Великобритания готовит своих спецназовцев к экстремальным действиям НАТО в Арктике и намерена активно участвовать в крупномасштабных военных учениях в арктическом регионе.

10 января 2025 года Соединенное Королевство подтвердило свою приверженность обеспечению безопасности северного фланга НАТО, объявив о стратегическом развертывании своих сил коммандос за Полярным кругом. Эта инициатива, представленная Лондоном, увязывается Великобританией с усилением геополитической напряженности и отражает намерение британского королевства играть центральную роль в коллективных действиях НАТО в Арктике. В этих целях Королевская морская пехота, армейские спецназовцы и вертолетные силы Commando принимают участие в крупномасштабных военных учениях в арктическом регионе, намереваясь играть ключевую роль в составе Группы прибрежного реагирования (North), объединяющей десантные корабли, катера-невидимки, вертолеты и сухопутные войска.

После трех месяцев подготовки более 1000 спецназовцев приступили к операциям в Арктике, которая признается одним из самых сложных регионов в мире. Лагерь "Викинг", расположенный недалеко от Скьольда, примерно в 120 километрах к югу от Тромсе, был выбран в качестве их основной оперативной базы на ближайшее десятилетие. По оценкам британских военных, этот объект способен обеспечивать постоянное присутствие Commando в регионе, отнесенном Лондоном к стратегическим. Экстремальные температуры, иногда достигающие -35°C, и продолжительные полярные ночи должны будут в ходе предстоящих учений проверить выживаемость, мобильность и боевые навыки военнослужащих.

По сообщениям британских СМИ, Королевская морская пехота опирается на многолетний опыт ведения боевых действий в холодных погодных условиях и в горной местности, накопленный еще в 1940-х годах, когда британские вооруженные силы начали наращивать свои возможности для работы в экстремальных условиях. Этот опыт теперь дополняется внедрением современных технологий и специализированного оборудования, такого как снегоходы, приобретенные за счет инвестиций в размере 10 миллионов фунтов стерлингов. Британскими военными высказываются надежды, что эти транспортные средства расширят возможности разведки и рейдов в сложных арктических условиях, решая растущие задачи на современных театрах военных действий.

Вертолетная группа Commando, действующая с авиабазы Бардуфосс в рамках операции "Clockwork", должна будет обеспечивать материально-техническую и тактическую поддержку сухопутных войск. На протяжении более 50 лет в рамках этой операции проводится необходимая подготовка по полетам в полярных условиях, методам выживания и вождению транспортных средств по снегу и на льду. Подразделение, оснащенное вертолетами Wildcat и Merlin, подготавливается к действиям в условиях сурового климата Арктики для обеспечения оперативной гибкости и способности к быстрому реагированию.

По сообщению британского министерства обороны, главным событием развертывания 2025 года станут совместные учения "Викинг", в которых примут участие более 10 000 солдат из семи союзных стран, чтобы оценить их коллективную способность защищать стратегически важные северные регионы Норвегии. Учения, которые пройдут в основном в округе Тромс, будут включать в себя сложные операции во фьордах, на островах и в гористой местности. Вооруженные силы Великобритании будут играть ключевую роль в составе Группы прибрежного реагирования North. Это подразделение предназначено для рейдов на северном побережье и быстрого реагирования на кризисные ситуации на стратегических водных путях Европы. Подразделение дополняется группой прибрежного реагирования South, действующей в Средиземном море и регионах к востоку от Суэцкого канала. Оборонным министерством Великобритании указывается, что эта группа должна обеспечивать расширенный охват британских операций в нескольких стратегических зонах.

Координация между этими подразделениями, по сообщению Министерства обороны Великобритании, будет отражать структурированный подход к современным вызовам, позиционирующий Великобританию как ключевого игрока в сфере глобальной безопасности. Благодаря инвестициям в инфраструктуру, такую как Camp Viking, и участию в крупных учениях, таких как Joint Viking, Великобритания рассчитывает укрепить свою роль в качестве краеугольного камня арктической стратегии НАТО.