Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики объявило о завершении сборки первого образца новой ядерной бомбы B61-13 повышенной мощности.

В рамках масштабного наращивания потенциала ядерного оружия США министр энергетики Крис Райт 19 мая подтвердил, что Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики (DOE/NNSA) завершило сборку первого образца ядерной гравитационной бомбы B61-13. Это оружие, разработанное в координации с ВВС США и компанией Nuclear Security Enterprise, было собрано на заводе Pantex в Амарилло, штат Техас. По сообщению Министерства энергетики США, производство первого образца B61-13 было завершено примерно на год раньше запланированного срока и менее чем через два года после публичного объявления о программе ее создания.

Крис Райт подчеркнул стратегический смысл быстрого развертывания B61-13: «Модернизация ядерного арсенала Америки является краеугольным камнем провозглашенной Трампом стратегии "мир через силу"».

До сегодняшнего дня ядерная бомба B61 служила основой воздушной составляющей ядерной триады США с 1960-х годов. Ее ранние версии были установлены на различных платформах, включая истребители и бомбардировщики. Семейство B61 включает в себя несколько ключевых модификаций: тактические B61-3 и B61-4, а также стратегические B61-7 и B61-11. B61-12, высокоточная версия с возможностью выбора мощности от низкой до средней, заменила старые тактические и стратегические бомбы. Однако ее максимальная мощность оценивается в 50 килотонн.

Что же касается новой бомбы B61-13, то она, как сообщается, будет использоваться исключительно стратегическими бомбардировщиками, такими как B-2 Spirit и, вероятно, в будущем, B-21 Raider, с баз на континентальной части Соединенных Штатов. Как указывают в Пентагоне, это ограничение отражает изменения в доктрине и предполагаемую роль бомбы повышенной мощности. B61-13 — это новейший продукт в рамках семи программ модернизации активных боеголовок, осуществляемых под руководством NNSA.

Разработка B61-13, согласно опубликованным сведениям, была реализована после завершенной всего пять месяцев назад программы создания B61-12. В модели B61-13 реализованы те же современные технологии обеспечения безопасности и высокоточного наведения, что и в модели B61-12, но с одним ключевым отличием. Мощность бомбы рассчитана на проникновение и поражение укрепленных военных объектов большой площади, что предполагает ее применение против командной инфраструктуры противника или глубоко зарытых объектов.

B61-13 повторяет для повышения точности инерциальную навигационную систему B61-12, но обладает более высокой мощностью, чем B61-7, мощность которой, по ранее озвученным оценкам, составляла 360 килотонн. Это говорит о том, что B61-13 оптимизирована для выполнения задач стратегического сдерживания, требующих значительной разрушительной силы и точности, особенно для поражения труднодоступных и глубоко зарытых целей. В отличие от В61-11, разработанной для аналогичных миссий, у которой отсутствовали современные взрыватели и системы наведения, эти аспекты сейчас указываются как стандартные для В61-13.

Американские военные впервые объявили о планах по разработке и внедрению B61-13 как планируемой замены варианта B61-7 в 2023 году. Ранее предполагалось, что B61-12 заменит B61-7, а также версии B61-3 и B61-4.

Являясь основой воздушной составляющей ядерной триады Соединенных Штатов, B61 является самым долговечным и универсальным оружием в ядерном арсенале США. B61 — это семейство ядерных гравитационных бомб, которое служит дольше всего в Америке.