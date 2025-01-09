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vizir47
США завершили модернизацию ядерной бомбы B61-12 50-летней давности
Национальное управление по ядерной безопасности США сообщило о завершении модернизации ядерной бомбы B61-12 LPU в рамках программы продления срока ее службы на двадцать лет.

Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA) сообщило о завершении модернизации блока LPU ядерной бомбы B61-12 в рамках программы продления срока ее службы. Согласно пресс-релизу NNSA, программа продления срока службы бомб B61-12, которые имеют решающее значение для поддержания потенциала ядерного сдерживания страны, доставляемого по воздуху, продлевает срок их службы как минимум на 20 лет за счет модернизации, повторного использования или замены всех ядерных и неядерных компонентов бомбы.

B61-12 LPU - это последняя модификация термоядерных бомб семейства B61, которые размещены на базах ВВС США и Организации Североатлантического договора уже более 50 лет, что делает их самым старым оружием в арсенале ядерных запасов США. Эта модернизация официально началось в 2008 году в целях замещения устаревших аналогов таких бомб, срок службы которых иссяк. Новая боеголовка LEP обеспечит сохранение эффективности бомбы B61-12, а также позволит модифицировать варианты -3, -4, -7 и -10 семейства бомб B61. Как указывается, модернизированная бомба B61-12 LEP обладает меньшей мощностью, нежели предыдущая модель, однако большей точностью за счет измененного хвостового оперения, позволяющего  снаряду планировать с большой высоты до цели.

Джилл Груби, заместитель министра энергетики по вопросам ядерной безопасности и администратор NNSA, сказала: “Завершение модификации ядерной авиабомбы B61-12 произошло по графику - это последний пример того, о чем мы говорили в течение нескольких лет. NNSA предоставляет обновленную бомбу нашим партнерам из Министерства обороны, подпадающую под требования по ядерному сдерживанию”. Поскольку производство бомбы B61-12 завершено, NNSA намерено перейти к производству бомбы B61-13, которая будет использовать существующие производственные мощности от выпуска бомб B61-12. Запуск выпуска боеголовки B61-13 запланирован на 2026 финансовый год.  

Сообщается, что компания Nuclear Security Enterprise в тесном сотрудничестве с Военно-воздушными силами США совместно разработала боеголовку LPU B61-12 через три года после выпуска первого производственного блока в ноябре 2021 года и через 17 лет после начала работ по проектированию и доводке. Руководители программ NNSA и специалисты из Лос-Аламосской национальной лаборатории, Сандийских национальных лабораторий, завода Pantex, завода на реке Савана, комплекса национальной безопасности Y-12 и кампуса национальной безопасности в Канзас-Сити работали в тесном сотрудничестве с NNSA над проектированием, разработкой и производством новой боеголовки B61-12 LPU.   

Национальное управление по ядерной безопасности США продолжает реализацию шести дополнительных программ модернизации других ядерных боеголовок, одновременно совершенствуя производственные мощности, необходимые для обеспечения устойчивого выпуска военной продукции, отвечающей меняющимся задачам ядерного сдерживания. Доктор Марвин Адамс, заместитель администратора оборонных программ в NNSA, заявил, что темп по замене других шести ядерных боеголовок имеющегося вооружения будет сохранен в течение ближайших лет.

Как отмечают американские военные эксперты в комментариях к происходящей в США модернизации ядерного арсенала, в ближайшие десятилетия все системы ядерного оружия  и их доставки будут заменены на более новые версии. По предоставленной Национальным управлением по ядерной безопасности США информации, сегодня Соединенные Штаты располагают запасами, составляющими приблизительно 3708 боеголовок, что не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Из них развернуто только около 1770 боеголовок, в то время как примерно 1938 находятся в резерве. Кроме того, примерно 1336 списанных боеголовок ожидают демонтажа, что представляет собой в общей сложности примерно 5044 ядерных боеголовки. Из примерно 1770 развернутых боеголовок 400 находятся на межконтинентальных баллистических ракетах наземного базирования, примерно 970 - на баллистических ракетах подводного базирования, 300 - на базах бомбардировщиков в Соединенных Штатах и примерно 100 тактических бомб - на европейских базах.

#военные новости #военное противостояние #b61-12 lpu #ядерный арсенал сша
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