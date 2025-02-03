США расширяют заказ на производство для американской армии управляемых авиационных бомб RTX GBU-53/B StormBreaker силами оборонной промышленности Европы.

Обновленное с приходом в Белый дом Дональда Трампа руководство Министерства обороны Соединенных Штатов 31 января подписало поправку к предыдущему контракту администрации Байдена на производство управляемых бомб GBU-53/B StormBreaker, увеличив объем своего заказа у Raytheon Technologies (RTX). Тем самым Соединенные Штаты расширяют заказ на бомбы RTX GBU-53/B StormBreaker силами оборонной промышленности Европы. Это дополнение к контракту предусматривает производство и поставку интеллектуального оружия StormBreaker, которое представляет собой сетевое оружие класса "воздух-поверхность", способное поражать движущиеся цели в любых погодных условиях с помощью его эффективной боеголовки и трехрежимной системы наведения. Как сообщается, стоимость нового контракта составляет 84,2 миллиона долларов, и на момент подписания он полностью профинансирован. Большая часть финансирования поступает из бюджета ВВС США, а поставки GBU-53/B StormBreaker в армию США планируется завершить к концу июля 2028 года.

Это изменение следует за более ранним контрактом, подписанным в декабре 2024 года, по которому было закуплено нераскрытое количество бомб на сумму 282,4 миллиона долларов. По отдельным оценкам, декабрьский заказ охватывал около 1000 единиц таких авиабомб, предназначенных как для военно-воздушных сил, так и для морской авиации США. Как указывают западноевропейские военные эксперты, указанное продление контракта может повлечь за собой приобретение около 360 дополнительных бомб StormBreaker армией США.

GBU-53/B StormBreaker, также обозначаемый как SDB-II (бомба малого диаметра II), — это высокоточный боеприпас, оснащенный многорежимной системой наведения на цель. Он предназначен для применения как против неподвижных, так и движущихся целей, обеспечивая высокую точность и эффективность. Бомба весит всего 93 кг и является относительно легкой, что позволяет истребителям перевозить несколько единиц за одну операцию. Эта возможность повышает оперативную эффективность, позволяя пилотам поражать несколько целей при минимальном сопутствующем ущербе. Бомба имеет длину 1,78 м и оснащена многорежимной системой наведения, сочетающей радар миллиметрового диапазона, неохлаждаемую инфракрасную визуализацию и цифровой полуактивный лазер. Его навигационная система GPS/INS позволяет получать информацию о целях в полете в режиме реального времени по каналу Link-16 или сверхвысокочастотной связи, повышая эксплуатационную гибкость и адаптируемость к меняющимся требованиям миссии.. Дальность действия составляет 111 км для неподвижных целей и 74 км для движущихся, что, как указывается, снижает уязвимость самолета от средств обороны противника и повышает эффективность выполнения задач.

Компания RTX уже поставила Министерству обороны США несколько тысяч бомб StormBreaker, в том числе ограниченную партию своему первому экспортному заказчику, Австралии. Это оружие должно стать ключевым компонентом арсенала класса «воздух-поверхность» для различных многоцелевых боевых самолетов. По словам Пола Ферраро, президента Raytheon по военно-воздушным силам, GBU-53/B StormBreaker повышает эффективность истребителей четвертого поколения в динамичных боевых условиях.

Военно-воздушные силы США начали использовать GBU-53/B StormBreaker для комплектации истребителей F-15E в 2022 году, и в настоящее время ведутся работы по интеграции этих авиабомб в боевой комплект всех трех вариантов истребителя F-35 Joint Strike Fighter. Это оружие также используется на других авиационных платформах, включая F-15EX Eagle II, F/A-18E/F Super Hornet, F-16C/D Fighting Falcon, F-22A Raptor и F-35, что свидетельствует о его роли в воздушно-наземных операциях США.

Как отмечают западные военные эксперты, благодаря последнему январскому продлению контракта на дополнительное производство GBU-53/B StormBreaker, Соединенные Штаты продолжают укреплять свои возможности нанесения высокоточных ударов для решения возникающих стратегических задач, которые с приходом в Белый дом Дональда Трампа явно планируется не уменьшать. Это также подтверждает тот факт, что GBU-53/B StormBreaker, с его передовой технологией наведения на цель, мультиплатформенной интеграцией и адаптивностью, остается важнейшим активом для современных воздушных операций армии США, требующих эффективных и оперативно реагирующих средств поражения.