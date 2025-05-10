Управление военной разведки Украины публично заявило о значительном расширении своих оперативных возможностей после интеграции в состав флота ВСУ шведских быстроходных боевых катеров Combat Boat 90 (CB90).

Управление военной разведки Украины (ГУР) в начале мая с.г. публично сообщило о значительном расширении своих оперативных возможностей в СВО после интеграции в состав украинского флота шведского быстроходного боевого катера Combat Boat 90 (CB90). Заявление, сделанное через официальный Telegram-аккаунт Главного управления военной разведки Украины (ГУР), сопровождалось комментариями командира одного из подразделений спецназа, известного под позывным “Швед”.

В интервью украинским СМИ и Svenska Dagbladet, ежедневной газете, выходящей в Стокгольме, этот украинский военнослужащий подробно рассказал о том, как CB90 значительно расширили охват и эффективность сил операций Украины на море, подчеркнув, что CB90 активно используются в различных миссиях с высокой степенью риска, включая разведывательное патрулирование, логистические перевозки, высадку личного состава и оперативную поддержку в критические зоны. В частности, было указано, что одним из таких районов является остров Змеиный в Черном море — место, имеющее важное стратегическое значение, где с самого начала СВО велась интенсивная военная деятельность. Он отметил, что до внедрения CB90 многие из этих операций были либо невозможны, либо проводились со значительно большим риском. “Именно шведские катера CB90 позволяют нам выполнять задачи, которые мы не могли осуществить раньше”, - заявил он.

Произведенный шведской оборонной фирмой Saab и разработанный компанией Dockstavarvet, CB90 - это быстрый, маневренный и универсальный военный штурмовой катер, предназначенный для ведения боевых действий на побережье и реке. Его прочный алюминиевый корпус и небольшая осадка всего в 0,8 метра позволяют проводить операции вблизи береговой линии и на мелководье внутренних водоемов. Приводимый в движение двумя дизельными двигателями и водометными форсунками, CB90 может развивать скорость до 40 узлов (74 км/ч) и выполнять экстремальные маневры, включая быстрое торможение всего за 2,5 длины катера. Он может перевозить 21 полностью экипированного солдата или 4,5 тонны груза и включает стандартный экипаж из трех человек.

На CB90 обычно устанавливаются три пулемета Browning M2HB и 40-мм гранатомет Mk 19. В своих усовершенствованных вариантах, таких как CB90HSM, он отличается повышенной броневой защитой и интегрированными дистанционно управляемыми боевыми установками, такими как система Saab Trackfire.

Как указывают шведские СМИ, это королевство оказывает существенную военную поддержку Украине. В феврале 2024 года Стокгольм поставил 10 штурмовых катеров класса CB90 в рамках пакета военной помощи. Эта программа была расширена в январе 2025 года, когда Швеция передала в дар еще 16 CB90, в результате чего общее количество переданных Украине катеров достигло 26. Эти суда в настоящее время активно используются в боевых операциях ВСУ, поддерживая быструю переброску войск, рейды спецназа на российские позиции вдоль берегов рек и прибрежные опорные пункты.

В рамках нового транша финансовой помощи правительство Швеции обязалось модернизировать CB90, поставляемые в Украину. Компания Saab приступила к оснащению судов модернизированными дистанционными боевыми установками и усиленной баллистической защитой. Кроме того, ведется интеграция передовых радиолокационных систем, позволяющих осуществлять мониторинг как морского, так и воздушного пространства в режиме реального времени.