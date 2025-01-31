Вашингтон стремительно продвигает вперед свою амбициозную инициативу Replicator, намереваясь к августу 2025 года разместить в Тайваньском проливе множество различных боевых автономных беспилотных аппаратов.

Как сообщают американские СМИ, Вашингтон стремительно продвигает вперед свою амбициозную инициативу Replicator. В рамках этой программы США намерены к августу 2025 года разместить в Тайваньском проливе множество различных боевых автономных беспилотных аппаратов. Причем, планируется объединить беспилотники в воздухе, на море и под водой в единую мощную силу. Интересно, что официальные лица США назвали это развертывание “беспилотным адом”.

Капитан Алекс Кэмпбелл, директор по морским проектам Подразделения оборонных инноваций, подтвердил, что на начавшейся 28 января в Сан-Диего конференции West 2025 создателей платформ и разработчиков технологий IT намечена дата ввода в эксплуатацию этой инициативы на август 2025 года. “Это не очередной научно-технический проект. Он предназначен для запуска в производство, для развертывания систем, в данном случае для поддержки Индо-Тихоокеанского командования США”, - сказал Кэмпбелл, как сообщает Военно-морской институт США (USNI).

Эта стратегия, как указывается, направлена на создание мощного сдерживающего фактора, который не позволит Китаю пойти на риск военной операции против Тайваня. В конечном счете, целью военно-морского флота США является создание гибридного флота из пилотируемых и беспилотных аппаратов, а лежащие в его основе решения по командованию и управлению, а также по программному обеспечению, которые являются частью Replicator, будут способствовать этим усилиям, отмечают военные эксперты USNI. Такой акцент на быстром развертывании инициативы Replicator отражает, по их сообщениям, срочность ситуации и осознанную необходимость противодействия растущей военной мощи Китая. “Требуется много усилий, чтобы собрать… довольно широкий и разнообразный набор систем и широкого и разнообразного программного обеспечения, объединить их все вместе в темпе, который на самом деле больше похож на темпы разработки коммерческого программного обеспечения”, - добавил Кэмпбелл. Как известно, Пентагон уже выделил около 1 миллиарда долларов на финансирование начального этапа разработки Replicator.

Военно-морской флот США также создал специализированные подразделения для эксплуатации и технического обслуживания этих новых беспилотных систем. Одно из таких подразделений, 3-й отряд беспилотных надводных кораблей, известный как “Адские гончие”, недавно получил свои первые четыре автономных разведывательных корабля (GARC). Хотя специфика их задач остается засекреченной, ожидается, что эти корабли будут играть решающую роль в сети Replicator.

Помимо наступательных возможностей, Replicator также занимается оборонительными мерами, в частности разработкой технологий борьбы с беспилотниками. Это отражает понимание того, что будущие конфликты, скорее всего, будут связаны со сложным взаимодействием наступательных и оборонительных беспилотных систем.

Как отмечают американские обозреватели, попытка создать “беспилотный адский ландшафт” в Тайваньском проливе знаменует собой смелый шаг в будущее морских сражений. Успех Replicator может существенно изменить баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе.