Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Компания FireDome объявила о создании автоматической системы защиты от лесных пожаров
Израильская компания FireDome разработала автоматическую систему борьбы с лесными пожарами, построенную по аналогии с ПРО "Железный купол", и использующую двухуровневый подход мониторинга и борьбы с пожарами.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом предупредил, что пожары могут стать одними из самых страшных стихийных бедствий в истории США с точки зрения затрат и масштабов. По предварительным оценкам, общие финансовые потери из-за этого прискорбного инцидента могут достичь 250 миллиардов долларов. В этой борьбе с природой уже погибло по меньшей мере 24 человека, еще несколько человек получили ранения, остались без крова или числятся пропавшими без вести.

Согласно официальной статистике, только в 2023 году лесные пожары уничтожили почти миллиард акров земли во всем мире и выбросили в атмосферу 6,5 миллиарда тонн углекислого газа. Во время лесных пожаров наряду с сажей, пеплом и т.д. выделяются в огромных количествах смертоносные газы, такие как монооксид углерода. Эти газы и вредные выделения в значительной степени способствуют глобальному потеплению, являются существенным фактором изменения климата.

Как следует из доклада Объединенного экономического комитета США за 2023 год, общая стоимость лесных пожаров в Соединенных Штатах составляет от $394 до $893 миллиардов в год.

В то время как лесные пожары сеют хаос в городе Лос-Анджелес в Соединенных Штатах, израильская фирма FireDome разработала инновационную систему защиты от лесных пожаров, которая, согласно ее заявлениям, является экологически чистой, а также может быть весьма эффективной в борьбе с распространением пожаров.

Согласно веб-сайту компании, запатентованная система объединяет “тактику защиты с передовой технологией искусственного интеллекта” для обеспечения эффективного обнаружения, защиты и тушения лесных пожаров. Компания также заявляет, что это автономная система, которая обеспечивает непрерывный мониторинг конкретно выбранного объекта или территории на предмет обнаружения признаков пожара. Она срабатывает автоматически только в случае возникновения угрозы расширения очага возгорания.

По сообщению компании FireDome, разработанная ею система борьбы с пожаром берет свое начало от "Железного купола" – всепогодной системы противовоздушной обороны, используемой Израилем. Как указывает генеральный директор компании FireDome Гади Бенджамини, сходство разработанной системы пожаротушения  с  "Железным куполом"   объяснимо, так как он более десяти лет проработал в разведке Армии обороны Израиля, в том числе недавно служил в резерве, занимаясь освобождением заложников, удерживаемых ХАМАСОМ. Поэтому система FireDome использует аналогичный подход – мониторинг с помощью камер и искусственного интеллекта (ИИ), а затем развертывание защитного барьера. 

Разработанная компанией инновационная система защиты от лесных пожаров FireDome использует двухуровневый подход. Во-первых, при обнаружении лесного пожара механическая пусковая установка возводит защитный барьер, чтобы перекрыть прямой путь распространения лесных пожаров. Во-вторых, система активно обнаруживает и сама тушит точечные пожары, вызванные тлеющими угольками, которые попадают в воздух в обход основного барьера. В этих целях используется автоматическая заброска противопожарных капсул, которые быстро начинают бороться с очагом возгорания.

Ранее в интервью TechCrunch генеральный директор компании FireDome Гади Бенджамини заявил, что первая разработанная компанией версия системы пожаротушения может запускать противопожарные капсулы на расстояние до четверти мили. Компания планирует представить обновленные версии, которые смогут запускать капсулы на расстояние до мили каждая.

Компания FireDome утверждает, что одним из преимуществ созданной системы является то, что для тушения лесных пожаров не требуется персонал на местах. Своевременное выявление очага возгорания может предотвратить человеческие жертвы. Кроме того, компания утверждает, что единая система может защитить большие территории. В системе пожаротушения используется экологически чистый антипирен, которым заполняются капсулы. Компания планирует протестировать систему в мае 2025 года, а также  провести испытания в США в 2026 году.

#firedome #инновации в пожаротушении #пожаротушение
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай бесплатно предложил выпущенное им программное обеспечение Yaoguang для разработки оружия РЭБ
4
Разница в производительности между RTX 5080 и RTX 4080 в Cyberpunk 2077 оказалась менее 20%
31
Российские производители колесных кранов пытаются адаптироваться к современным реалиям
+
Космический зонд BepiColombo сделал близкие снимки поверхности Меркурия
1
Расконсервированные танки Т-62М новыми снарядами пробивают лобовую броню Leopard-2A4
10
Приложение Files by Google достигло 5 млрд скачиваний в магазине Play Store
+
Valve заблокировала мод для CS:GO, который разрабатывали 8 лет
3
Стали известны модели iPhone, которые не смогут обновиться до iOS 19
+
Подводная лодка США использовала подводные беспилотники для выполнения секретных миссий
+
Forza Horizon 6 может выйти на PlayStation и Xbox одновременно
4
Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Thunder/Tondar ближнего радиуса действия
+
До анонса Radeon RX 9070 XT осталось несколько дней, но эксперты не верят в успех видеокарты AMD
14
Разработка игр дорожает: всему виной не фотореалистичная графика, а неэффективное управление
2
Эстония получит первые РСЗО M142 HIMARS в 2025 году
+
В европейских магазинах появились видеокарты GeForce RTX 5080 – цены выше рекомендованных
4
В GTA VI появятся разводные мосты: фанаты нашли новую деталь в трейлере
+
«ИжТехМаш» начал выпускать серийные мотоциклы «Скаут-9» с полным приводом
1
Появилась информация о моделях Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат обновление HyperOS 3
1
Подтверждено отсутствие телеобъектива в Xiaomi Mix Flip 2
+
После переноса выхода Assassin's Creed Shadows акции компании Ubisoft ещё упали
+

Популярные статьи

ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
168
О причинах успеха аниме Solo Leveling и его важности для геймеров
13
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
40
Сборка ретро-ПК - часть 6: продолжаем поиск оптимальной конфигурации для API Glide
28
Китай строит специальные военные корабли с большими рампами для высадки танков
3
160 лет назад новозеландский фермер-овцевод предсказал появление ИИ и восстание машин
12
Фильм "Американский ниндзя" — разрыв шаблона для советских детей
1
Про искусственный интеллект в играх
8
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
2
Про необычные и загадочные телепередачи российского телевидения
+

Сейчас обсуждают

ebatorуа
20:43
На некоторое время Интернет на территории России практически полностью перестал функционировать
Алмаз Шакиров
20:40
10к долларов это лям рублями если кто не понял. Короче этот китаеза всерьез считает что кто то собирает за такую цену ПК. Ну для него то 10к долларов это как один раз поужинать. Поэтому он оторван от ...
DLC к Assassin's Creed Shadows называется Claws of Awaji и принесет 10 часов нового контента
7raven
20:40
Ну как бы да, зачем нужны прокладки, их дело самоубиваться, не более.
Переговоры по Украине должны идти только между РФ и США — Патрушев
DeMoKPaT
20:35
Где пруфы, Билли?
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
Саша Коротыш
20:33
Это пробная атака. Ещё в 90-х предупреждали, что все импортные процессоры и др. компоненты - двойного назначения. Уж за 30 лет можно было бы наладить выпуск своих электронных компонентов. Нужна только...
В России произошел масштабный сбой работы многих крупных телекоммуникационных сетей
ark-bak
20:21
П..а старая.
Глава «Евродипломатии» призвала к дополнительному снижению «потолка цен» на российскую нефть
Владимир Майданюк
20:20
Чего там на 10к зелёных в компе, такой карте не нужна такая конфигурация (да и в принципе), даже относительно средняя сборка спокойно потянет 5090! Какие 10к зелёных, че за бред?! Если если отмести ...
DLC к Assassin's Creed Shadows называется Claws of Awaji и принесет 10 часов нового контента
Принц Госплана
20:19
Это может оказаться троянским конем для 4000 серии от куртки. Я не буду спешить обновляться пока тесты вдоль и поперк явно не докажут выгоды от dlss4 для 4000 серии.
Глава «Евродипломатии» призвала к дополнительному снижению «потолка цен» на российскую нефть
Андрей Емельянов
20:08
14600кф за 19000р едет ко мне. Поржал над "рейтингом". При наличии 14600кф за 19-20к- все остальные процессоры просто мусор.
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
slikts
20:06
Давно понятно, что туда набирают пациентов дурки.
Глава «Евродипломатии» призвала к дополнительному снижению «потолка цен» на российскую нефть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем