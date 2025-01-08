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vizir47
Французские СМИ внимательно отслеживают расследование случаев дезертирства в ВСУ
Французские СМИ с большим вниманием отслеживают происходящую в последний период деморализацию украинских солдат, различные преступные проявления со стороны командующего состава ВСУ и начавшееся расследование этих процессов в Украине.

Как известно, появившаяся в конце 2024 года новая 155-ая бригада ВСУ, получившая название «Анна Киевская», была сформирована при активном участии Франции. Однако в последнее время именно с этой бригадой ВСУ стало связано появление в украинских и французских СМИ скандальных сообщений о множественных случаях дезертирства из этой бригады украинских военнослужащих.

Согласно решению Эммануэля Макрона "обучить и оснастить целую бригаду украинской армии" ВСУ мобилизовали 1500 новобранцев, которые в течение сентября-ноября проходили подготовку на востоке Франции в местной оперативной группе «Шампань». Эта новая 155-ая бригада ВСУ была оснащена французским тяжелым вооружением, в частности, французскими танками, артиллерийскими орудиями.

Описание: https://overclockers.ru/st/legacy/blog/426203/606961_O.png

«Это обучение, проходившее в течение двух месяцев, отвечает потребностям, запрошенным партнером. Оно учло уроки СВО в Украине. Оно проходило в реалистичной обстановке, включая использование сети окопов, учет боевой обстановки в реальных условиях и использование беспилотных летательных аппаратов», - пояснили тогда в министерстве вооруженных сил Франции.

Выступая перед депутатами Европарламента в октябре, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции (CEMA) генерал Тьерри Буркхар рекламировал подход в организации такой подготовки, «сочетающей помимо знакомства с тактикой ведения современного боя, получение навыков использования передаваемого вооружения».

Оснащенная по последнему слову техники, в том числе 18 колесными танками AMX-10RC, 128 бронетранспортерами, 18 оснащенными артиллерийской системой грузовиками CAESAR, 10 грузовиками  и франко-германскими противотанковыми ракетными комплексами  MILAN, бригада "Анна Киевская" вступила в бои в Украине в ноябре.

Однако, как сообщили украинские СМИ, сразу по прибытии из Франции, по неустановленной причине ее командир полковник Дмитрий Рюмшин был заменен полковником Тарасом Максимовым. Затем несколько ее подразделений были расформированы и переданы в другие войсковые соединения, когда бригада только что была развернута в «зоне боевых действий», в частности в районе Покровска (Донбасс). Уже тогда из-за указанных реформирований этой бригады в украинском парламенте возникли споры.

В одном из сообщений, опубликованном в Facebook 31 декабря, украинский журналист Юрий Бутусов утверждал, что 1700 солдат этой бригады (из общей численности в 4500 человек) оказались дезертирами, 50 из них проходили обучение во Франции. «Это вызвало вопросы у французского руководства относительно серьезного отношения украинцев к реализации такого дорогостоящего проекта», - написал он, заверив, что «получил значительное количество свидетельских показаний и документов» в ходе своего расследования.

В своем сообщении журналист обвинил «украинское военное командование в том, что оно провалило первоначальную подготовку бригады», которая привела к «полному организационному хаосу». Кроме того, больших потерь, понесенных 155-й бригадой с первых боев, можно было бы избежать, если бы, по его словам, солдат не лишили жизненно важного оборудования (электронные устройства постановки помех, беспилотники и т. д.), в которых не было недостатка. Это "преступное отношение к жизни солдат", осудил он.

В настоящее время следственное управление Украины проводит проверку по фактам, опубликованным в средствах массовой информации в рамках уголовного производства, возбужденного по статьям 426-1 (злоупотребление должностными полномочиями или служебными полномочиями военнослужащим) и 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины.

Однако, как отмечают французские СМИ, внимательно отслеживающие этот скандал, 155-я бригада ВСУ - не единственная, кто сталкивается с серьезными проблемами. 17 декабря на основании информации, опубликованной "Украинской правдой", Генеральная прокуратура Украины объявила о возбуждении уголовного дела по подозрению в «злоупотреблении служебным положением» со стороны командиров 211-й инженерной бригады, которых обвиняют в насилии над солдатами, употреблении алкоголя во время их службы, вымогательстве у солдат денег. В многочисленных публикациях французских СМИ отмечается происходящая в последнее время деморализация украинских солдат на фоне серьезных успехов российских военнослужащих в СВО.

#сво #военные новости #воеенное противостояние
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