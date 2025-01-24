Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
В США запустили проект по изменению состава крови своих солдат для повышениях их боеспособности
DARPA занялось новым проектом в рамках создания «солдат будущего», направленным на изменение состава крови, в частности, на модификацию эритроцитов солдат, чтобы превратить их в сверхлюдей, способных противостоять экстремальным боевым условиям.

Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA), подчиняющееся Министерству обороны США, занялось новым проектом в рамках создания «солдат будущего», направленным на изменение состава крови, в частности, на модификацию эритроцитов солдат, чтобы превратить их в сверхлюдей, способных противостоять экстремальным боевым условиям.

Эта программа, получившая название «Фабрика красных кровяных телец» («Red Blood Cell Factory»), пытается ввести «биологически активные компоненты» в эритроциты, чтобы модифицированные клетки «позволяли солдатам-реципиентам действовать более эффективно в опасных или экстремальных условиях». В ходе реализации этой программы планируется также добиться того, чтобы эритроциты смогли распределять «дополнительные средства защиты и выносливости» по всему организму солдат, объясняет Кристофер Беттингер, профессор биомедицинской инженерии, курирующий эту программу, в интервью американскому интернет-изданию Business Insider.

Как сообщается, исследования DARPA по изменению состава крови солдат начались еще в 2023 году, когда военные медики поставили себе цель получить новый революционный инструмент для спасения жизней. Уже тогда DARPA отобрало команду экспертов для улучшения состава искусственной крови, тромбоцитов и плазмы в единый “эквивалент цельной крови”, который военнослужащие и гражданские лица смогли бы использовать для поддержания жизни пациентов. В этих целях был разработан четырехлетний исследовательский проект с выделением на него 46,4 миллиона долларов, в ходе которого DARPA в сотрудничестве с более чем десятком биотехнологических компаний и университетов начали разработку эффективного продукта для оказания неотложной медицинской помощи.

«Около 20 000 американцев каждый год погибают от потери крови, прежде чем их успевают доставить в больницу», — сказал доктор Марк Глэдвин, декан медицинской школы Мэрилендского университета, в пресс-релизе об этом исследовательском проекте. «Требуется переливание крови в месте повреждения, чтобы стабилизировать их и ограничить повреждение других органов. Кровотечение является наиболее распространенной причиной смерти от травм. Предотвращение кровотечения может обеспечить выживание пострадавших как в военных, так и в гражданских условиях», — пишет Мэрилендский университет. Переливание цельной крови может спасти жизнь пациента, но эта кровь должна быть получена от доноров, ее необходимо хранить в холодильнике, а срок годности составляет около 40 дней. Если ученые разработают искусственный препарат крови, которого хватит надолго и который можно будет легко доставлять к месту трагического инцидента, это может кардинально изменить ситуацию.. Для замены донорской человеческой крови ученые пытаются создать искусственную цельную кровь, которая будет храниться при комнатной температуре. Таким образом, она будет более доступна военным и гражданским медикам в полевых условиях, где не всегда возможно использовать кондиционирование воздуха.

Однако в последний период DARPA существенно усложнило задачу этих исследований, добавив в них поиск путей улучшения состава крови, в частности эритроцитов, чтобы превратить солдат в сверхлюдей. Несмотря на заявленную военную цель, DARPA утверждает, что новые эксперименты могут принести пользу большому количеству людей, в частности, позволяя лечить болезни, такие как малярия. «Представьте себе ситуацию, когда у бойца есть эритроциты, дополненные соединением, способным нейтрализовать малярию, — говорит Кристофер Беттингер. — Это своего рода автоматическая система доставки лекарств, которая затем могла бы защитить от вредных последствий последующей инфекции и распространения болезни. Другое применение могло бы позволить преобразовать обычное сегодня ежедневное и долгосрочное лечение в разовые дозы в течение 24 часов, а не нескольких месяцев». На поле боя такие изменения могут иметь конкретные и быстрые последствия, например, при кровотечении из-за травмы. «Травма вызывает ряд биологических реакций, — объясняет Кристофер Беттингер. — Путем «биохакинга» клеток крови солдата кровь из ранее смертельной раны могла бы автоматически свертываться».

«Каждый эритроцит остается в крови около четырех месяцев и получает доступ практически ко всем органам тела», — говорит Самир Митраготри, профессор биоинженерии Гарвардского университета (Массачусетс), также опрошенный Business Insider. Для Самира Митраготри также очевидно, что применение «биохакинга» будет выходить далеко за пределы простого использования в военных целях. Инфекционные заболевания, онкология или любое другое заболевание, требующее длительного медикаментозного лечения, — все это области, в которых биологические изменения в крови могут оказаться полезными.

Как указывают представители DARPA, американские военные не единственные, кто интересуется такими биотехнологиями. Согласно новому отчету Фонда защиты демократий (FDD), американского аналитического центра, базирующегося в Вашингтоне, Китай также работает над этим, «в частности, прилагая усилия для улучшения физических и когнитивных способностей китайских солдат».

#инновации в медицине #red blood cell factory
Источник: businessinsider.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi назвала 13 смартфонов, которые не получат новую HyperOS 2.0 и уже завершили жизненный цикл
+
Американские ракеты-носители будут запускаться в космос из Норвегии
5
В Австрии демонтируют один из самых мощных коротковолновых передатчиков радиосигналов в Европе
3
Европейский бизнес не хочет покупать дорогой американский СПГ
+
Жители США из-за экономии и медленного устаревания телефонов стали чаще покупать старые iPhone
+
Samsung Galaxy S25 Ultra отличается от S24 Ultra улучшенными динамиками, камерами и охлаждением
3
Япония добилась прогресса в беспроводной передаче электроэнергии на большие расстояния
+
Следующим ремейком от Capcom будет Resident Evil 0
+
Самый древний и старый живой организм на Земле на грани исчезновения из-за деятельности человека
1
В России создали новые дроны "Касатка" и "Микроб" с функциями ИИ и ретрансляции сигнала на 50 км
+
Согласно ComputerBase, новая настольная видеокарта NVIDIA получит 96 ГБ памяти GDDR7
2
Новые процессоры Intel Nova Lake были замечены в транспортной накладной
+
Саудовская Аравия показала эскизы первой секции горизонтального небоскреба «The Line»
+
NVIDIA GeForce RTX 5080 уже продается во Вьетнаме за 1400 долларов
1
Innocn представила 49-дюймовый изогнутый 5K OLED монитор с частотой обновления 144 Гц
+
Microsoft удалит страницу с бесплатными темами для Windows 10 и Windows 11
3
Sony представила беспроводной контроллер PS5 DualSense в новом цветовом решении
1
Американский блогер обсуждает с Кремлем возможность провести интервью с Владимиром Путиным
+
Electronic Arts признала неудовлетворительные результаты EA Sports FC 25 и Dragon Age: The Veilguard
+
Первые пользователи получили портативную консоль MSI Claw 8 AI+
+

Популярные статьи

Холодная планета - вспоминаю игру "Lost Planet"
4
В Сибири появится завод за 21 млрд рублей для переработки "культуры будущего" - рапса
6
"Анора" - странный претендент на премию Оскар (субъективное мнение)
7
Ретро-обзор: 3D ускоритель 3Dfx Voodoo 2 12Mb - икона конца 90х
60
Включение AMD Smart Access Memory на Radeon RX 6500 XT дает 12% рост FPS в Warhammer III
37
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
7
Samsung представила серию Galaxy S25: еще больше ИИ-функций, новый дизайн и фокус на приватность
2
Выбираем серверные RAID-массивы: какие технологии обеспечивают лучшую эффективность
6
Игра DOOM: The Dark Ages - первый крупный проект, созданный в застенках Xbox
1
Система управления энергосетями Европы оказалась уязвима перед хакерскими атаками
+

Сейчас обсуждают

Вячеслав Тарасов
00:18
Даже на мой 8700K установилась!
Около 1,5 млрд компьютеров в мире работают на Windows 10 и не соответствуют требованиям Windows 11
黒い猫 非常に黒い
00:14
Под какие такие игры хватает? Одни из нас на ультрах хавают 19-20 гб, кп77 16-18, рдр2 тоже больше 16. Да, на 8 гб вылетать не будет ничего, но этого объективно мало, 16 гб это минимум, 32 гб база
Как мой знакомый собирал игровой ПК из старых комплектующих, и почему сэкономить ему не удалось
Иван Кравцов
00:11
Перевод жесть. Радиоизотопных АКБ не бывает. Существуют радиоизотопные источники тока.
В России создали новые дроны "Касатка" и "Микроб" с функциями ИИ и ретрансляции сигнала на 50 км
Storage
00:10
Если суперскорость не нужна, то raidz3 очень неплох
Выбираем серверные RAID-массивы: какие технологии обеспечивают лучшую эффективность
XwrieR
00:10
Те кто подписывают контракт в большинстве своём нигде не работали, маргиналы. Люди которые работают, имеют опыт работы и квалификацию в определенных областях, за 200к₽+ не пойдут на убой в угоду режим...
Медведев: в 2024 году около 450 000 человек подписали контракт с Минобороны России
XwrieR
00:06
Все правильно, РФ поддерживало режим Асада а значит вместе с ним новое руководство страны выпнет РФ как и режим Асада. Хотя месяц назад+- тут же писали что базы РФ останутся в Сирии.
Министр обороны Сирии подтвердил обсуждение судьбы российских военных баз в стране
artemuss1990
23:46
Ну как всегда кроме топа все остальное мусор. Новая 5080 судя по всему либо равна, либо чуть опережает rtx 4080 super и rx 7900xtx
RTX 5080 в тестах Geekbench оказалась на 22% быстрее RTX 4080, но уступает RTX 4090
artemuss1990
23:42
Кто б сомневался, им выгодно искусственно создавать дефицит, чтоб больше набарыжить на старте. Могли бы просто накопить достаточное кол-во
Британский ритейлер OCUK сообщил о наличии всего нескольких экземпляров видеокарт RTX 5090
Сергей Гончар
23:40
Я вот не пойму Российские войска все уничтожают украинские группы, а украинские войска как стояли в Курской области так и стоят и не только стоят но и пытаются наступать, этож получается как в сказке ...
Учёные разработали самый прочный в мире бронематериал с двумерной переплетенной структурой
Archimedes
23:38
Пробовал рапсовое масло один раз. Я был в восторге от его вкуса! А вот моей жене, наоборот, ужасно масло не понравилось.
В Сибири появится завод за 21 млрд рублей для переработки "культуры будущего" - рапса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем