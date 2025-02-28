Китай сообщил о проведении испытания первого в мире двигателя, работающего на реактивном топливе, скорость которого в 16 раз превышает скорость звука.





По сообщениям китайских СМИ, КНР проводит испытания первого в мире двигателя, работающего на реактивном топливе, скорость которого в 16 раз превышает скорость звука. Совершив крупный прорыв в области гиперзвуковых полетов, Китай объявил, что разработанный его специалистами двигатель в ходе испытаний продемонстрировал работоспособность на скорости в 16 махов, что эквивалентно 12 276 милям в час (19 756 км в час).

Сообщается, что такой двигатель с наклонной детонацией (ODE), работающий на обычном авиационном керосине, показал высокие эксплуатационные характеристики в ходе серии испытаний, проведенных в туннеле JF-12 в Пекине. Ударный туннель JF-12 может имитировать настоящие условия гиперзвукового полета и является одним из крупнейших и наиболее совершенных испытательных площадок в своем роде в мире. Он находится в ведении Института механики Академии наук Китая (CAS). Ученые из CAS заявили, что им удалось добиться длительных наклонных детонационных волн, используя реактивное топливо RP-3.

Согласно сообщению газеты South China Morning Post (SCMP), в результате испытаний скорость сгорания топлива была в 1000 раз выше, чем в обычных воздушно-реактивных двигателях, а эксплуатационные характеристики находились в диапазоне от 6 до 16 махов.

По результатам испытаний китайские ученые сообщают, что им удалось обеспечить движение только на скорости 9 Махов на протяжении примерно 150 метров. Из-за ограниченного энергопотребления аэродинамическая труба JF-12 позволяла продолжать работу только в течение 50 миллисекунд. Однако даже в этот короткий промежуток времени ученые поняли, как система зажигания ODE и другие ключевые технологии работают на гиперзвуковых скоростях.

Согласно сообщению SCMP, камера сгорания нового варианта двигателя на 85 % короче, чем у обычного ГПВРД. Ученые полагают, что это поможет снизить вес самолета, а также поспособствует увеличению дальности полета. Одним из ключевых факторов эффективности двигателя ODE является его способность использовать ударные волны в качестве вспомогательного средства для ускорения процесса горения. Это резко контрастирует с традиционными воздушно-реактивными двигателями, которые на сверхвысоких скоростях могут привести к возгоранию. В сообщении SCMP говорится, что ученые разместили на стенке камеры сгорания двигателя ODE 5–миллиметровый выступ, который способствовал самоподдерживающемуся взрыву, вызванному ударной волной. На пике испытаний выяснилось, что двигатель способен создавать еще большую тягу на высоких скоростях. Ученые испробовали новый способ добиться того, чтобы длительные задержки с воспламенением, которые обычно ассоциируются с керосином RP-3, не влияли на производительность.

Перед испытанием команда CAS предварительно нагрела керосин RP-3 до температуры 6380 градусов по Фаренгейту (3527 градусов по Цельсию). Были также использованы крыловидные распорки для увеличения скорости подачи топлива.

По заключениям китайских экспертов, это испытание будет иметь большое значение для реализации мечты Китая о создании самолета, способного развивать скорость до 16 Махов к 2030 году. Это также поможет вооруженным силам страны увеличить свой арсенал гиперзвукового оружия, ракет и даже недорогостоящих беспилотных летательных аппаратов.

Ранее, в 2023 году, китайские ученые заявили, что они разработали "самый мощный в мире" гиперзвуковой двигатель, который может развивать скорость до 16 Махов. Тогда они заявляли, что воздушно-реактивный двигатель сможет поднимать самолет на высоту 18,6 мили (30 км) и развивать скорость около 16 махов.

Россия и США также участвуют в гонке за разработкой все более совершенных самолетов и воздушных средств, способных развивать гиперзвуковую скорость.

Информация о результатах исследований была опубликована в китайском журнале Journal of Experiments in Fluid Mechanics.