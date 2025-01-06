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vizir47
Китайская сеть CENI обеспечивает молниеносную скорость и нулевую потерю данных
Китай объявил о создания своей ультрасовременной компьютерной сети CENI, которая будет способствовать развитию искусственного интеллекта, предлагая быстрые, надежные и высокопроизводительные услуги передачи данных по всей стране.

Китай объявил  о завершении создания своей ультрасовременной компьютерной сети China Environment for Network Innovations (CENI), которая, как ожидается, будет способствовать развитию искусственного интеллекта, предлагая быстрые, надежные и высокопроизводительные услуги передачи данных по всей стране, полностью изменит работу служб передачи данных.

Отраслевые эксперты сравнили интернет–сервис, реализованный через Китайскую среду сетевых инноваций (CENI) и соединяющий крупнейшие города страны, с “высокоскоростной железной дорогой для компьютеров”. Ожидается, что благодаря своей экономичности, высокому КПД и низкому энергопотреблению CENI установит новый мировой стандарт передачи данных.

Об успешном завершении создания сети CENI было объявлено недавно на научной конференции, проходившей в Нанкине, столице провинции Цзянсу на востоке Китая. Конференция была организована горной лабораторией Цзыцзинь, ведущим учреждением, участвующим в совместных усилиях по развитию этой передовой сети, также известной как лаборатория Пурпурных гор.

Эта сеть связывает крупные города в 13 провинциях. В ней используется новый архитектурный подход, сочетающий скорость оптической связи с надежностью “детерминированных сетей”. В результате сеть демонстрирует нулевую потерю пакетов, чрезвычайно низкую задержку и неизменную стабильность, независимо от объема сетевого трафика.

“CENI добилась нулевой потери пакетов с задержкой менее 20 микросекунд даже при полной загрузке сети, охватывающей 13 провинций на протяжении 13 000 км  и обслуживающей 10 000 детерминированных служб”, - сообщил изданию SCMP Лю Юньцзе, главный научный сотрудник горной лаборатории Цзыцзинь и член Китайской инженерной академии. Он добавил, что CENI будет играть важную роль в продвижении ключевых технологий и поддержке национальных стратегий развития в Китае. Это облегчит быструю передачу массивных наборов данных для обучения моделям искусственного интеллекта. Кроме того, это позволит эффективно передавать данные из восточных регионов в центры обработки данных на западе, работающие на возобновляемых источниках энергии. В рамках этой инициативы Китай планирует построить крупные центры обработки данных на западе страны, которые будут отвечать за хранение и обработку огромных объемов данных, генерируемых в более густонаселенных восточных регионах.

Тао Гаофэн, заместитель генерального директора Jiangsu Future Network Group, заявил, что CENI обладает потенциалом для значительного повышения точности и дальности передачи данных. Гаофэн подчеркнул, что сеть может передавать данные на расстояние более 2000 километров без какой-либо потери данных или необходимости в промежуточных усилителях сигнала. “Это обеспечивает точную и своевременную доставку данных даже во время перегрузки сети или кибератак”, - сказал он.

В ежедневном отчете "Синьхуа" говорится, что протяженность магистрального оптического кабеля CENI в настоящее время составляет впечатляющие 34 000 километров. Однако это только начало, поскольку существуют планы по дальнейшему расширению сети еще на 10 000 километров. Согласно сообщению издания SCMP, начальный этап создания сетевой инфраструктуры CENI охватывает девять ключевых городов, среди которых Пекин, Нанкин, Шанхай, Ханчжоу и Гуйян.

Китайские СМИ активно комментируют успешное создание сети CENI, как очередной прорыв китайских ученых в развитии сверхскоростной передачи данных. В частности, обсуждается убедительная демонстрация возможности новой сетевой инфраструктуры CENI на примере произошедшего на днях дистанционного управления автоматизированным транспортным средством на заводе, расположенном на расстоянии 500 километров. Это было достигнуто с поразительной точностью, с задержками в менее чем 20 микросекунд и точностью определения местоположения в пределах нескольких сантиметров.

Заглядывая в будущее, исследователи наметили следующий этап развития CENI, который предполагает подключение к сети 100 ведущих университетов и предприятий.

 

#инновации в it #сверхскоростная сеть ceni
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