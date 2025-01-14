Израильская компания FireDome разработала автоматическую систему борьбы с лесными пожарами, построенную по аналогии с ПРО "Железный купол", и использующую двухуровневый подход мониторинга и борьбы с пожарами.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом предупредил, что пожары могут стать одними из самых страшных стихийных бедствий в истории США с точки зрения затрат и масштабов. По предварительным оценкам, общие финансовые потери из-за этого прискорбного инцидента могут достичь 250 миллиардов долларов. В этой борьбе с природой уже погибло по меньшей мере 24 человека, еще несколько человек получили ранения, остались без крова или числятся пропавшими без вести.

Согласно официальной статистике, только в 2023 году лесные пожары уничтожили почти миллиард акров земли во всем мире и выбросили в атмосферу 6,5 миллиарда тонн углекислого газа. Во время лесных пожаров наряду с сажей, пеплом и т.д. выделяются в огромных количествах смертоносные газы, такие как монооксид углерода. Эти газы и вредные выделения в значительной степени способствуют глобальному потеплению, являются существенным фактором изменения климата.

Как следует из доклада Объединенного экономического комитета США за 2023 год, общая стоимость лесных пожаров в Соединенных Штатах составляет от $394 до $893 миллиардов в год.

В то время как лесные пожары сеют хаос в городе Лос-Анджелес в Соединенных Штатах, израильская фирма FireDome разработала инновационную систему защиты от лесных пожаров, которая, согласно ее заявлениям, является экологически чистой, а также может быть весьма эффективной в борьбе с распространением пожаров.

Согласно веб-сайту компании, запатентованная система объединяет “тактику защиты с передовой технологией искусственного интеллекта” для обеспечения эффективного обнаружения, защиты и тушения лесных пожаров. Компания также заявляет, что это автономная система, которая обеспечивает непрерывный мониторинг конкретно выбранного объекта или территории на предмет обнаружения признаков пожара. Она срабатывает автоматически только в случае возникновения угрозы расширения очага возгорания.

По сообщению компании FireDome, разработанная ею система борьбы с пожаром берет свое начало от "Железного купола" – всепогодной системы противовоздушной обороны, используемой Израилем. Как указывает генеральный директор компании FireDome Гади Бенджамини, сходство разработанной системы пожаротушения с "Железным куполом" объяснимо, так как он более десяти лет проработал в разведке Армии обороны Израиля, в том числе недавно служил в резерве, занимаясь освобождением заложников, удерживаемых ХАМАСОМ. Поэтому система FireDome использует аналогичный подход – мониторинг с помощью камер и искусственного интеллекта (ИИ), а затем развертывание защитного барьера.

Разработанная компанией инновационная система защиты от лесных пожаров FireDome использует двухуровневый подход. Во-первых, при обнаружении лесного пожара механическая пусковая установка возводит защитный барьер, чтобы перекрыть прямой путь распространения лесных пожаров. Во-вторых, система активно обнаруживает и сама тушит точечные пожары, вызванные тлеющими угольками, которые попадают в воздух в обход основного барьера. В этих целях используется автоматическая заброска противопожарных капсул, которые быстро начинают бороться с очагом возгорания.

Ранее в интервью TechCrunch генеральный директор компании FireDome Гади Бенджамини заявил, что первая разработанная компанией версия системы пожаротушения может запускать противопожарные капсулы на расстояние до четверти мили. Компания планирует представить обновленные версии, которые смогут запускать капсулы на расстояние до мили каждая.

Компания FireDome утверждает, что одним из преимуществ созданной системы является то, что для тушения лесных пожаров не требуется персонал на местах. Своевременное выявление очага возгорания может предотвратить человеческие жертвы. Кроме того, компания утверждает, что единая система может защитить большие территории. В системе пожаротушения используется экологически чистый антипирен, которым заполняются капсулы. Компания планирует протестировать систему в мае 2025 года, а также провести испытания в США в 2026 году.