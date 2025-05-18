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vizir47
На выставке CMITE 2025 Китай представил новейшие высокотехнологичные беспилотники-орнитоптеры
На проходящей в Пекине 10-ой Китайской выставке интеллектуальных военных технологий CMITE 2025 Китай продемонстрировал свою новейшую техническую продукцию высокотехнологичных беспилотников-орнитоптеров, которые могут летать в небе по-птичьи.

В Пекине стартовала 10-я Китайская выставка интеллектуальных военных технологий (CMITE 2025). Более 500 компаний представили на этой выставке свою новейшую техническую продукцию. Основное внимание на ней уделено беспилотным летательным аппаратам и технологиям борьбы с ними, отмечают китайские СМИ. В дополнение к обычным многороторным беспилотникам, беспилотникам с неподвижным крылом и беспилотникам с видом от первого лица (FPV), также были представлены некоторые беспилотники новых концепций.

В частности, Китай представил свою новейшую категорию высокотехнологичных беспилотных летательных аппаратов-орнитоптеров, которые могут летать в небе по-птичьи.  В отличие от обычных дронов с пропеллерами они точно имитируют полет птицы, в том числе и в своих атаках на объекты противника. 

Как отмечают китайские СМИ, являясь неопознаваемыми из-за такого необычного поведения для наблюдателей и радаров противника, эти новейшие высокотехнологичные беспилотные летательные аппараты-орнитоптеры способны наносить удары незамеченными. Представленные в виде сороки, чайки, ястреба или орла, такие беспилотники адаптируются к условиям эксплуатации, имитируя местную фауну, что позволяет им успешно вести разведку, проникать в воздушное пространство противника и даже наносить удары... сливаясь при этом с природой.

Среди таких удивительных моделей-микробеспилотников в частности показан дрон весом всего 90 г, запускаемый вручную. Несмотря на свои крошечные размеры, он оснащен микрокамерой, способной вести прямую трансляцию, идеально подходящей для разведки в городских условиях или наблюдения. Он способен развертываться группами: несколько таких мини-дронов летают одновременно, вскрывают оборону противника и обеспечивают непрерывное визуальное прикрытие.

Более крупные варианты, такие как модели "чайка" или "орел", позволяют использовать их в гораздо более агрессивных целях. Так, орнитоптер-орел весом в 3,6 кг и размахом крыльев в два метра может летать в течение 40 минут в радиусе 6-8 км. Он способен нести управляемые микро-боеприпасы, превращая эту механическую птицу в эффективную платформу для нанесения авиаударов. Малозаметная, но грозная угроза, особенно для передовых постов или слабо защищенных целей.

Еще одно важное нововведение: коаксиальный дрон «колибри». При взлетной массе в 10 кг он может нести до 3 кг полезной нагрузки, включая минометные снаряды калибра 60 или 82 мм. Он полностью модульный, его может нести один пехотинец, и его можно использовать в большом количестве для нанесения синхронизированных ударов. Обладая этой способностью, простая пехотная группа может использовать огневую мощь с воздуха, не полагаясь на обычную авиацию и осуществляя тактический прорыв, особенно в отдаленных районах.

Как сообщается, китайские орнитоптеры изготовлены из эластичных и легких материалов. За ними легко ухаживать, их срок службы оптимизирован, а их адаптивность позволяет изменять их внешний вид, чтобы имитировать местных птиц, в зависимости от театра действий (городская территория, лес, береговая линия...). Этот тип беспилотников не ограничивается разведкой или целенаправленной атакой.  

Китай также представил средства борьбы с беспилотниками, среди которых, в частности, продемонстрирована боевая станция К-25 с дистанционным управлением, которая интегрирована с интеллектуальной системой управления огнем, способной автоматически обнаруживать, отслеживать и наводить на конкретные цели, а также автономно принимать решения. Устанавливаемая на транспортном средстве или на земле, она оснащена автоматической винтовкой калибра 5,8 мм и интеллектуальной алгоритмической системой прицеливания, которая в режиме трехзарядной стрельбы очередью продемонстрировала точность 90-процентного попадания одного выстрела из трех по небольшому беспилотнику, находящемуся на расстоянии около 200 метров, а вероятность попадания одиночным выстрелом превышает 90 процентов по живой силе, находящейся на расстоянии 400 метров. 

Как сообщают китайские обозреватели, чтобы противостоять угрозе, исходящей от беспилотных летательных аппаратов на современных полях сражений и снизить потери, этот тип боевой станции может управляться с помощью проводного или беспроводного пульта дистанционного управления, что исключает непосредственное попадание наземного персонала на линию атаки беспилотника. Как отмечают китайские военные эксперты, это относительно недорогое решение для борьбы с беспилотниками обеспечивает быстрое развертывание в полевых условиях. Кроме того, несколько боевых постов могут быть объединены в сеть для формирования скоординированной системы огневой мощи под управлением системы обнаружения беспилотников, что создает надежную оборонительную сеть, предлагает быстрый и простой способ борьбы с беспилотными летательными аппаратами на фоне того, что для перехвата экономически эффективных беспилотных летательных аппаратов требовались дорогостоящие ракеты.

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#военные новости #военное противостояние #cmite 2025 #беспилотники-орнитоптеры #боевая станция к-25
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А сейчас у тебя 5070ти? Давай напиши что нет, 4090 В угол загнали непрана пхахахвхвхвхв Я уверен этот вопрос или останется без ответа или съедет на другое Чекайте пацаны ухахахввх
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