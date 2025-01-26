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Китайский грузовой беспилотник CH-YH1000 конкурирует с транспортными самолетами Airbus и Boeing

Китай провел успешные испытания своего транспортного беспилотного летательного аппарата CH-YH1000 грузоподъемностью в 1000 кг, который может использоваться в интересах НОАК и для оказания чрезвычайной помощи.
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Китай успешно провел испытания транспортного беспилотного летательного аппарата CH-YH1000, разработанного компанией Aerospace CH UAV Co. Ltd., и заявил о готовности конкурировать с грузовыми самолетами Airbus и Boeing. Тестовые полеты этого беспилотника при полной нагрузке в аэропорту Чжанхэ провинции Хубэй, проведенные 19 января 2025 года, продемонстрировали впечатляющие возможности беспилотника в реальных условиях. 

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В ходе испытания были смоделированы нормальные условия эксплуатации самолета, чтобы убедиться, что он может эффективно функционировать в нескольких различных условиях и ситуациях. Как подчеркивают китайские СМИ, ожидается, что CH-YH1000 станет важной вехой в преобразовании транспортных возможностей Народно-освободительной армии Китая, позволяя войскам перебрасывать грузы с помощью полуавтономных, а в конечном итоге и полностью автономных самолетов. CH-YH1000 обладает большой грузоподъемностью в 1000 кг, и ожидается, что его разработка проложит путь к созданию более крупных беспилотных транспортных средств.

Получивший название "Небесный фургон", беспилотник CH-YH1000 предназначен для улучшения логистики в отдаленных районах Китая, где отсутствует надлежащая транспортная инфраструктура. Как сообщают китайские СМИ, этот беспилотник предназначен для логистических перевозок, оказания чрезвычайной помощи и военной поддержки, а также прочих критически важных задач.

Проведенные последние испытания, по сообщениям китайских экспертов, позволили оценить основные системы беспилотника, включая силовую установку, тормоза и управляемость на низких скоростях. Значительный прогресс в будущем использовании CH-YH1000 также подтвердили стабильные характеристики беспилотника, плавная регулировка скорости и его эксплуатационная надежность.

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Как сообщается, CH-YH1000 имеет запас хода более 10 часов, что позволяет ему успешно выполнять полеты на большие расстояния. Сконструированный по аэродинамической схеме с высокорасположенным крылом и использованием двух винтовых двигателей, расположенных под консолями крыла, беспилотник обладает  взлетной массой 2300 кг и максимальной скоростью 200 км/ч. Дрон способен подниматься на высоту до 8 км. Он спроектирован для работы в сложных условиях, таких как зоны конфликтов или районы, пострадавшие от стихийных бедствий. Благодаря своей способности взлетать и приземляться на коротких взлетно-посадочных полосах, в пересеченной местности и даже садиться на воду, CH-YH1000 обладает универсальностью, необходимой для доставки предметов медицинского назначения в районы бедствия или для поддержки военной логистики в отдаленных местах. 

По сообщению американского военного журнала Military Watch Magazine, создание и испытание Китаем беспилотника CH-YH1000 свидетельствует о революционном этапе использования такой беспилотной техники для логистики с демонстрацией несомненных успехов в этом вопросе Пекина. 

Китайскими СМИ сообщается, что этот проект, запущенный в марте 2024 года, основан на опыте Китайской академии аэрокосмической промышленности и аэродинамики в области технологий беспилотных летательных аппаратов. Использование ранее наработанных технологий и готовых компонентов позволило ускорить разработку CH-YH1000, прототип которого был представлен публике на авиасалоне в Чжухае в ноябре 2024 года. Успешное прохождение испытания 19 января 2025 года отмечается в Китае как важный шаг на пути к эксплуатационной готовности беспилотника, доказывая, что его системы могут выдерживать суровые условия взлета, посадки и использования в полете. 

В настоящее время китайские инженеры сообщают, что они сосредоточены на оптимизации его конструкции для обеспечения большей стабильности и надежности CH-YH1000. После успешного испытания инженеры компании Aerospace CH UAV Co Ltd заявили, что отдельные корректировки могут быть внесены в конструкцию этого беспилотника в ближайшее время. Ожидается, что транспортный беспилотный летательный аппарат CH-YH1000 станет важным фактором развития китайской индустрии беспилотных транспортных средств.

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Теги

военные новости военное противостояние беспилотный транспортный ch-yh1000
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