программы создания B61-12. В модели B61-13 реализованы те же современные технологии обеспечения безопасности и высокоточного наведения, что и в модели B61-12, но с одним ключевым отличием. Мощность бомбы рассчитана на проникновение и поражение укрепленных военных объектов большой площади, что предполагает ее применение против командной инфраструктуры противника или глубоко зарытых объектов.

B61-13 повторяет для повышения точности инерциальную навигационную систему B61-12, но обладает более высокой мощностью, чем B61-7, мощность которой, по ранее озвученным оценкам, составляла 360 килотонн. Это говорит о том, что B61-13 оптимизирована для выполнения задач стратегического сдерживания, требующих значительной разрушительной силы и точности, особенно для поражения труднодоступных и глубоко зарытых целей. В отличие от В61-11, разработанной для аналогичных миссий, у которой отсутствовали современные взрыватели и системы наведения, эти аспекты сейчас указываются как стандартные для В61-13.

Американские военные впервые объявили о планах по разработке и внедрению B61-13 как планируемой замены варианта B61-7 в 2023 году. Ранее предполагалось, что B61-12 заменит B61-7, а также версии B61-3 и B61-4.

Являясь основой воздушной составляющей ядерной триады Соединенных Штатов, B61 является самым долговечным и универсальным оружием в ядерном арсенале США. B61 — это семейство ядерных гравитационных бомб, которое служит дольше всего в Америке.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#военные новости #военное противостояние #ядерная гравитационная бомба b61-13
Источник: energy.gov
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Superjet 100 стал экономичнее благодаря новым «саберлетам» на крыльях
11
Ученые из МГТУ Баумана создали технологию для массового выпуска 1000-кубитных квантовых процессоров
+
Стало известно, какие запатентованные Rockstar технологии могут присутствовать в Grand Theft Auto VI
+
Нацпроект «Железная дорога до Магадана» сдвигается с мёртвой точки
1
Астрономы обнаружили в космосе почти идеальную сферическую структуру под названием Телеос
+
NVIDIA выпустила графические драйверы GeForce Game Ready и Studio версии 576.52
+
В Москве построят новый небоскрёб недалеко от Белорусского вокзала
1
Xiaomi анонсировала смартфон CIVI 5 Pro с 6,55-дюймовым OLED-экраном и аккумулятором на 6000 мАч
+
GTBOX представила док-станцию для внешней видеокарты со встроенным блоком питания на 800 Вт
1
Китай заменит Беларусь в амбициозном проекте по модернизации глубоководного порта в Приморье
+
Российские дилеры снизили цены на корейские автомобили KGM
1
Представлен TexHoo QN15 — ультрабюджетный мини-ПК с Intel Twin Lake и ценой от $97
+
По мнению MLID, восторженные обзоры GeForce RTX 5060 выглядят как заказные материалы
2
Военный эксперт Анпилогов оценил последствия гипотетического удара «Орешником» по Литве
1
Infinix официально подтвердила дату запуска и ключевые характеристики планшета XPad GT
+
DM: Власти в Польше получили письмо о находке "золотого поезда", спрятанного немецкой армией в ВОВ
2
Microsoft подтверждает проблему при перезагрузке ПК с Windows 10 после установки патча KB5058379
3
Энтузиаст сравнил графику ремастеров трилогии S.T.A.L.K.E.R. с оригинальными играми
2
Россия создаёт эталон тока для зарядных станций: метрология готовится к эпохе электромобилей
+
NVIDIA представила демонстрационный трейлер совместимости Dune: Awakening с технологией DLSS 4
1

Популярные статьи

17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
42
ТОП-11 самых неудачных процессоров Intel в XXI веке
22
Лучшие фильмы с Венсан Касселем (субъективное мнение)
6
Возможно ли создать в РФ аналог первой в мире съёмной солнечной электростанции на железной дороге
31
Итоги гоночного уик-энда 17-18 мая
+
Переустанавливать или реанимировать — разбираемся, что делать с глючащей Windows в 2025 году
6
Безопасный разгон Sony PlayStation 3 за пару кликов - от теории к практике
5
Моя попытка реанимировать Radeon RX 470 4Gb в 2025 году при помощи Mesa 25.1 и R.Id 25.3.1
6
Британский танк Conqueror — гигант, покоривший эпоху
1
ТОП-11 проблем рынка игровых видеокарт в 2025 году
7

Сейчас обсуждают

SekaZzZ34
22:07
Когда полностью освоят техпроцесс и цена снизится на производство "блина"
AMD признала 2-нм техпроцесс TSMC лучшим решением для своих будущих чипов
310
22:01
Игровые приставки сделаны одинаковыми для всех. Любой среднестатистический Вася может позволить себе купить игровую приставку (консоль) и спокойно играть на ней, не волнуясь что через год она устареет...
Xbox разрабатывает план по поглощению Steam, EGS и монополизации рынка цифровых магазинов
310
21:53
Крайне неудачное сравнение. Лада Веста это не автомобиль, а дырявое ведро.
Xbox разрабатывает план по поглощению Steam, EGS и монополизации рынка цифровых магазинов
NuclearMissionJam
21:50
Новость ужасная, просто потому что из-за консолей с их оторваными от жизни правилами куча игр или будет сильно урезана, либо вообще не выйдет в Steam. Не нужон ты нам, хебокс
Xbox разрабатывает план по поглощению Steam, EGS и монополизации рынка цифровых магазинов
ЮРА ОНИЩЕНКО
21:49
Теперь осталось ключевым игрокам на рынке видеокарт подтянуть фпс
MSI представила семь новых игровых мониторов с частотой обновления до 600 Гц
310
21:43
Разгон не нужен.
Безопасный разгон Sony PlayStation 3 за пару кликов - от теории к практике
310
21:39
Кстати, на эту тему есть один интересный факт. Серию GPU Polaris для AMD выпускала компания Global Foundries. Это был, кажется, единственный уникальный случай в истории когда видеокарты получились оче...
ТОП-11 проблем рынка игровых видеокарт в 2025 году
310
21:33
Редкий случай когда всё в статье является правдой. Я бы ещё добавил причины происходящего, но я не буду делать этого здесь и сейчас по понятным причинам.
ТОП-11 проблем рынка игровых видеокарт в 2025 году
Товарищ Ким
21:32
В армии, ещё во времена Советской Империи, использовали очень хорошую систему, УВКМ с минами МОН. Для охраны периметра самое то!
Российские инженеры представили систему «Сигнал» — мобильный комплекс охраны периметра
Товарищ Ким
21:27
Молодцы! Полный призводственный цикл атомных рекакторов для судов/подводных лодок, освоен в странах, которые можно посчитать на пальцах одной руки. СССР/Россия, лидеры в этой области!
В России создали самую мощную в мире судовую реакторную установку «РИТМ-400» для атомных ледоколов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем