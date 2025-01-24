DARPA занялось новым проектом в рамках создания «солдат будущего», направленным на изменение состава крови, в частности, на модификацию эритроцитов солдат, чтобы превратить их в сверхлюдей, способных противостоять экстремальным боевым условиям.

Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA), подчиняющееся Министерству обороны США, занялось новым проектом в рамках создания «солдат будущего», направленным на изменение состава крови, в частности, на модификацию эритроцитов солдат, чтобы превратить их в сверхлюдей, способных противостоять экстремальным боевым условиям.

Эта программа, получившая название «Фабрика красных кровяных телец» («Red Blood Cell Factory»), пытается ввести «биологически активные компоненты» в эритроциты, чтобы модифицированные клетки «позволяли солдатам-реципиентам действовать более эффективно в опасных или экстремальных условиях». В ходе реализации этой программы планируется также добиться того, чтобы эритроциты смогли распределять «дополнительные средства защиты и выносливости» по всему организму солдат, объясняет Кристофер Беттингер, профессор биомедицинской инженерии, курирующий эту программу, в интервью американскому интернет-изданию Business Insider.

Как сообщается, исследования DARPA по изменению состава крови солдат начались еще в 2023 году, когда военные медики поставили себе цель получить новый революционный инструмент для спасения жизней. Уже тогда DARPA отобрало команду экспертов для улучшения состава искусственной крови, тромбоцитов и плазмы в единый “эквивалент цельной крови”, который военнослужащие и гражданские лица смогли бы использовать для поддержания жизни пациентов. В этих целях был разработан четырехлетний исследовательский проект с выделением на него 46,4 миллиона долларов, в ходе которого DARPA в сотрудничестве с более чем десятком биотехнологических компаний и университетов начали разработку эффективного продукта для оказания неотложной медицинской помощи.

«Около 20 000 американцев каждый год погибают от потери крови, прежде чем их успевают доставить в больницу», — сказал доктор Марк Глэдвин, декан медицинской школы Мэрилендского университета, в пресс-релизе об этом исследовательском проекте. «Требуется переливание крови в месте повреждения, чтобы стабилизировать их и ограничить повреждение других органов. Кровотечение является наиболее распространенной причиной смерти от травм. Предотвращение кровотечения может обеспечить выживание пострадавших как в военных, так и в гражданских условиях», — пишет Мэрилендский университет. Переливание цельной крови может спасти жизнь пациента, но эта кровь должна быть получена от доноров, ее необходимо хранить в холодильнике, а срок годности составляет около 40 дней. Если ученые разработают искусственный препарат крови, которого хватит надолго и который можно будет легко доставлять к месту трагического инцидента, это может кардинально изменить ситуацию.. Для замены донорской человеческой крови ученые пытаются создать искусственную цельную кровь, которая будет храниться при комнатной температуре. Таким образом, она будет более доступна военным и гражданским медикам в полевых условиях, где не всегда возможно использовать кондиционирование воздуха.

Однако в последний период DARPA существенно усложнило задачу этих исследований, добавив в них поиск путей улучшения состава крови, в частности эритроцитов, чтобы превратить солдат в сверхлюдей. Несмотря на заявленную военную цель, DARPA утверждает, что новые эксперименты могут принести пользу большому количеству людей, в частности, позволяя лечить болезни, такие как малярия. «Представьте себе ситуацию, когда у бойца есть эритроциты, дополненные соединением, способным нейтрализовать малярию, — говорит Кристофер Беттингер. — Это своего рода автоматическая система доставки лекарств, которая затем могла бы защитить от вредных последствий последующей инфекции и распространения болезни. Другое применение могло бы позволить преобразовать обычное сегодня ежедневное и долгосрочное лечение в разовые дозы в течение 24 часов, а не нескольких месяцев». На поле боя такие изменения могут иметь конкретные и быстрые последствия, например, при кровотечении из-за травмы. «Травма вызывает ряд биологических реакций, — объясняет Кристофер Беттингер. — Путем «биохакинга» клеток крови солдата кровь из ранее смертельной раны могла бы автоматически свертываться».

«Каждый эритроцит остается в крови около четырех месяцев и получает доступ практически ко всем органам тела», — говорит Самир Митраготри, профессор биоинженерии Гарвардского университета (Массачусетс), также опрошенный Business Insider. Для Самира Митраготри также очевидно, что применение «биохакинга» будет выходить далеко за пределы простого использования в военных целях. Инфекционные заболевания, онкология или любое другое заболевание, требующее длительного медикаментозного лечения, — все это области, в которых биологические изменения в крови могут оказаться полезными.

Как указывают представители DARPA, американские военные не единственные, кто интересуется такими биотехнологиями. Согласно новому отчету Фонда защиты демократий (FDD), американского аналитического центра, базирующегося в Вашингтоне, Китай также работает над этим, «в частности, прилагая усилия для улучшения физических и когнитивных способностей китайских солдат».