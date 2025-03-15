Lockheed Martin сообщила о разработке прототипа инерциальной навигационной системы с квантовой поддержкой QuINS, призванной расширить возможности навигации для военных операций.

Компания Lockheed Martin заключила контракт с подразделением Министерства обороны США на разработку прототипа инерциальной навигационной системы (INS) с квантовой поддержкой. Эта новая технология, получившая название QuINS (Quantum INS), призвана расширить возможности навигации для военных операций, предоставляя точные данные о местоположении даже в тех районах, где сигналы GPS ненадежны или недоступны.

Согласно опубликованным сведениям, QuINS использует технологию квантового зондирования для улучшения навигации и позиционирования. В отличие от традиционных систем, которые полагаются на GPS или другие внешние ориентиры, QuINS использует чувствительные к движению квантовые датчики для определения положения платформы, скорости и ориентации с помощью внутренних измерений. По заявлению Lockheed Martin.

Доктор Валери Браунинг, вице-президент по исследованиям и технологиям Lockheed Martin, выразила оптимизм по поводу потенциала этого проекта. “Наша цель - продвинуть эту технологию от лабораторных исследований до практического применения, отвечающего насущным потребностям национальной безопасности”, - заявила она. “Инвестиции в квантовое зондирование и аналогичные технологии помогают нам противостоять будущим вызовам в сфере обороны”. Представитель компании также подчеркивает, что сотрудничество с такими лидерами отрасли, как Q-CTRL и AdSense, является частью стратегии Lockheed Martin по объединению опыта и разработке решений для военных.

Ранее Q-CTRL получила инвестиции от подразделения венчурного капитала LMVentures, принадлежащего Lockheed Martin.

Генеральный директор Q-CTRL, проф. Майкл Бирчук отметил ценность сотрудничества с Lockheed Martin для обеспечения применения квантовых технологий в оборонных целях: “Сочетание их опыта и готовности идти на риск делает их идеальными партнерами для внедрения этих технологий в практику”.

AdSense, еще один партнер в этом начинании, специализируется на разработке высокопроизводительных квантовых датчиков, предназначенных для определения местоположения, навигации и времени (PNT). Компания Lockheed Martin указывает, что она стремится использовать объединенные преимущества Q-CTRL и AOSense в области повышения надежности датчиков для создания надежного навигационного решения, подходящего для различных условий эксплуатации.

Как сообщает Lockheed Martin, на начальном этапе контракта основное внимание будет уделено тестированию и проверке эффективности технологии QuINS. Команда планирует тесно сотрудничать с Министерством обороны США для определения практических применений квантового зондирования в реальных военных сценариях. Этот этап проверки имеет решающее значение для изучения возможностей и ограничений испытываемой технологии.

Сообщается, что, в случае успеха, QuINS может стать преобразующим инструментом, гарантирующим, что бойцы американской армии будут располагать наилучшими ресурсами управления в полевых условиях.