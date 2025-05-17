ФБР предупреждает, что хакеры, использующие искусственный интеллект, выдают себя за чиновников США, чтобы проникнуть в американское правительство и рассылать фальшивые сообщения.

ФБР распространило официальное предупреждение, что хакеры, использующие искусственный интеллект (ИИ) выдают себя за официальных лиц США, чтобы проникнуть в американское правительство. В целях борьбы с мошенничествами, ФБР выпустило предупреждение о растущей киберкампании..

Как указывается в сообщении ФБР, такая преступная схема, действующая с апреля 2025 года, направлена на то, чтобы обманом заставить нынешних и бывших федеральных чиновников и чиновников штатов, а также их партнеров отказаться от конфиденциальной личной информации и доступа к их учетной записи. В публичном заявлении ФБР говорится, что злоумышленники рассылают целенаправленные сообщения для укрепления доверия, прежде чем перенаправить жертв на отдельные платформы, которые могут контролировать хакеры с искусственным интеллектом.

ФБР не указало, сколько людей пострадало и связана ли кампания с киберпреступниками или группами, поддерживаемыми враждебными государствами. Официальные лица также не уточнили, какие правительственные ведомства пострадали больше всего. В предупреждении ФБР указывается, что злоумышленники используют два основных метода: смишинг (вредоносные текстовые сообщения) и вишинг (вредоносные голосовые сообщения).

В некоторых случаях в голосовых сообщениях используется аудио, сгенерированное искусственным интеллектом, для убедительной имитации известных общественных деятелей или доверенных контактов.

ФБР предупреждает, что контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, стал настолько сложным, что многие получатели не замечают, что их обманывают. Злоумышленники часто начинают с того, что выдают себя за кого-то, из знакомых своей цели. Они используют поддельные номера, голоса с помощью искусственного интеллекта и личные фотографии, взятые из открытых источников. Как только доверие устанавливается, они убеждают жертву перейти на другую платформу.

ФБР советует людям проверять все новые контакты, особенно с теми, кто утверждает, что они являются государственными служащими, используя ранее подтвержденную информацию. Пользователям электронной сети рекомендуется внимательно изучать телефонные номера, содержание сообщений, URL-адреса и даже изображения или голоса.

К другим признакам контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, относятся искаженные черты лица, задержка звука и необычные фразы. Пользователям настоятельно рекомендуется избегать перехода по подозрительным ссылкам или загрузки неизвестных адресов. ФБР подчеркивает, что двухфакторная аутентификация всегда должна быть включена и никогда никому не предоставляться, независимо от платформы.

Агентство также рекомендует использовать секретные парольные фразы при общении с родственниками для подтверждения личности в будущем.