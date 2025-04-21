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vizir47
Китайские ученые провели успешные испытания неядерной водородной бомбы
Западные СМИ активно комментируют успешное испытание в КНР новой водородной бомбы в неядерном исполнении, размышляя о принципе и масштабах использования такого оружия.

После сообщения китайских СМИ об успешном испытании в КНР новой водородной бомбы в неядерном исполнении западные военные эксперты стали активно комментировать это событие, размышлять о принципе и масштабах использования такого оружия.

В частности, со ссылкой на китайские публикации отмечается, что новый вид неядерного взрывного устройства действует на основе водородного топлива. Хотя новая бомба весом 2 кг и не является ядерной, она предназначена для нанесения значительного теплового и огневого ущерба в течение длительного времени и является гораздо более мощной, чем традиционные бомбы на основе тротила. Отмечается, что секретным ингредиентом этой бомбы является гидрид магния, порошок, который сохраняет водород в твердом виде. Оружие приводится в действие с помощью стандартного стартового взрывчатого вещества, которое разбивает твердую основную боевую часть бомбы на мельчайшие частицы, высвобождая запасенный водород. Как только это происходит, газообразный водород легко воспламеняется, образуя огненный шар с температурой, превышающей 1832°F (1000°C). В отличие от тротила, который вспыхивает на долю секунды (~0,12 секунды), этот огненный шар сохраняется более 2 секунд, то есть в 15 раз дольше.. В результате получается «раскаленная добела» огненная зона, которая настолько горяча, что может расплавить металл на большой площади. В этом смысле эту бомбу можно рассматривать скорее как напалм или термобарическое оружие, чем как ядерное.

Со ссылкой на китайские источники западные СМИ указывают, что эта бомба была разработана 705-м научно-исследовательским институтом Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC), который является ключевым игроком в области систем подводного оружия. При этом цитируется сообщение команды китайских разработчиков этой бомбы, возглавляемой научным сотрудником CSSC Ван Сюэфэном: «Взрывы газообразного водорода происходят с минимальной энергией воспламенения, имеют широкий радиус действия и высвобождают пламя, которое быстро распространяется во все стороны. Такая комбинация позволяет точно контролировать интенсивность взрыва, легко добиваясь равномерного поражения целей на обширных территориях». Со ссылкой на слова этой команды указывается, что сам по себе взрыв не такой мощный, как у обычных взрывчатых веществ, с точки зрения удельного давления, и его мощность составляет около 40% от тротилового эквивалента. Но он может выделять гораздо больше тепла и действует намного дольше.

Как указывают американские военные специалисты, хотя это оружие не может нанести такой быстрый удар, как обычные взрывчатые вещества, оно действует скорее как паяльная лампа, обеспечивая более медленный, продолжительный и очень сильный удар. Одним интересным побочным эффектом такого взрывчатого вещества является то, что оно не просто взрывается; оно также действует как своего рода тепловая цепная реакция, которая длится до тех пор, пока для ее поддержания есть топливо. Это делает указанное оружие идеальным для таких задач, как обезвреживание зон, когда пораженные участки становятся слишком горячими, чтобы их можно было занять на какое-то время. Такая бомба также отлично подходит для сжигания целей, таких как транспортные средства и другое военное оборудование противника. Это оружие также может быть использовано для прожигания оборонительных сооружений или уничтожения объектов, таких как стаи беспилотных летательных аппаратов. Оно может найти потенциальное применение и в качестве источника топлива для таких объектов, как подводные лодки или корабли.

Отдельные западные военные эксперты уже сравнивают эту новую китайскую неядерную бомбу с аналогичным российским оружием и, в частности, с ракетой "Орешник".

Согласно оценкам западных специалистов, производство гидрида магния когда-то было сложным и опасным процессом, который обычно проводился небольшими лабораторными партиями. Однако недавно в Китае был построен завод, способный производить 150 тонн продукции в год, используя более безопасный и дешевый метод.

Западные эксперты также подчеркивают, что это оружие обладает некоторыми другими потенциальными преимуществами, помимо его разрушительных возможностей. Например, поскольку оно не является ядерным, его можно разрабатывать, не нарушая международные договоры в ядерной области. В случае полной разработки и применения это также представит новый класс теплового оружия, которое может сжигать электронику, расплавлять броню или выжигать территорию противника в целях противодействия.

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#военные новости #военное противодействие #водородная бомба в неядерном исполнении
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