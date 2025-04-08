Компания Shield AI раскрыла информацию относительно своего новейшего продукта: модуля ViDAR - системой визуального обнаружения и определения местоположения на базе искусственного интеллекта (ИИ).

В преддверии международной выставки военно-морских служб Sea-Air-Space Expo 2025, которая открылась в Вашингтоне 6 апреля, технологическая компания Shield AI, базирующаяся в Сан-Диего, приоткрыла завесу над своим новейшим продуктом: модулем ViDAR - системой визуального обнаружения и определения местоположения на базе искусственного интеллекта (ИИ). Это устройство предназначено для обеспечения пассивного наблюдения за обширными территориями суши и моря в режиме реального времени без использования радара.

Разработанная для оснащения беспилотных летательных аппаратов и адаптируемая к малоразмерным самолетам, система ViDAR обеспечивает постоянную разведку, наблюдение и разведывательные операции (т.е. intelligence, surveillance, reconnaissance - или ISR) в сложных условиях, когда использование традиционных радаров может поставить под угрозу местоположение платформы. Модуль ViDAR, который представляет собой 60-сантиметровый трубчатый контейнер, установленный под днищем летательного устройства, оснащен мультиспектральными камерами с бортовой обработкой и инерциальным измерительным устройством. Эта пассивная система позволяет операторам отслеживать наземные и морские цели днем и ночью без подачи излучающего сигнала, что является решающим преимуществом в условиях, когда скрытность имеет первостепенное значение.

Согласно сообщению компании Shield AI, система ViDAR может обнаруживать широкий спектр угроз, включая малоизвестные суда с отключенными АИС, быстроходные атакующие суда, полупогружные аппараты, транспортные средства и даже членов пехотных подразделений армий противника. "ViDAR предлагает постоянный мониторинг с учетом небольшого размера, веса и мощности», - заявляет компания Shield AI. При этом производителем этого инновационного продукта указывается, что, построенный для автономной работы или в качестве дополнения к радарам, ViDAR обеспечивает гибкость для различных типов задач, от защиты сил до наведения на цель и обеспечения безопасности на море. Shield AI отмечает, что ViDAR превосходит многие датчики в своем классе, особенно в сценариях, связанных с угрозами, которые трудно обнаружить с помощью слабого радиолокационного эха.

Основанная в 2015 году компания Shield AI разрабатывает автономные системы и программные продукты для искусственного интеллекта, используемые вооруженными силами США и их союзников. Благодаря таким платформам, как беспилотник V-BAT и коллективный искусственный интеллект Hivemind, развернутый по всему миру, а также офисам в США, Австралии, Украине и Объединенных Арабских Эмиратах, Shield AI продолжает расширять свое присутствие в области оборонных инноваций.

По оценкам компании Shield AI, помимо использования искусственного интеллекта в ViDAR, он в последнее время стал широко применяться в повышении эффективности истребительной авиации, активно участвуя в процессе принятия решений, управления бортовыми системами и безопасности в полете. В частности, такие самолеты, как F-16, теперь оснащаются автономными системами, позволяющими выполнять практически беспилотные полеты с помощью передовых программных комплектов. Искусственный интеллект также используется для обучения пилотов с помощью симуляторов. Автономные истребители, такие как те, что участвуют в программе «верный ведомый», оказывают сегодня существенную помощь пилотам самолетов, предоставляя разведданные для нанесения точечных ударов. Также ожидается, что интеграция искусственного интеллекта в истребители шестого поколения послужит дальнейшему совершенствованию систем поддержки пилотирования и ведения боевых действий с использованием роя беспилотников.