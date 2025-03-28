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vizir47
Армия США провела первый полет нового турбореактивного беспилотника Hellhound S3
Американская компания Cummings Aerospace сообщила о проведении первого полета на испытательном полигоне армии США нового турбореактивного беспилотника Hellhound S3.

По сообщению СМИ, новый  беспилотник-камикадзе Hellhound S3 с турбореактивным двигателем, разработанный компанией Cummings Aerospace, совершил свой первый полет на испытательном полигоне армии США. Указанный беспилотник оснащен инертной боеголовкой, управляется по GPS. По данным компании, беспилотник выполнил все основные задачи миссии, а демонстрация подтвердила, что планер и его ключевые подсистемы находятся на уровне технологической готовности 7 (TRL-7), что подтверждает эксплуатационную надежность в тактически значимых условиях.

Конструкция Hellhound S3 имеет модульные отсеки для полезной нагрузки, которые могут быть сконфигурированы для выполнения различных задач, включая боеголовки взрывного действия, полезную нагрузку радиоэлектронной борьбы и модули разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). Hellhound S3 разработан как переносной беспилотный летательный аппарат для использования боевыми группами пехотных бригад (IBCTS). Он предназначен для нанесения высокоточных ударов на дальние дистанция по бронетехнике, танкам и укрепленным позициям. Платформа оснащена турбореактивной силовой установкой и продемонстрировала скорость около 618 км/ч во время испытаний, проведенных в начале января 2025 года. Беспилотник весит менее 25 фунтов в полной комплектации, включая транспортное средство, пусковую установку и наземный блок управления. Такой вес позволяет транспортировать и запускать этот беспилотник одному человеку, что увеличивает потенциальные возможности его применения для пехотных подразделений.

По сообщению производителя, полевой персонал может перенастроить полезную нагрузку беспилотника менее чем за пять минут без использования инструментов. Беспилотник создан с использованием 3D-печати и готовых компонентов (COTS), одобренных Министерством обороны США. Такое сочетание призвано снизить производственные затраты и упростить логистическую поддержку.

Первый полет Hellhound S3 состоялся после 12 предыдущих летных испытаний, проведенных за последние два года, которые были направлены на определение основных летных и эксплуатационных возможностей беспилотника. Компания Cummings Aerospace планирует провести дополнительные летные испытания в ближайшие месяцы, чтобы официально представить Hellhound S3 на рассмотрение в рамках программы армии США по созданию боеприпасов на малой высоте (LASSO), в рамках которой создаются боеприпасы, способные наносить высокоточные удары на большие расстояния. Его модульная конструкция позволяет в будущем корректировать типы полезной нагрузки и рабочие характеристики. По данным компании, эта структура также поддерживает масштабируемость для использования другими военными подразделениями или союзными войсками по мере изменения требований.

Компания Cummings Aerospace недавно объявила о сотрудничестве с ATRX, компанией по производству двигательных установок, базирующейся в Хантсвилле, штат Алабама. Партнерство направлено на разработку высокоскоростного беспилотного летательного аппарата с использованием планера Hellhound и двигательной установки Air Turbo Rocket (ATR) от ATRX. Планируемый беспилотник должен функционировать как гиперзвуковой вариант семейства Hellhound. Двигательная установка ATR, описываемая ATRX как многорежимный двигатель комбинированного цикла (также называемый Overjet), использует газогенератор ракетного типа для разгона турбореактивного двигателя. Утверждается, что двигатель ATR создает примерно на 40 % большую тягу, чем турбореактивный двигатель с дожиганием аналогичного размера. Ожидается, что гиперзвуковой вариант сохранит модульную конструкцию, напечатанную на 3D-принтере, и компонентный подход COTS. ATRX заявляет, что ее двигательная установка может найти применение не только в военных беспилотниках, но и в системах запуска космических аппаратов. В рамках сотрудничества компании планируют провести первые летные испытания гиперзвукового беспилотника с вертикальным запуском в течение ближайших 18-24 месяцев. Ожидается, что эта тестовая платформа будет в 12 раз больше, чем Hellhound S3.

Генеральный директор ATRX Феликс Бустос III заявил, что Cummings Aerospace и ATRX планируют поставлять недорогие гиперзвуковые беспилотники военным заказчикам США и союзников. Такие беспилотные летательные аппараты, скорость которых потенциально превышает 5 Махов, могут быть использованы для поражения важных целей, включая мобильные ракетные установки и передовые системы противовоздушной обороны, в частности, используемые такими странами, как Китай и Россия. Было подчеркнуто, что из-за скорости и маневренности беспилотники этого типа трудно перехватить с помощью современных систем противовоздушной обороны. Кроме того, возможность развертывания этих беспилотных летательных аппаратов с воздушных, морских или подземных платформ расширит оперативную гибкость в регионах с оспариваемым воздушным пространством.

#военные новости #военное противостояние #беспилотник hellhound s3
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